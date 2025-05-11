Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM’de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 13 Mayıs Salı günü haftalık çalışmasına başlayacak ve önemli kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek. Bu hafta Anayasa Mahkemesinin iptal kararları çerçevesinde bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) değişiklikler yapılması öngörülen teklif ele alınacak. Teklifin içeriği kamu kurumlarına yönelik alım prosedürlerini ve kamu taşınmazlarının kullanımını düzenleyen maddeleri içeriyor.