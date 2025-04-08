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Microsoft’un İsrail’e hizmetine tepki gösterdiler işten kovuldular! Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad'ın işine son verildi

Microsoft 50. yıl dönümünde İsrail’e destek verdiği için dünyanın gözü önünde şirkete tepki gösteren Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad’ı işten çıkardı. İsrail soykırımını dünyaya haykıran çalışanlara “ünlü olmaya çalışıyor” muamelesi yapan Microsoft, çalışanları kovduğu mesajda skandal ifadelere yer verdi.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:54
Microsoft’un İsrail’e hizmetine tepki gösterdiler işten kovuldular! Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad’ın işine son verildi

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Microsoft, 50. yıl dönümü partisinde İsrail'e hizmetinden dolayı şirkete tepki gösteren Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad'ı işten kovdu.

Vaniya Agrawal, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü Vaniya Agrawal, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MICROSOFT'U PROTESTO EDEN ÇALIŞANLARI KOVDULAR

Çalışanları temsil eden bir grup, şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Agrawal ve Aboussad'ın Microsoft'un İsrail'e sağladığı hizmeti protesto etmelerinin ardından görevden alındığını açıkladı.

"Kasıtlı suistimal, itaatsizlik ya da kasıtlı görev ihlali" gerekçesiyle iş akdinin sonlandırıldığına ilişkin Aboussad'a gönderilen mesajda, "Söz konusu davranışın, tanınırlık kazanmak ve bu çok beklenen etkinliği mümkün olan en fazla şekilde kesintiye uğratmak amacıyla yapıldığı sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

Microsoft, ReutersMicrosoft, Reuters

Agrawal'a iletilen mesajda ise 11 Nisan'da sunmayı planladığı istifasının "derhal" geçerli hale getirildiği kaydedildi.

Microsoft'tan henüz olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Vaniya Agrawal, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü Vaniya Agrawal, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE HAYKIRMIŞTI

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti. Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." demişti.

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"İSRAİL İLE BAĞLARINIZI KESİN"

Agrawal da aynı partide Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, şirketin eski CEO'su Steve Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz." diye bağırmıştı. Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisiyle öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin." ifadelerinin ardından dışarı çıkarılmıştı.

İSTİFASINI İSTEMİŞLERDİ

Protestosu sonrası Microsoft yöneticilerine gönderdiği e-postada Agrawal, çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağının kendisine söylenmediğini belirterek istifa edeceğini bildirmişti.

MICROSOFT'TAN İSRAİL'E DESTEK

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

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