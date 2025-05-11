Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı

Geçen ay Giresun'da gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğindeki bu yılın üçüncü EKK toplantısında sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları ile değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri değerlendirilecek.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.