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Eski Fransa Cumhurbaşkanı için tarihi karar! Sarkozy'nin "telekulak" davasında cezası onandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında yargıtay kararını açıkladı. Sarkozy'nin aldığı 1 yıl ev hapsi cezası onandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 18:22
Eski Fransa Cumhurbaşkanı için tarihi karar! Sarkozy’nin telekulak davasında cezası onandı

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    Eski Fransız lider Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluğla yargılandığı "telekulak" davasında yargıtay cezasını onadı. Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı telekulak davasında yapılan itiraza ilişkin 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (takvim.com.tr | Arşiv)Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (takvim.com.tr | Arşiv)

    CEZASINI EVDE KELEPÇEYLE GEÇİRECEK

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, alt mahkemenin kararına ilişkin itirazını reddeden Yargıtayın nihai kararına göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (Reuters)Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (Reuters)

    SEÇİLME HAKKINDAN MEN EDİLDİ

    Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski liderin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.

    Aynı davada Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert, Nicolas Sarkozy ile aynı cezaya çarptırılmış ve Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edilmişti.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (takvim.com.tr | Arşiv)Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (takvim.com.tr | Arşiv)

    GİZLİLİĞİ İHLAL ETMİŞTİ

    Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

    Nicolas Sarkozy, bu davada, L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

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