Eski Fransız lider Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluğla yargılandığı "telekulak" davasında yargıtay cezasını onadı. Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı telekulak davasında yapılan itiraza ilişkin 1 yıl ev hapsi cezası verildi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (takvim.com.tr | Arşiv)
CEZASINI EVDE KELEPÇEYLE GEÇİRECEK
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, alt mahkemenin kararına ilişkin itirazını reddeden Yargıtayın nihai kararına göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (Reuters)
SEÇİLME HAKKINDAN MEN EDİLDİ
Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski liderin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.
Aynı davada Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert, Nicolas Sarkozy ile aynı cezaya çarptırılmış ve Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edilmişti.