İsveç hükümeti, kamu görevlilerinin hassas verileri işlerken güvenlik zafiyeti yaşanmaması amacıyla radikal bir karar aldı. Hükümet çalışanlarının iş bilgisayarlarında OpenAI imzalı ChatGPT ve Anthropic tarafından geliştirilen Claude modellerini kullanmaları yasaklandı.

İsveç'te yapay zeka kullanımına sınırlama getirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, 2026'nın başında yapılan bir araştırma çerçevesinde yapay zeka platformlarının kamu görevlerinin yerine getirilmesinde "sorunlu" kullanıma neden olduğu sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Hükümet çalışanlarının bundan sonraki süreçte iş bilgisayarlarında OpenAI'ın yapay zeka aracı ChatGPT ve ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin sürümlerini kullanmayacaklarına işaret edilen açıklamada, kararın hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı bildirildi.

Hükümet çalışanlarının daha sıkı kontroller çerçevesinde yapay zekadan faydalanabilecekleri ifade edilen açıklamada, uygulamanın bu hafta itibarıyla geçerli olduğu aktarıldı.