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Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

BİM, 13-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Bu hafta salı gününden itibaren elektrikli süpürge, blender seti, kahve ve tost makinesi, ütü, ankastre set ve daha birçok elektronik ürün uygun fiyatlarla satışta olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:19
Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

BİM, bu hafta teknolojik ürünlerde büyük fırsatlar sunuyor. Cep telefonu 6.250 TL, Bluetooth hoparlör 399 TL, akıllı saat 1.390 TL, vantilatör 999 TL, ocak-fırın-davlumbaz seti ise 8.950 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda olacak.

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

🍫 Atıştırmalıklar ve Gıdalar

  • 🍫 Kakaolu Fındık Kreması 630 g: 99 TL

  • 🍪 Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL

  • 🍘 Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 g: 29 TL

  • 🍫 Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar: 17 TL

  • 🍪 Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi: 35 TL

  • 🍪 Kurabiye 175 g: 75 TL

  • 🍬 Yumuşak Şeker Party Mix 400 g: 59 TL

  • 🥜 Kavrulmuş Badem 300 g: 149,50 TL

  • 🧂 Tuzlu Leblebi 200 g: 27,50 TL

  • 🥛 Yağlı Süt 1 L: 24,50 TL

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

👶 Temizlik ve Kişisel Bakım

  • 👶 Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL

  • 🧻 Kağıt Havlu Extra 8'li: 95 TL

  • 🧺 Toz Deterjan 10 Kg: 325 TL

  • 🧻 Tuvalet Kağıdı 24'lü: 189 TL

  • 🧴 Çamaşır Suyu (Klasik/Hyppo): 69,50 TL

  • 🧴 Masaj Başlıklı Selülit Kremi: 299 TL

  • 🧴 Yüz Bakım Kremi (Metal Başlıklı): 279 TL

  • 🧼 Sıvı Çamaşır Deterjanı: 89 TL

  • 🧼 Bulaşık Makinesi Kapsül: 199 TL

  • 🧴 Deodorant: 159 TL

  • 💄 Maskara: 125 TL

  • 💄 Stick Allık: 125 TL

  • 🧴 Yumuşatıcı: 69 TL

  • 🧴 Şampuan 1000 ml: 79 TL

  • 💄 Ruj: 125 TL

  • 🧼 Sıvı Sabun: 85 TL

  • 🧴 Temizleme Jeli: 125 TL

  • 🧦 Pamuklu Patik Çorap: 39 TL

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

🧰 Elektrikli Ev Aletleri

  • 🔌 Turbo Siyah Ankastre Set: 8.950 TL

  • 🔌 Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL

  • 🥣 Blender Seti: 1.290 TL

  • 🧁 Mikser: 1.290 TL

  • 🧄 Doğrayıcı: 1.250 TL

  • 🧹 Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge: 6.990 TL

  • 🥄 El Blenderı: 790 TL

  • ❄️ Tavan Vantilatörü: 699 TL

  • 🍳 Tost Makinesi: 1.690 TL

  • ☕ 2'li Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL

  • 🧼 Ütü: 990 TL

  • 💨 Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL

  • 🌬️ Ayaklı Vantilatör: 999 TL

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

📱 Elektronik ve Teknoloji Ürünleri

  • 🚲 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL

  • 📺 65" Ultra HD Google TV: 11.990 TL

  • 📺 32" HD Ready LED TV: 4.290 TL

  • 📱 Cep Telefonu: 6.250 TL

  • 🖱️ Kablolu Mouse: 1.390 TL

  • ⌚ Akıllı Saat: 599 TL

  • 🔊 Kablosuz Hoparlör: 499 TL

  • 📸 Işıklı Tripod: 199 TL

  • 🔉 Bluetooth Hoparlör: 399 TL

  • 🎨 Dijital Panda Çizim Tableti: 199 TL

  • 🔌 Akım Korumalı Priz 3'lü: 399 TL

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

🧺 Mutfak ve Piknik Ürünleri

  • 🍽️ 25 Parça Piknik Seti: 199 TL

  • 🧊 Buz Aküsü: 18,50 TL

  • 🥩 Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL

  • 🔥 Emaye Közmatik: 109 TL

  • 🥗 Salata Servis Seti: 35 TL

  • 🧼 Ortadan Açılır Çöp Kovası: 39 TL

  • 🧷 Masa Örtüsü Kıskaç 4'lü: 19,50 TL

  • 🍴 Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası: 279 TL

  • 🧺 Katlanır Piknik Sepeti: 399 TL

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

🍷 Cam ve Sunum Ürünleri

  • 🥂 3'lü Meşrubat Bardağı: 99 TL

  • 🥛 3'lü Su Bardağı: 89 TL

  • 🍵 6'lı Çay Bardağı: 109 TL

  • 🥤 3'lü Kahve Yanı Su Bardağı: 59 TL

  • 🍰 Pasta Tabağı: 199 TL

  • 🍰 Ayaklı Kek Tabağı: 239 TL

  • 🍪 İki Katlı Kurabiyelik: 249 TL

  • 🍶 Cam Kupa: 109 TL

  • 🍹 Çift Cidarlı Bardaklar: 129 TL

  • 🧴 Cam Su Şişesi: 149 TL

  • 🌰 Yuvarlak Çerezlik: 159 TL

  • 🍽️ Metal Kulplu Bambu Sunumluk: 279 TL

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

👗 Tekstil ve Giyim

  • 🧳 Valiz Çeşitleri: 749/849/949/999 TL

  • 👖 Kadın/Erkek Pantolon: 249/279 TL

  • 👚 Kaşkorse Kadın Takım: 289 TL

  • 🧥 Erkek Pijama Takımı: 349 TL

  • 🥿 Kalın Taban Terlik: 139 TL

  • 🧎‍♀️ Cep Seccadesi: 79 TL

  • 🎒 Spor Çanta: 279 TL

Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

🧊 Soğutucu ve Piknik Çantaları

  • 🧊 Termo Çanta ~8 L: 279 TL

  • 🧊 Termos Çanta ~4 L: 129 TL

  • 🧊 Termo Piknik Çantaları ~15-25 L: 169-189 TL

  • 🎒 Termo Sırt Çantası ~18 L: 339 TL

  • 🧺 Piknik Hasırı ~120x180 cm: 219 TL / ~150x210 cm: 299 TL

Fotoğraflar: BİM