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Suriye Milli Ordusu'nun hedefi Caber Kalesi! SMO Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı

Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtaran Suriye Milli Ordusu'nun Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştığı bildirildi. SMO'nun bir sonraki hedefinin Karakozak Köprüsü'ne yakın olan Süleyman Şah Türbesi'nin de bulunduğu Caber Kalesi olacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:24 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:04
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Caber Kalesi! SMO Süleyman Şah Türbesi’ne yaklaştı

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Suriye Milli Ordusu (SMO) bölgede terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyonlara devam ediyor. Son bilgilere göre SMO, Süleyman Şah Türbesi yakınlarına ulaştı.

SMO Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı

YPG/PKK KARAKOZAK'TAN SİLİNDİ

Münbiç'i terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Suriye Milli Ordusu, Ayn El Arab'a giden Karakozak Köprüsü'nü ele geçirdi.

Münbiç'i terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Suriye Milli Ordusu, Ayn El Arab'a giden Karakozak Köprüsü'nü ele geçirdi, Takvim Ekran GörüntüsüMünbiç'i terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Suriye Milli Ordusu, Ayn El Arab'a giden Karakozak Köprüsü'nü ele geçirdi, Takvim Ekran Görüntüsü

SMO SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NE YAKLAŞTI

Fırat'ın doğusuna geçen SMO'nun bir sonraki hedefinin Karakozak Köprüsü'ne yakın olan Süleyman Şah Türbesi'nin de bulunduğu Caber Kalesi olacağı belirtildi.

Süleyman Şah Türbesi, Takvim Ekran GörüntüsüSüleyman Şah Türbesi, Takvim Ekran Görüntüsü

ŞAH FIRAT OPERASYONU

Rakka yakınlarındaki Caber Kalesi'nde bulunan Süleyman Şah Türbesi. Türbe ve askeri karakol baraj altında kalma tehlikesi nedeniyle 1975'te Ankara ve Şam hükümetlerinin müzakereleri sonucunda vardığı anlaşmayla Halep'e 123, Şanlıurfa'ya 92 km uzaklıktaki Fırat'ın doğu kıyısında yer alan Karakozak köyündeki yaklaşık 10 bin metrekarelik yeni yerine taşınmıştı.

2015'e gelindiğinde ise bölgede DEAŞ tehdidinin artmasının ardından Süleyman Şah Türbesi Şah Fırat Operasyonu ile Türkiye sınırı yakınındaki Eşme köyüne taşıdı. Türbede Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi ve Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah ile iki askerinin naaşları bulunuyor.

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