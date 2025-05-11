Uygun fiyata piknik seti! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı

BİM, bu hafta teknolojik ürünlerde büyük fırsatlar sunuyor. Cep telefonu 6.250 TL, Bluetooth hoparlör 399 TL, akıllı saat 1.390 TL, vantilatör 999 TL, ocak-fırın-davlumbaz seti ise 8.950 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda olacak.
🍫 Kakaolu Fındık Kreması 630 g: 99 TL
🍪 Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL
🍘 Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 g: 29 TL
🍫 Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar: 17 TL
🍪 Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi: 35 TL
🍪 Kurabiye 175 g: 75 TL
🍬 Yumuşak Şeker Party Mix 400 g: 59 TL
🥜 Kavrulmuş Badem 300 g: 149,50 TL
🧂 Tuzlu Leblebi 200 g: 27,50 TL
🥛 Yağlı Süt 1 L: 24,50 TL
👶 Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL
🧻 Kağıt Havlu Extra 8'li: 95 TL
🧺 Toz Deterjan 10 Kg: 325 TL
🧻 Tuvalet Kağıdı 24'lü: 189 TL
🧴 Çamaşır Suyu (Klasik/Hyppo): 69,50 TL
🧴 Masaj Başlıklı Selülit Kremi: 299 TL
🧴 Yüz Bakım Kremi (Metal Başlıklı): 279 TL
🧼 Sıvı Çamaşır Deterjanı: 89 TL
🧼 Bulaşık Makinesi Kapsül: 199 TL
🧴 Deodorant: 159 TL
💄 Maskara: 125 TL
💄 Stick Allık: 125 TL
🧴 Yumuşatıcı: 69 TL
🧴 Şampuan 1000 ml: 79 TL
💄 Ruj: 125 TL
🧼 Sıvı Sabun: 85 TL
🧴 Temizleme Jeli: 125 TL
🧦 Pamuklu Patik Çorap: 39 TL
🔌 Turbo Siyah Ankastre Set: 8.950 TL
🔌 Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
🥣 Blender Seti: 1.290 TL
🧁 Mikser: 1.290 TL
🧄 Doğrayıcı: 1.250 TL
🧹 Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge: 6.990 TL
🥄 El Blenderı: 790 TL
❄️ Tavan Vantilatörü: 699 TL
🍳 Tost Makinesi: 1.690 TL
☕ 2'li Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL
🧼 Ütü: 990 TL
💨 Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL
🌬️ Ayaklı Vantilatör: 999 TL
🚲 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL
📺 65" Ultra HD Google TV: 11.990 TL
📺 32" HD Ready LED TV: 4.290 TL
📱 Cep Telefonu: 6.250 TL
🖱️ Kablolu Mouse: 1.390 TL
⌚ Akıllı Saat: 599 TL
🔊 Kablosuz Hoparlör: 499 TL
📸 Işıklı Tripod: 199 TL
🔉 Bluetooth Hoparlör: 399 TL
🎨 Dijital Panda Çizim Tableti: 199 TL
🔌 Akım Korumalı Priz 3'lü: 399 TL
🍽️ 25 Parça Piknik Seti: 199 TL
🧊 Buz Aküsü: 18,50 TL
🥩 Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL
🔥 Emaye Közmatik: 109 TL
🥗 Salata Servis Seti: 35 TL
🧼 Ortadan Açılır Çöp Kovası: 39 TL
🧷 Masa Örtüsü Kıskaç 4'lü: 19,50 TL
🍴 Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası: 279 TL
🧺 Katlanır Piknik Sepeti: 399 TL
🥂 3'lü Meşrubat Bardağı: 99 TL
🥛 3'lü Su Bardağı: 89 TL
🍵 6'lı Çay Bardağı: 109 TL
🥤 3'lü Kahve Yanı Su Bardağı: 59 TL
🍰 Pasta Tabağı: 199 TL
🍰 Ayaklı Kek Tabağı: 239 TL
🍪 İki Katlı Kurabiyelik: 249 TL
🍶 Cam Kupa: 109 TL
🍹 Çift Cidarlı Bardaklar: 129 TL
🧴 Cam Su Şişesi: 149 TL
🌰 Yuvarlak Çerezlik: 159 TL
🍽️ Metal Kulplu Bambu Sunumluk: 279 TL
🧳 Valiz Çeşitleri: 749/849/949/999 TL
👖 Kadın/Erkek Pantolon: 249/279 TL
👚 Kaşkorse Kadın Takım: 289 TL
🧥 Erkek Pijama Takımı: 349 TL
🥿 Kalın Taban Terlik: 139 TL
🧎♀️ Cep Seccadesi: 79 TL
🎒 Spor Çanta: 279 TL