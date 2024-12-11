Yeni Suriye’nin ilk kabinesi! Devrik rejim tüm yetkileri devretti... Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir amaçlarını anlattı





"HALKIMIZ İNSANA YAKIŞIR BİR YAŞAM SÜRMEYİ HAK EDİYOR"



Bekçi hükümetin görevleri güvenliği kontrol etmek, kurumların istikrarını sağlamak ve devletin dağılmamasını sağlamaktır. Aynı zamanda Suriye için yeni bir hükümet oluşana kadar halka temel hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.



Halkımız insana yakışır bir yaşam sürmeyi, en iyi ve kaliteli hizmeti almayı hak ediyor. Devrilen rejimin hükümetindeki bakanların, geçiş sürecinde özellikle görev teslimi konusunda bakanlara yardımcı olacaklarını umuyoruz.







"BÜYÜK ZORLUKLAR VAR"



Büyük zorluklar var, ancak İdlib Valiliği ve çevre bölgelerini yönetme konusundaki önceki deneyimimiz bize, sahip olduğumuz kaynakları ve insan kadrolarını geliştirmemize katkıda bulunan ve bu sorumluluğu taşıyabilmemizi sağlayan geniş bir deneyim kazandırdı.