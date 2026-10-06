Belgede yaklaşık 1.300 şifreli birim ve 155 farklı işaret bulunuyordu. Bazı semboller tek bir harfi temsil ederken bazıları doğrudan kelimelerin karşılığı olarak kullanılmıştı. Tüm bu işlemler yaklaşık 6 saat içinde tamamlandı.

Church'e göre çalışmanın en dikkat çekici tarafı yalnızca şifrenin çözülmesi değildi. Yapay zeka; fotoğrafı inceledi, el yazısındaki sembolleri ayırt etti, birbirine benzeyen işaretleri karşılaştırdı, sembolleri katalogladı ve ardından olası şifreleme sistemlerini test etti.

Mektup, Fransız General Auguste de Marmont'a gönderilmişti. (Foto: Carter Church) TEK BİR FOTOĞRAFLA BAŞLAYAN YAPAY ZEKA OPERASYONU Siber güvenlik şirketi SentinelOne'da mühendis olarak çalışan Carter Church, şifreli belgeyi çözmek için yeni nesil bir yapay zeka modelinden yararlandı.

Belgede yaklaşık 1.300 şifreli birim ve 155 farklı işaret yer alıyordu. (Foto: Heritage Images)

KAYIP ŞİFRE ANAHTARININ İZLERİ BULUNDU

Çözüm sürecinde daha önce tarihçi Daniel Tan tarafından yayımlanan kısmi bir şifre anahtarından da yararlanıldı. Ancak bu anahtar yalnızca yaklaşık 33 harfin değerini açıklıyordu.

Bu nedenle geri kalan sembollerin anlamlarının, mektubun kendi içeriğinden ve tekrar eden işaretlerden çıkarılması gerekiyordu. Yapay zekâ, benzer görünen el yazısı işaretlerinin aynı sembol olup olmadığını da analiz ederek şifre sisteminin yapısını ortaya çıkardı.

Daha sonra tarihi şifreler üzerine çalışan Japon araştırmacı Satoshi Tomokiyo, ulaşılan çözümü inceledi ve belgeyi çözülmüş olarak değerlendirdi.