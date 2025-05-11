Memur alımlarında yeni düzenleme TBMM'de: Yaş sınırı değişecek mi, hangi meslekleri etkileyecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak meslek gruplarına yönelik önemli bir düzenlemeyi görüşmeye hazırlanıyor. Gündemdeki kanun teklifine göre mesleğe özel yarışma sınavlarıyla yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getiriliyor. Peki hangi meslekler için geçerli olacak? İşte düzenlemeye dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 13:30