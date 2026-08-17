Batı Şeria’ya gitmek üzere yola çıkmışlardı: Filistin Konvoyu 6 günlük bekleyişin ardından Türkiye’ye döndü

"YENİ PLAN VE STRATEJİLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Saha eyleminin bitmesinin mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim açımızdan da saha eylemlerini sonlandırmak bir vazgeçmek değil, bilakis yeni plan, proje ve fikirlerle ve yeni stratejilerle tekrar tekrar devam etmektir."