Almanya'da kan donduran olay! Yenidoğan bebek ölü bulundu: 14 yaşındaki anne gözaltında
Berlin'de bir apartmanın önünde henüz birkaç saat önce doğduğu anlaşılan bebek ölü bulundu. Olayla ilgili yapılan araştırmada bebeğin annesinin 14 yaşında olduğu belirlendi. Anne gözaltına alınırken, bebeğin pencereden atılması sonucunda ölmüş olabileceği ihtimali araştırılıyor.
Almanya'da kan donduran bir olay yaşandı. Berlin'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, bir apartmanın avlusunda henüz birkaç saat önce doğduğu belirlenen bebek ölü bulundu.
Olayla ilgili Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, henüz göbek bağı dahi kesilmeden ölen bebeğin annesini tespit etmek için bölgede hamile kadınların araştırıldığı açıklandı.
BEBEĞİN 14 YAŞINDAKİ ANNESİ GÖZALTINDA
Araştırmalarda edinilen bilgiye göre ise bebeğin annesinin 14 yaşında olduğu öğrenildi. Dünyaya geldikten kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak.
Bir diğer yandan Berlin polisi, 14 yaşındaki çocuk annenin ise gözaltına alındığını ve muayene için hastaneye götürüldüğünü bildirdi.
BEBEK PENCEREDEN ATILMIŞ OLABİLİR
Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Florian Nath, yaptığı açıklamada yeni doğan bebeğin avluya bırakılarak ölüme terk edilip edilmediğinin araştırıldığını söyledi. Ayrıca bebeğin pencereden atılmak suretiyle ölmüş olabileceği de düşünülüyor.
Alman medyasında, ölü bebeğin bulunduğu 22 kata kadar yüksek apartmanlardan oluşan bölgede 4 bin 500 kişinin yaşadığı bilgisi paylaşıldı.