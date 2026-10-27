Avrupa'da yapay zeka alarmı! İsveç hükümeti ChatGPT ve Claude'a yasak getirdi: Veriler tehlikede mi?
İsveç hükümeti, hassas verilerin korunması ve güvenlik endişeleri gerekçesiyle kamu çalışanlarının iş bilgisayarlarında ChatGPT ve Claude modellerini kullanmasını yasakladı. Uygulama bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdi.
İsveç hükümeti, kamu görevlilerinin hassas verileri işlerken güvenlik zafiyeti yaşanmaması amacıyla radikal bir karar aldı. Hükümet çalışanlarının iş bilgisayarlarında OpenAI imzalı ChatGPT ve Anthropic tarafından geliştirilen Claude modellerini kullanmaları yasaklandı.
İsveç hükümeti çalışanlarının, hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle iş bilgisayarlarında OpenAI'ın yapay zeka aracı ChatGPT ve ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin sürümlerini kullanmayacakları belirtildi.
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, 2026'nın başında yapılan bir araştırma çerçevesinde yapay zeka platformlarının kamu görevlerinin yerine getirilmesinde "sorunlu" kullanıma neden olduğu sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.
Hükümet çalışanlarının bundan sonraki süreçte iş bilgisayarlarında OpenAI'ın yapay zeka aracı ChatGPT ve ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin sürümlerini kullanmayacaklarına işaret edilen açıklamada, kararın hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı bildirildi.
Hükümet çalışanlarının daha sıkı kontroller çerçevesinde yapay zekadan faydalanabilecekleri ifade edilen açıklamada, uygulamanın bu hafta itibarıyla geçerli olduğu aktarıldı.
VERGİ DAİRESİ VE ULUSAL BAKIM KURULU DA KISITLAMA KAPSAMINDA
İsveç medyası ayrıca, İsveç Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulunda da ChatGPT ve Claude kullanımına yönelik kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.