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YPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubu

Suriye’de muhaliflerin Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından yeni bir dönem başlarken terör örgütü YPG/PKK’yı da Türkiye korkusu sardı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki elebaşı İlham Ahmed, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a bir mektup yazdı ve Türkiye’nin Suriye’ye olası bir operasyonuna karşı yardım istedi. Türkiye’nin bölgede yığınak yaptığını iddia eden elebaşı Ahmed, Trump’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sınır ötesine asker göndermemesi konusunda baskı yapmasını istedi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:20
YPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubu

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    TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI TRUMP'A YALVARDI

    Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için operasyonlar düzenleyen Türkiye, gelecekte bölgede tek bir terör örgütünün dahi yer almaması için hamleler yapmaya devam ederken SDG'nin (YGP/PKK) elebaşı İlham Ahmed, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan skandal bir Türkiye talebinde bulundu.

    Wall Street Journal tarafından ulaşılan bir mektupta elebaşı Ahmed’in Trump’a “Türkiye'nin amacı, siz göreve gelmeden önce topraklarımız üzerinde fiili kontrol kurmak ve sizi topraklarımızın yöneticileri olarak onlarla ilişki kurmaya zorlamaktır. Eğer Türkiye işgalini sürdürürse, sonuçları felaket olacaktır.” şeklinde skandal ifadeler yer aldığı ortaya çıktı, 800Wall Street Journal tarafından ulaşılan bir mektupta elebaşı Ahmed’in Trump’a “Türkiye'nin amacı, siz göreve gelmeden önce topraklarımız üzerinde fiili kontrol kurmak ve sizi topraklarımızın yöneticileri olarak onlarla ilişki kurmaya zorlamaktır. Eğer Türkiye işgalini sürdürürse, sonuçları felaket olacaktır.” şeklinde skandal ifadeler yer aldığı ortaya çıktı, 800

    YPG/PKK'DA SURİYE'YE OPERASYON PANİĞİ

    SDG (YPG/PKK) elebaşı Ahmed, Trump'a Türkiye'nin Suriye'ye askeri bir operasyon düzenlemesinin muhtemel göründüğünü söyledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sınır ötesine asker göndermemesi konusunda baskı yapmasını istedi.

    Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki elebaşı İlham Ahmed, Takvim Fotoğraf ArşiviTerör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki elebaşı İlham Ahmed, Takvim Fotoğraf Arşivi

    TRUMP'A MEKTUP YAZDILAR

    Wall Street Journal tarafından ulaşılan bir mektupta elebaşı Ahmed'in Trump'a "Türkiye'nin amacı, siz göreve gelmeden önce topraklarımız üzerinde fiili kontrol kurmak ve sizi topraklarımızın yöneticileri olarak onlarla ilişki kurmaya zorlamaktır. Eğer Türkiye işgalini sürdürürse, sonuçları felaket olacaktır." şeklinde skandal ifadeler yer aldığı ortaya çıktı.

    Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor, EPABeşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor, EPA

    ABD BASINI YPG/PKK İÇİN "SAVUNMASIZ" DEDİ

    Wall Street Journal, SDG'nin (YPG/PKK) Suriye'de ABD birlikleri ile birlikte hareket ettiğini açıkça yazarken mevcut Başkan Joe Biden'ın görevi bırakmasına haftalar kala "savunmasız" kaldığını yazdı.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan ile Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere Ankara'ya gelmişti. Wall Street Journal, Blinken'ın Ankara'nın YPG/PKK'ya karşı operasyonları azaltacağına dair güvence almayı hedeflediğini belirtti.

    Terör örgütü elebaşı İlham Ahmed ise Trump'a yazdığı mektupta "Sınırın ötesinden Türk güçlerinin yığınak yaptığını görebiliyoruz ve sivillerimiz sürekli ölüm ve yıkım korkusu altında yaşıyor" ifadelerine yer verdi.

    Donald Trump, AFPDonald Trump, AFP

    TRUMP KONUŞTU YPG/PKK PANİKLEDİ

    Bölgede yaşanan son gelişmeler, terör örgütleri üzerindeki baskıyı artırırken Trump'ın Suriye'ye ilişkin, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." sözleri de terör örgütlerini iyice panikletti.

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    KANDİL'DEN DE SES GELDİ

    Son olarak PKK terör örgütünün Kandil'deki yöneticilerinden Murat Karayılan Suriye'deki terör örgütü SDG (YPG/PKK) ile olan ortaklıklarını sümen altı ederek "Suriye'de bulunmadığımızı resmen ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

    PKK kanalına konuşan terörist Karayılan, "Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur. Bizim (PKK olarak) ne zaman sözde Rojava'ya gittiğimiz ve çıktığımız bellidir." dedi.

    Türkiye'yi hedef alan terörist Karayılan, Türkiye'nin ve muhalif grupların Ayn el-Arab ile Ayn İsa bölgelerinde operasyon hazırlığı yaptığı iddialarını gündeme getirdi.

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    ABD BASINI "TÜRK İŞGALİ" DEDİ

    Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları terör destekçisi ABD basınında da paniğe yol açtı. Wall Street Journal, "Trump ilk döneminde ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan kısmen çekerek geniş çaplı bir Türk işgalinin önünü açtı. Trump yönetimi sonunda Kürtlerin kilometrelerce sınır bölgesini Türklere bırakması karşılığında ateşkes sağlanmasına yardımcı oldu." Şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    YPG/PKK elebaşı İlham Ahmed ise Trump'tan Başkan Erdoğan'ı planlanan herhangi bir operasyonu durdurmaya ikna etmek için "eşsiz diplomasi yaklaşımını" kullanmasını istedi. Trump'la daha önce yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunan Ahmed, o zamanki başkanın "ABD'nin Kürtleri terk etmeyeceği" sözünü verdiğini hatırlattı.

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