Güney Kore'de yapay zekalı siber saldırı! Çince konuşan hacker bankalara sızdı
Güney Kore finans sektörü yapay zekalı siber saldırıyla sarsıldı. Çince konuşan kimliği belirsiz bir hacker, yapay zeka ve ARTEX yazılımıyla bankalara sızarak veri çaldı. Dev bankaların hedef alındığı olayda Hong Kong bağlantısı tespit edildi.
Güney Kore finans sektörü, yapay zeka destekli dev bir siber saldırıyla sarsıldı. ABD merkezli siber güvenlik devi CrowdStrike raporuna göre, Çince konuşan kimliği belirsiz bir bilgisayar korsanı, yapay zekayı silah olarak kullanarak ülkedeki banka ve kredi kuruluşlarının sistemlerine sızdı.
Eylül sonu ile ekim başı arasında gerçekleşen ve Güney Kore'nin önde gelen finans kurumlarını hedef alan siber saldırıların arkasında finansal hırsızlık motivasyonu olduğu değerlendiriliyor.
YAPAY ZEKA VE ÇİN YAPIMI 'ARTEX' ARACIYLA SIZDILAR
Siber saldırganın, bankacılık ve finans altyapılarını geçmek için gelişmiş büyük dil modellerini (LLM) ve Çin menşeili açık kaynaklı sızma testi aracı ARTEX'i kombine ettiği belirlendi.
Karanlık operasyonun öne çıkan detayları:
- Bir bankanın hassas kredi sorgulama servisi ile başka bir kredi kuruluşunun saha ve çalışan destek platformu doğrudan hedef alındı.
- CrowdStrike incelemelerinde, saldırılarda kullanılan komuta kontrol sunucularından birinin Hong Kong merkezli olduğu saptandı.
- Korsanın çalınan verileri Güney Kore odaklı karaborsa pazarlarında satışa çıkarmak için arama yaptığı tespit edildi.
DEV BANKALAR BİLDİRİLDİ: SORUŞTURMA DÜĞMESİNE BASILDI
Söz konusu siber sızma vakalarının, ülkenin en büyük finans devleri arasında yer alan Hana Bank, KB Kookmin Bank ve Shinhan Bank'ı kapsayan veri ihlali haberlerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Yaşanan kriz sonrası Güney Kore finansal düzenleme kurulları ve kolluk kuvvetleri geniş çaplı adli ve teknik soruşturma başlattı. Çalınan veri miktarı ve saldırganın net kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.