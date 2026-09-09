SİBER SALDIRI VE MÜDAHALE ENDİŞESİ Coxon, sistemlerin kendi başlarına gelişmeye başlaması halinde insanlardan gelen komutları reddedebilecek düzeye ulaşmasından korktuğunu dile getirdi. Jacob Coxon, istifasına ilişkin X üzerinden paylaşımlarda bulundu "HAYATLARIMIZLA KUMAR OYNUYORLAR" Sosyal medya hesabı X üzerinden de kapsamlı bir açıklama yapan Jacob Coxon, "Bugün Anthropic'ten istifa ettim. Son üç yılımı hem OpenAI hem de Anthropic'te ön eğitim araştırmaları yaparak geçirdim." diyerek istifasını resmen duyurdu.

İki teknoloji devinin de sorumsuzluğuna dikkat çeken Coxon, "İki şirket de sorumlu davranmıyor. Doğrudan kendi kendini geliştiren süper zekaya doğru yarışıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar" dedi. "10 YILIN SONUNA KADAR HEPİMİZİ ÖLDÜREBİLİR"

Teknolojinin ulaştığı seviyenin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Coxon, "Bu teknolojinin gücünü küçümsemeyin. Bunlar yakında her şeyi hackleyebilen, herhangi bir alanda bir gecede devrim yaratabilen, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilen insanüstü sistemler olacak. Hepimiz bu alanların her birindeki ilerlemeye tanık olduk ve ilerleme yavaşlamıyor." ifadelerini kullandı. Felaketin eşiğinde olunduğunu açıkça dile getiren araştırmacı, "Yapay zekayı inşa eden insanlar, bunun 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor. Bu bir pazarlama numarası değil. Hatta birçok üst düzey yönetici ve kıdemli araştırmacı, basında mantıklı görünmek için ifadelerini yumuşatacaktır, ama ben aynı kişilerin özel hayatlarında korkularını dile getirdiklerini duyuyorum. Başka hiçbir insan faaliyeti bu düzeyde bir tehlike oluşturmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"SLACK KANALINDAN BAŞLATILACAK BİR KUMAR DEĞİL"

Sektördeki en kritik soruya yanıt veren Coxon, "Yaygın bir yanıt 'eğer buna gerçekten inanıyorlarsa, neden hala inşa ediyorlar?' oluyor. OpenAI'da birçoğu medeniyet düzeyindeki riskleri derinlemesine içselleştirmedi. Anthropic'te riskler çok iyi anlaşılmış durumda, ancak oraya ilk ulaşan olmak için bir yarışa kilitlenmiş durumdalar. Risklere rağmen kimsenin sorumlu davranmayacağına, bu yüzden bunu kendilerinin yapması gerektiğine inanıyorlar" dedi. Bu yarışın insanlık için büyük bir risk olduğunu vurgulayan Jacob Coxon, "Bu yarışı kabul etmek ve 'son oyuna' girmek, özel bir şirketin Slack kanalından başlatılmaması gereken kibirli bir kumardır. Hizalamayı hızlandırmaya çalışmak, daha iyi bir yolun bulunmadığına dair olağanüstü bir güven gerektirmelidir" uyarısını yaptı. "KÜRESEL BİR YASAK GEREKEBİLİR" Sorunun çözümü için radikal adımlar atılması gerektiğini belirten Coxon, "Koordinasyon potansiyeli konusunda iyimserim. Hugging Face saldırısı gibi uyarı fişekleri, ABD laboratuvarları arasında tempo anlaşmalarını daha uygulanabilir hale getirdi. Küresel bir yarışı önleme yolunda olduğumuzu hissetmiyorum, bu da model kabiliyetlerini geliştirmeye geçici bir yasak gibi maliyetli eylemler gerektirebilir" ifadelerini kullandı.