"TAHRAN PAZARTESİ GÜNÜ VURACAK"

İran İsrail'i açıkça tehdit ederken üç ABD'li ve İsrailli yetkili Axios gazetesine, Tahran'ın "en geç pazartesi günü" İsrail'i vuracağını iddia etti.

5 BİN KM TETİKTE!

İran'ın ayrıca Rusya'dan satın aldığı Murmansk-BN adlı elektronik savaş sistemlerini konuşladırdığı iddia edildi. Menzili 5 bin kilometreyi bulan ve askeri uydu haberleşmesinin önüne geçebilen sistem, NATO'ya karşı tasarlanmıştı.

NETANYAHU'DAN AÇIK TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak her türlü saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.

Ayrıca Başbakan Netanyahu, Hamas ile arabulucular aracılığıyla yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini baltalamak için yeni talepler öne sürdüğüne ilişkin iddiaları da reddetti.

İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanan Netanyahu, "Taslağa tek bir talep bile eklemedik. Düzinelerce değişikliğin getirilmesini talep eden Hamas'tı." dedi.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANI ORTA DOĞU'DA

Walla gazetesinin iki üst düzey ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri devam ederken pazar sabahı erken saatlerde "Orta Doğu'ya geldi. Kurilla'nın artan savaş tehdidine karşı koalisyon oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile Tel Aviv'de yaptığı görüşmede Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı. 17.07.2024

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada Haniye'nin ölümünden İsrail sorumlu tutulurken "intikamın sert, uygun zamanda, uygun yerde ve uygun şekilde olacağı belirtildi.

İran İsmail Haniye'nin ölümünden sonra ʺsavaşʺ anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti.

"13 NİSAN'DAKİ GİBİ OLMAYACAK"

CBS News'e konuşan bir İsrailli yetkili ise İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırının engellenemediğini fakat İsrail'in bu kez daha agresif bir misilleme beklediğini belirtti.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI VE DONANMA KONUŞLANDIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran, Hamas ve Hizbullah'ın tehditleri sonrası savunmasını güçlendirmeye çalışan Washington'ın, Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları ve donanma savaş gemileri konuşlandıracağını duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, balistik füzeleri vurabilen ilave Donanma kruvazörleri ve muhriplerinin Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderilmesini onayladı.

ABD, ayrıca, Orta Doğu'ya ilave bir savaş filosu daha gönderiyor. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Austin, ABD kuvvetlerinin korumasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak amacıyla ABD askeri duruşunda ayarlamalar yapılmasını emretti" ifadelerine yer verildi.