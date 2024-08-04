İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail, ABD ve İran'da. İran, Lübnan ve İsrail arasında karşılıklı tehditler had safhaya ulaşırken Kuveyt basınından flaş bir iddia geldi. El Ceride gazetesine göre bir Amerikan heyeti, Umman aracılığı ile Türkiye'den kalkan bir uçakla gizlice İran'a gitti. El Ceride, Amerikan heyetinin Netanyahu'nun planlarını sızdırdığını ve Hamaney suikastındaki 10 Mossad ajanının ismini verdiğini iddia ediyor. Peki, sır görüşmede neler konuşuldu? İşte, Payam Havalimanındaki iki saatlik toplantının tüm detayları…
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail, ABD ve İran'a döndü.
ABD HEYETİ GİZLİCE İRAN'A GİTTİ
Mayıs 2024'te ABD ve İran'ın Umman'da yaptığı gizli görüşmenin ortaya çıkmasının ardından bugün Kuveyt basınından gelen bir haber ise 1 Ağustos Perşembe günü bir Amerikan heyetinin Umman'ın arabuluculuğuyla Türkiye'den kalkan bir özel uçakla İran'a gittiğini ortaya çıkardı.
Kuveyt gazetesi El Ceride, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir kaynağın, Amerikan güvenlik heyetinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki siyonist lobinin desteği ile planladığı büyük savaşı engellemek için Tahran liderlerine "sakinlik ve uyarı" mesajı iletmek üzere Umman aracılığı ile İran'a gittiğini açıkladı.
Haniye'nin suiakst sonucu ölümünün ardından İran'da "savaş" anlamına gelen "kırmızı bayrak" göndere çekilmişti.