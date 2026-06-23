10 Numara'nın yeni ismi Andy Burnham! Kim bu "Kuzeyin kralı"? İngiltere'nin önündeki 10 gün

Keir Starmer STARMER'A SADIK OLANLARDAN HAMLE Starmer'a sadık isimlerin ise Burhnam'ın tek başına ve rakipsiz şekilde başbakan olmasını istemediği belirtiliyor. The Guardian'ın belirttiğine göre Burnham'ın karşısına çıkaracakları adayı ise Burnham'ın hamlesine göre belirleyecekler: Eğer Burnham, ekonominin başına iş dünyasını ürkütecek sol görüşlü Ed Miliband'i getireceğini kesinleştirirse, Starmer'cılar bunu bir tehdit olarak görüp Burnham'ın karşısına kesin bir aday çıkaracaklar. Özetle Starmer'ın ekibi Burnham'ın ekonomi politikalarını beğenmezse önüne bir engel yani Darren Jones'u çıkarmak istiyor. Darren Jones da "Aday değilim ama teklif gelirse duruma göre bakarım" mesajı veriyor.

Starmer STARMER SESİ TİTREYEREK AYRILDI Starmer, sesinin duygudan titrediği anlarda, "Ülkenin bu en büyük görevinden ayrıldığımda, zamanımı en önemli görevime adayacağım: İyi günde de kötü günde de yanımda bir kaya gibi duran harika eşim Vic'e olabileceğim en iyi koca; gururum ve neşem olan güzel çocuklarıma olabileceğim en iyi baba olmak." dedi.

Downing Street kedisi Larry YÜZ YÜZE TARTIŞMA İşçi Partisi'nin yönetim organı olan Ulusal Yürütme Komitesi'nden (NEC) liderlik yarışı için bir takvim belirlemesini istedi. Buna göre adaylık başvuruları 9 Temmuz'da başlayacak ve bir hafta sonra meclisin yaz tatiline girmesiyle tamamlanmış olacak. İşçi Partisi milletvekilleri, aday sayısına bakılmaksızın yüz yüze bir tartışma programı gerçekleştirecek. The Guardian'ın belirttiğine göre başka hiçbir İşçi Partisi milletvekilinin gerekli olan 81 imzayı toplaması beklenmediği ve Streeting de kendisine meydan okumayacağı için, Burnham'ın rakipsiz bir şekilde liderliği devralması ve en erken 16 veya 17 Temmuz gibi Downing Sokağı 10 Numara'ya adım atması muhtemel görünüyor. Burnham, Starmer'ın istifasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, ona hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve "Aldığı karar bir geçiş sürecinin başlangıcıdır ve bu sürecin düzenli ve sorumlu bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Ben de bu sürecin bir parçası olarak adaylığımı koyacağım. Ülke istikrar, ciddiyet ve en önemli meselelere odaklanılmasını bekliyor; alacağı şey de tam olarak budur." dedi.