Elon Musk’ın serveti eridi hesabı Trump’a kesti! Beyaz Saray’da ticaret savaşı krizi

ABD Başkanı Donald Trump onlarca ülkeye yönelik yeni vergi tarifeleriyle dünya ticaret savaşının fitilini ateşledi. Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden ABD'ye misilleme tehdidi gelirken Trump geri adım atmıyor. Ticaret savaşı ise Trump ile en kıdemli danışmanlarından milyarder Elon Musk ile büyük bir krize yol açtı.

TRUMP-MUSK KRİZİ

Dünyanın en zengin isimlerinden biri, Tesla ve X'in CEO'su, Trump'ın yeni dönemi ile birlikte Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi olan Elon Musk ticaret savaşına karşı çıkıyor. Zira Musk, vergi savaşından sonra piyasalar altüst olurken servetinden 135 milyar dolar kaybetti.

GÜMRÜK TARİFELERİNE KARŞI ÇIKTI

Elon Musk, hafta sonu Trump'ın agresif gümrük tarifeleri planının önde gelen Beyaz Saray danışmanlarından birini eleştiren bir dizi sosyal medya paylaşımında bulundu. Ayrıca Trump'a kişisel çağrı da yaptı.

TRUMP CİDDİYE ALMADI

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve özel görüşmelerle ilgili olarak isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki kişi tarafından teyit edilen müdahale girişimi şu ana kadar başarıya ulaşmadı. Trump pazartesi günü, geçen hafta açıkladığı yüzde 34'lük vergilerin yanına Çin'den yapılan ithalata yüzde 50'lik yeni gümrük vergileri eklemekle tehdit etti. Bu arada Musk, X'te merhum muhafazakâr ekonomist Milton Friedman'ın uluslararası ticari iş birliğinin faydalarını - kendi deyimiyle "fiyatların kişisel olmayan işleyişini" - basit bir tahta kalemin yapımında kullanılan malzemelerin kaynaklarını açıkladığı bir video yayımladı.

20 OCAK'TAN BU YANA İLK

The Washington Post'un belirttiğine göre Trump ve Musk ilk kez bu kadar büyük bir anlaşmazlık yaşıyor. Musk ayrıca, vasıflı göçmenler için H1-B vizeleri ve DOGE'nin hükümet harcamalarına yaklaşımı gibi konularda Trump koalisyonunun diğer üyeleriyle de anlaşamadı.

Musk, cumartesi günü gümrük tarifelerinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan yönetim yetkilisi Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'yu hedef alarak onun itibarını zedeledi. Musk, "Harvard'dan ekonomi alanında doktora almak kötü bir şey, iyi bir şey değil" diye yazdı. Navarro yorum talebine yanıt vermedi.

Musk, hafta sonu İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile yaptığı röportajda, Avrupa ile ABD arasında bir "serbest ticaret bölgesi" görmek istediğini de söyledi ve "Sonuçta hem Avrupa'nın hem de ABD'nin ideal olarak benim görüşüme göre, sıfır gümrük tarifesi durumuna geçmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varılmasını umuyorum." dedi. Musk ayrıca insanların Avrupa ve ABD arasında seyahat edebilmeleri ve "isterlerse" her ikisinde de çalışabilmeleri için daha fazla özgürlük istediğini söyledi.

Peki Musk neden Trump'a karşı çıkıyor?

MUSK'IN SERVETİ ERİYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net serveti, pazartesi günkü piyasa kapanışı itibarıyla 298 milyar dolara düştü.

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, yıl başından bu yana servetinden 135 milyar dolar kaybetti. Yani Musk'ın serveti yüzde 31 oranında eridi. Bu, aralık ayında 400 milyar doların üzerine çıkarak tarihte bu seviyeye ulaşan ilk kişi olan Musk için keskin bir düşüş anlamına geliyor.