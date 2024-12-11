SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Yeni Suriye'nin ilk kabinesi! Devrik rejim tüm yetkileri devretti... Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir amaçlarını anlattı

Suriye'de rejim kabinesi, devrim hükümetine yetkilerini devretti. Geçiş hükümetinin başbakanı Muhammed El Beşir ilk kabine toplantısını yaptı. Amaçlarını anlatan El Beşir, "Halkımız insana yakışır bir yaşam sürmeyi, en iyi ve kaliteli hizmeti almayı hak ediyor" ifadelerini kullandı. Suriye'nin geçiş kabinesi üzerine düşen görevleri "Güvenliği kontrol etme, kurumların istikrarını sağlama, devletin dağılmasını önleme ve temel ihtiyaçları karşılama" olarak tanımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:17 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:34
Yeni Suriye’nin ilk kabinesi! Devrik rejim tüm yetkileri devretti... Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir amaçlarını anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi.

Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp beraberinde götürdüğü milyonlarca dolar ile Moskova'ya sığındı. "Mülteci diktatör" ardından enkaz bir Suriye bıraktı.

Devrik rejimin son başbakanı Gazi el Celali ise tüm yetkilerini muhaliflere devretti. Suriye'de Mart 2025'e kadar görev yapacak geçiş hükümeti kuruldu. Mühendis olarak bilinen Muhammed El Beşir başbakan seçildi.





YENİ SURİYE'NİN İLK KABİNESİ

El-Beşir'in başkanlığında yeni bakanlar ve rejim hükümetinin eski bakanları bir araya geldi. Kurumları devralma ve yetki devir işlemleri yapıldı.

Suriye Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda "Mühendis Muhammed El Beşir başkanlığındaki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin devrim bakanları, kurumları devralma ve yetki devri ile işlerin yürütülmesine ilişkin prosedürleri belirlemek üzere devrilen rejimin hükümetiyle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.



GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN AMAÇLARINI ANLATTI

Muhammed El Beşir ise yeni Suriye'nin ilk kabinesinde şu açıklamalarda bulundu:

Geçiş döneminde Suriye hükümetinin çalışmalarını yürütmek üzere Genel Komutanlık tarafından görevlendirildik. Bu görev, hükümet dosyalarının ve kurumlarının alınmasını, işçilerin onlara geri dönüşünü sağlamayı ve rollerini aktif hale getirmeyi amaçlıyor.

Devrimci hükümetin yani Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin bir dizi bakanından oluşan bir geçici hükümet oluşturuldu. Bu hükümetin, anayasal konular karara bağlanana kadar Mart 2025'e kadar sürecek geçici bir bekçi hükümet olduğu düşünülüyor.



"HALKIMIZ İNSANA YAKIŞIR BİR YAŞAM SÜRMEYİ HAK EDİYOR"

Bekçi hükümetin görevleri güvenliği kontrol etmek, kurumların istikrarını sağlamak ve devletin dağılmamasını sağlamaktır. Aynı zamanda Suriye için yeni bir hükümet oluşana kadar halka temel hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Halkımız insana yakışır bir yaşam sürmeyi, en iyi ve kaliteli hizmeti almayı hak ediyor. Devrilen rejimin hükümetindeki bakanların, geçiş sürecinde özellikle görev teslimi konusunda bakanlara yardımcı olacaklarını umuyoruz.



"BÜYÜK ZORLUKLAR VAR"

Büyük zorluklar var, ancak İdlib Valiliği ve çevre bölgelerini yönetme konusundaki önceki deneyimimiz bize, sahip olduğumuz kaynakları ve insan kadrolarını geliştirmemize katkıda bulunan ve bu sorumluluğu taşıyabilmemizi sağlayan geniş bir deneyim kazandırdı.

Devrik BAASın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esedsiz Suriyenin yeni bayrağıDevrik BAASın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esedsiz Suriyenin yeni bayrağı

Esad rejimi devrildi halk bayram etti! Kaç milyon Suriyeli dönecek? 2 milyonluk dönüş planıEsad rejimi devrildi halk bayram etti! Kaç milyon Suriyeli dönecek? 2 milyonluk dönüş planı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CENTCOM PKK’ya gitti Blinken Türkiye’ye geliyor! ABD’de Suriye sancısı... YPG’yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Caber Kalesi! SMO Süleyman Şah Türbesi’ne yaklaştı
Kanlı Esad rejiminin ölüm kampı: Sednaya Hapishanesi! Ya bilinmeyenler... Mezze’den Tedmur’a...
Yeni Suriye’nin ilk kabinesi! Devrik rejim tüm yetkileri devretti... Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir amaçlarını anlattı
Arz-ı Mev’ud melaneti Şam’da İsrail’in gözü Anadolu’da! PKK’lı Davut Koridoruna Ankara tokadı... Cevlani’nin mide bulandıran sessizliği
Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?
Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...
Beşşar Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi’nden kurtarılan Türk! 5 yıl gördüğü işkence yüzünden akli dengesini kaybetti konuşmuyor!
Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı
Esad rejimi devrildi halk bayram etti! Kaç milyon Suriyeli dönecek? 2 milyonluk dönüş planı
Narin Güran cinayetinde taraflar karşı karşıya! Enes Güran baskı altında mı? Avukattan şoke eden iddia: Yeni deliller var
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
SON DAKİKA