Güney Kore finans sektörü, yapay zeka destekli dev bir siber saldırıyla sarsıldı. ABD merkezli siber güvenlik devi CrowdStrike raporuna göre, Çince konuşan kimliği belirsiz bir bilgisayar korsanı, yapay zekayı silah olarak kullanarak ülkedeki banka ve kredi kuruluşlarının sistemlerine sızdı.

Eylül sonu ile ekim başı arasında gerçekleşen ve Güney Kore'nin önde gelen finans kurumlarını hedef alan siber saldırıların arkasında finansal hırsızlık motivasyonu olduğu değerlendiriliyor.