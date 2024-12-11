Yeni Suriye’nin ilk kabinesi! Devrik rejim tüm yetkileri devretti... Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir amaçlarını anlattı

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi.
Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp beraberinde götürdüğü milyonlarca dolar ile Moskova'ya sığındı. "Mülteci diktatör" ardından enkaz bir Suriye bıraktı.
Devrik rejimin son başbakanı Gazi el Celali ise tüm yetkilerini muhaliflere devretti. Suriye'de Mart 2025'e kadar görev yapacak geçiş hükümeti kuruldu. Mühendis olarak bilinen Muhammed El Beşir başbakan seçildi.
YENİ SURİYE'NİN İLK KABİNESİ
El-Beşir'in başkanlığında yeni bakanlar ve rejim hükümetinin eski bakanları bir araya geldi. Kurumları devralma ve yetki devir işlemleri yapıldı.
Suriye Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda "Mühendis Muhammed El Beşir başkanlığındaki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin devrim bakanları, kurumları devralma ve yetki devri ile işlerin yürütülmesine ilişkin prosedürleri belirlemek üzere devrilen rejimin hükümetiyle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN AMAÇLARINI ANLATTI
Muhammed El Beşir ise yeni Suriye'nin ilk kabinesinde şu açıklamalarda bulundu:
Geçiş döneminde Suriye hükümetinin çalışmalarını yürütmek üzere Genel Komutanlık tarafından görevlendirildik. Bu görev, hükümet dosyalarının ve kurumlarının alınmasını, işçilerin onlara geri dönüşünü sağlamayı ve rollerini aktif hale getirmeyi amaçlıyor.
Devrimci hükümetin yani Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin bir dizi bakanından oluşan bir geçici hükümet oluşturuldu. Bu hükümetin, anayasal konular karara bağlanana kadar Mart 2025'e kadar sürecek geçici bir bekçi hükümet olduğu düşünülüyor.