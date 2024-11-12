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İlk görevi Türkiye’yi hedef almak! İsrailli bakan Gideon Saar’dan Kürdistan provokasyonu

İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın ilk görevi Türkiye’yi hedef almak ve Kürdistan propagandası yapmak oldu. Israel Katz’ın yerine atanan Saar, İsrail'in Suudi Arabistan'ın yanı sıra komşu ülkelerdeki Kürtler, Dürziler ve diğer azınlıklardan da destek alması gerektiğini söyledi ve Kürtlerin “İran ve Türkiye’nin baskı ve saldırganlığının kurbanı” olduğuna yönelik skandal ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:15
İlk görevi Türkiye’yi hedef almak! İsrailli bakan Gideon Saar’dan Kürdistan provokasyonu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Israel Katz'ın yerine atadığı yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ilk görevi Türkiye'yi hedef almak ve "kürdistan" propagandası yapmak oldu.

İsrail'in görevden ayrılan Dışişleri Bakanı Israel Katz (solda), 10 Kasım 2024 tarihinde Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni sırasında halefi Gideon Saar ile konuşuyor, AFPİsrail'in görevden ayrılan Dışişleri Bakanı Israel Katz (solda), 10 Kasım 2024 tarihinde Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni sırasında halefi Gideon Saar ile konuşuyor, AFP

GIDEON SAAR'IN İLK GÖREVİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAK

Geçtiğimiz hafta görevden alınan Yoav Gallant'ın yerine selefi Israel Katz'ın getirilmesinin ardından dışişleri bakanı olarak atanan Gideon Saar, İsrail'in Suudi Arabistan'ın yanı sıra komşu ülkelerdeki Kürtler, Dürziler ve diğer azınlıklardan da destek alması gerektiğini söyledi.

İsrail'in görevden ayrılan Dışişleri Bakanı Israel Katz (solda), 10 Kasım 2024 tarihinde Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni sırasında halefi Gideon Saar ile konuşuyor, AFPİsrail'in görevden ayrılan Dışişleri Bakanı Israel Katz (solda), 10 Kasım 2024 tarihinde Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni sırasında halefi Gideon Saar ile konuşuyor, AFP

YENİ BAKANDAN KÜRDİSTAN PROPAGANDASI

Pazar günü düzenlenen bakanlar toplantısı ve yemin töreninde yaptığı konuşmada Kürtlerin İsrail'in doğal müttefiki olduğuna yönelik skandal ifadeler kullandı ve "Kürt halkı büyük bir millettir, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük milletlerden biridir" dedi.

Kürtlerin "İran ve Türkiye'nin baskı ve saldırganlığının kurbanı" olduğuna yönelik skandal ifadelerle açıkça Türkiye'yi hedef alan Saar, İsrail'in Kürtlerle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi ve "Bunun hem siyasi hem de güvenlik boyutu var" dedi.

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DÜRZİ YALANI

Saar, Lübnan ve Suriye'deki Dürzi azınlıklara da yaklaşılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in kendi Dürzi azınlığı da var ve onlar da diğer Filistinli İsrail vatandaşlarının maruz kaldığı ayrımcılığın bir kısmına maruz kalıyorlar ancak çoğunlukla orduda görev yapıyorlar.

Lübnan'da Dürzilerin Filistin yanlısı güçlü bir destek geçmişi var.

Haziran ayında Gazze'de öldürülen bir İsrailli Dürzi askerin cenaze törenine ait görüntülerin, tabutunun İsrail bayrağına sarılı halde ve yanında iki ünlü Dürzi figürün yer aldığı bir görüntüyle birlikte ortaya çıkması üzerine, geleneksel olarak toplumun lideri olarak görülen Lübnanlı siyasetçi Velid Canbolat, bunun "bu iki büyük Arap kahramanının anısına bir hakaret" olduğunu söylemişti.

Öte yandan Dürziler Suriye'de de özellikle İsrail'in 1967'de Suriye'deki Dürzi çoğunluklu Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ardından İsrail'e karşı çıkıyor.

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