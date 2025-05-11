Kadraj Galeri Kadraj İkon Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM'de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM'de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak meslek gruplarına yönelik önemli bir düzenlemeyi görüşmeye hazırlanıyor. Gündemdeki kanun teklifine göre mesleğe özel yarışma sınavlarıyla yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getiriliyor. Peki hangi meslekler için geçerli olacak? İşte düzenlemeye dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 13:30
Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM’de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 13 Mayıs Salı günü haftalık çalışmasına başlayacak ve önemli kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek. Bu hafta Anayasa Mahkemesinin iptal kararları çerçevesinde bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) değişiklikler yapılması öngörülen teklif ele alınacak. Teklifin içeriği kamu kurumlarına yönelik alım prosedürlerini ve kamu taşınmazlarının kullanımını düzenleyen maddeleri içeriyor.

Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM’de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

35 Yaş Sınırı ve Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Yeni Düzenleme

Kanun teklifine göre, kamu kurum ve kuruluşları, mesleğe özel yarışma sınavına tabi alımlarda 35 yaş sınırını uygulamaya alacak.

Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM’de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

AA'da yer alan habere göre, bu düzenleme hem devletin çeşitli organlarının işleyişini hem de adayların başvuru koşullarını belirleyecek.

Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM’de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

Ayrıca Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimiyle ilgili önemli bir değişiklik yapılacak. Buna göre, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi tarafından üyeleri arasından seçilecek.

Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM’de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?

Bu düzenleme yargı sisteminin daha şeffaf ve adil bir şekilde işleyişine katkı sağlamayı hedefliyor.