ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde 47. Başkan seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmeyi bekleyen Donald Trump, Ankara Büyükelçisi'ni belirledi. Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Colony Capital LLC'nin kurucusu Tom Barrack'ı Türiye Büyükelçiliğine atadığını duyurdu. Peki, kimdir bu Tom Barrack? İşte, Barrack ile ilgili tüm detaylar…

Tom Barrack, EPA

TRUMP TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİNİ DUYURDU

Trump, salı günü Türkiye'ye büyükelçi olarak atanacağını açıklarken Barrack'ın "çok saygın ve deneyimli bir akıl sesi" olduğunu söyledi.

Trump, salı günü Türkiye'ye büyükelçi olarak atanacağını açıklarken Barrack'ın ʺçok saygın ve deneyimli bir akıl sesiʺ olduğunu söyledi, Takvim Ekran Görüntüsü

KİM BU TOM BARRACK?

Barrack'ın geçmişi ise oldukça karışık.

Tom Barrack, EPA

BAE'DE LOBİCİLİK İDDİASI

Tom Barrack, Trump'ın uzun zamandır arkadaşı olan ve ilk yemin töreni komitesine başkanlık eden kişiydi; ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri adına yasadışı yabancı lobicilik yaptığı iddiasıyla açılan federal davadan aklanmıştı.

"YABANCI BİR AJAN GİBİ"

Barrack, 2021'de ilk Trump yönetimi ve kampanyası sırasında suçlandı. Yargılanması sırasında federal savcılar tarafından yabancı bir ajan olarak hareket etmekle ancak 2016-2018 yılları arasında kayıt yaptırmamakla suçlandı ve iddiaya göre BAE'deki bağlantılarıyla Trump'a "erişimini sağlamaya" çalıştı.

Jüri, Kasım 2022'de kendisini komplo, engelleme ve FBI'a yalan söyleme gibi suçlamaların hepsinden suçsuz buldu.

Trump, o dönem Barrack'ın beraat etmesini övdü ve "Ülkemiz, özgürlüğümüz ve demokrasimiz için harika bir haber; asla suçlanmaması veya yargılanmaması gereken iş adamı Tom Barrack, tüm suçlamalardan beraat etti." dedi.

ABC News, Barrack'ın BAE ile bağını yeniden gözler önüne serdi

TRUMP'I HEDEF ALDI: ORTA DOĞU'YU BİLE BİLMEYEN BAŞKAN

Barrack tanık kürsüsünde Trump'a siyasi olarak verdiği desteğin kendisi için profesyonel olarak "felaket" olduğunu söylerken Trump'ın Orta Doğu anlayışıyla alay etti ve "Bu inanılmaz iyi iş adamı, Ortadoğu'yu bile bilmeyen Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu" dedi.

Donald Trump, Reuters

"SİYASETLE İŞİM BİTTİ" DEMİŞTİ

ABC News'e demeç veren Barrack, Trump'ın beraat kararı sırasında yaptığı eleştiriler sorulduğunda "Benim artık siyasetle işim bitti" dedi.

JEFFREY EPSTEIN'IN YAKIN ARKADAŞI

Barrack'ın ayrıca "çapkın ve manipülatif" biri olduğu iddia ediliyor. ABD'de pedofili adası ile gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein'ın Tom Barrack ile yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal, Epstein'ın 2016'da başkanlık seçimleri sırasında Trump'a yakın isimlerle toplantılar ayarladığını, bunlardan birinin de Barrack olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Wall Street Journal, Epstein’ın 2016’da başkanlık seçimleri sırasında Trump’a yakın isimlerle toplantılar ayarladığını, bunlardan birinin de Barrack olduğunu ortaya çıkarmıştı.

EPSTEIN İLE ÖĞLE YEMEĞİ

Wall Street Journal'ın incelediği belgelere göre Epstein, 2016'da girişim sermayedarı Peter Thiel ve gayrimenkul yatırımcısı Tom Barrack ile öğle yemekleri planlamıştı. O dönem her iki isim de Trump'ın kampanyasının yüksek profilli finansal destekçileriydi.