10 Numara'nın yeni ismi Andy Burnham! Kim bu "Kuzeyin kralı"? İngiltere'nin önündeki 10 gün
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, üzerindeki yoğun baskıların ardından gözyaşlarıyla resmen istifa ettiğini açıkladı. Bu kararla birlikte, Downing Sokağı 10 Numara’daki başbakanlık koltuğunun en güçlü ve rakipsiz adayı "Kuzeyin Kralı" lakaplı Andy Burnham oldu. Peki Andy Burnham kimdir? İngiltere'de önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? İşte 10 Numara'daki değişikliğe ilişkin tüm detaylar...
Hızlı Özet Göster
- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yoğun baskı altında kalarak istifa ettiğini duyurdu.
- Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, başbakanlık koltuğuna oturacak.
- Burnham, ekonomi ve yerel yönetimlere yetki devri konularında politikalarını açıklayacak.
- Starmer'a sadık isimler, Burnham'ın başbakan olmasını istemiyor ve aday çıkarmayı düşünüyor.
- İşçi Partisi liderliği için adaylık başvuruları 9 Temmuz'da başlayacak.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, üzerindeki yoğun baskının ardından resmen istifa etti. Starmer'ın duygusal bir konuşmayla ve gözyaşlarıyla duyurduğu bu karar, eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık koltuğuna oturmasının önünü tamamen açtı.
İNGİLTERE'DE NELER OLACAK?
İngiliz The Guardian gazetesi İngiltere'de önümüzdeki günler için beklenen süreci yazdı.İngiltere Başbakanı istifa etti!
Burnhan'ın ekonomi ve yerel yönetimlere yetki devri konularıyla başlayarak Starmer hükümetinden sembolik bir geçişi göstermek amacıyla önümüzdeki hafta bir dizi konuşma yaparak politikalarını açıklayacağını belirten The Guardian, bunun amacının yerelleşme olduğuna dikkat çekti.
10 NUMARA'YA BURNHAM GELİYOR
The Guardian'ın belirttiğine göre Burnham, Maliye Bakanlığı'nda geleneksel, muhafazakar ana akım ekonomisine meydan okumak için Ed Miliband'ı atamayı düşünüyor. The Guardian'ın kaynakları, Burnham'ın iş dünyasıyla yaşanabilecek potansiyel risklerin ve sendikaların bu hamleye karşı olduğunun farkında olduğunu ancak bu tartışmayı göze almaya hazır olabileceğini belirtti.
Burnham'ın ara seçim kampanyası sırasında göç konusundaki büyük sorunlarla "yüzleştiği" için İçişleri Bakanı'nı övmesinin ardından, Shabana Mahmood'un İçişleri Bakanlığı'nda kalması bekleniyor.
STARMER'A SADIK OLANLARDAN HAMLE
Starmer'a sadık isimlerin ise Burhnam'ın tek başına ve rakipsiz şekilde başbakan olmasını istemediği belirtiliyor. The Guardian'ın belirttiğine göre Burnham'ın karşısına çıkaracakları adayı ise Burnham'ın hamlesine göre belirleyecekler: Eğer Burnham, ekonominin başına iş dünyasını ürkütecek sol görüşlü Ed Miliband'i getireceğini kesinleştirirse, Starmer'cılar bunu bir tehdit olarak görüp Burnham'ın karşısına kesin bir aday çıkaracaklar.
Özetle Starmer'ın ekibi Burnham'ın ekonomi politikalarını beğenmezse önüne bir engel yani Darren Jones'u çıkarmak istiyor. Darren Jones da "Aday değilim ama teklif gelirse duruma göre bakarım" mesajı veriyor.
STARMER SESİ TİTREYEREK AYRILDI
Starmer, sesinin duygudan titrediği anlarda, "Ülkenin bu en büyük görevinden ayrıldığımda, zamanımı en önemli görevime adayacağım: İyi günde de kötü günde de yanımda bir kaya gibi duran harika eşim Vic'e olabileceğim en iyi koca; gururum ve neşem olan güzel çocuklarıma olabileceğim en iyi baba olmak." dedi.
YÜZ YÜZE TARTIŞMA
İşçi Partisi'nin yönetim organı olan Ulusal Yürütme Komitesi'nden (NEC) liderlik yarışı için bir takvim belirlemesini istedi. Buna göre adaylık başvuruları 9 Temmuz'da başlayacak ve bir hafta sonra meclisin yaz tatiline girmesiyle tamamlanmış olacak. İşçi Partisi milletvekilleri, aday sayısına bakılmaksızın yüz yüze bir tartışma programı gerçekleştirecek.
The Guardian'ın belirttiğine göre başka hiçbir İşçi Partisi milletvekilinin gerekli olan 81 imzayı toplaması beklenmediği ve Streeting de kendisine meydan okumayacağı için, Burnham'ın rakipsiz bir şekilde liderliği devralması ve en erken 16 veya 17 Temmuz gibi Downing Sokağı 10 Numara'ya adım atması muhtemel görünüyor.
Burnham, Starmer'ın istifasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, ona hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve "Aldığı karar bir geçiş sürecinin başlangıcıdır ve bu sürecin düzenli ve sorumlu bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Ben de bu sürecin bir parçası olarak adaylığımı koyacağım. Ülke istikrar, ciddiyet ve en önemli meselelere odaklanılmasını bekliyor; alacağı şey de tam olarak budur." dedi.
KİM BU BURNHAM?
Burnham'ın kısa sürede başbakanlık görevini devralması bekleniyor. Peki kim bu Andy Burnham?
Kariyerine kısa bir süre boyunca yaptığı gazetecilikle başlayan Burnham, siyasete ilk adımını İşçi Partili Tessa Jowell'ın yanında araştırmacı olarak başlayarak attı. Ardından Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı olan Burnham, tarihler 2001'i gösterdiğinde Greater Manchester'daki Leigh seçim bölgesinden milletvekili seçildi.
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair döneminde küçük bakanlık görevleri üstlenen Burnham, Gordon Brown hükümetinde Hazine Başsekreteri, Kültür ve Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.
İşçi Partisi liderliği için daha önce iki kez yarışan Burnham 2010'da Ed Miliband'a, 2015'te ise Jeremy Corbyn'e yenildi.
KUZEYİN KRALI
İngiliz siyasetinde Burnham, "Kuzeyin kralı" lakabıyla biliniyor. Bu lakap, 2020 yılındaki KOVID-19 pandemisi sırasında adeta resmiyet kazandı. Dönemin Muhafazakar Parti Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Kuzey bölgelerine (özellikle Burnham'ın belediye başkanı olduğu Büyük Manchester'a) en sert karantina kurallarını dayatmak istedi. Ancak Londra merkezli hükümet, Kuzeydeki esnafa ve çalışanlara yeterli ekonomik desteği vermeyi reddediyordu.
Andy Burnham, kameraların karşısına geçerek Londra'daki hükümete adeta savaş açtı. Yönetime direndi, bütçe ayrılana kadar kararları uygulamadı ve "Kuzey, Londra'nın laboratuvar faresi değildir" çıkışıyla büyük bir direniş örgütledi. Bu bölgesel başkaldırı, medyada Game of Thrones'taki Kuzeylilerin güneye (King's Landing'e) isyan etmesine benzetildi ve Burnham'a "Kuzeyin Kralı" denmeye başlandı.