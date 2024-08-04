İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail, ABD ve İran'da. İran, Lübnan ve İsrail arasında karşılıklı tehditler had safhaya ulaşırken Kuveyt basınından flaş bir iddia geldi. El Ceride gazetesine göre bir Amerikan heyeti, Umman aracılığı ile Türkiye'den kalkan bir uçakla gizlice İran'a gitti. El Ceride, Amerikan heyetinin Netanyahu'nun planlarını sızdırdığını ve Hamaney suikastındaki 10 Mossad ajanının ismini verdiğini iddia ediyor. Peki, sır görüşmede neler konuşuldu? İşte, Payam Havalimanındaki iki saatlik toplantının tüm detayları…