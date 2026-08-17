Batı Şeria’ya gitmek üzere yola çıkmışlardı: Filistin Konvoyu 6 günlük bekleyişin ardından Türkiye’ye döndü
Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinden Batı Şeria’ya gitmek üzere yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak’ın İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda 6 gün süren bekleyişin ardından Türkiye’ye döndü. Tampon bölgede çadır kurarak eylem yapan aktivistler, Habur Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı. Konvoy Sözcüsü Hüseyin Durmaz, “Saha eylemlerini sonlandırmak vazgeçmek değil” dedi.
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Batı Şeria'ya gitmek üzere yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 6 gün bekletilmesinin ardından Türkiye'ye döndü.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aktivistlerin yer aldığı konvoy, 11 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'den çıkış yaptı.
Konvoydaki araçların Irak'a geçiş işlemleri sırasında bir otobüs Irak tarafına alınırken, daha sonra diğer araçların girişine ilişkin pasaport işlemleri askıya alındı.
TAMPON BÖLGEDE ÇADIR KURDULAR
Geçiş işlemlerinin durmasının ardından aktivistler, Habur ile İbrahim Halil sınır kapıları arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.
Konvoy üyeleri burada çadır kurarak 6 gün boyunca eylemlerini sürdürdü. Bekleyişin sonunda aktivistler saha eylemini sonlandırma kararı aldı.
HABUR'DAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER
Filistin Konvoyu, 6 günlük bekleyişin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden yeniden Türkiye'ye giriş yaptı.
Yurda giriş yapan ilk otobüsü Şehr-i Nuh Platformu üyeleri karşıladı. Konvoy daha sonra Silopi'den ayrıldı.
"SAHA EYLEMLERİNİ SONLANDIRMAK VAZGEÇMEK DEĞİL"
Filistin Konvoyu Sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, Habur Sınır Kapısı önünde yaptığı açıklamada mücadelelerini farklı alanlarda sürdüreceklerini söyledi.
Durmaz, konvoyun üç temel hedefle yola çıktığını belirterek bunları Batı Şeria'nın yeni bir Gazze'ye dönüşmesini engellemek, Gazze'de yaşananların yeniden küresel gündeme taşınmasını sağlamak ve aktivist-halk buluşmalarıyla yeni birlikteliklerin oluşmasına katkı sunmak şeklinde sıraladı.
Durmaz, konvoyun bu hedeflere ulaştığını savundu.
"YENİ PLAN VE STRATEJİLERLE DEVAM EDECEĞİZ"
Saha eyleminin bitmesinin mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Durmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim açımızdan da saha eylemlerini sonlandırmak bir vazgeçmek değil, bilakis yeni plan, proje ve fikirlerle ve yeni stratejilerle tekrar tekrar devam etmektir."
Durmaz, bundan sonraki süreçte çalışmalarını hukuki ve dijital alanlarda sürdüreceklerini ifade etti.