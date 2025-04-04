Elon Musk Beyaz Saray’daki görevinden ayrılacak mı? Trump’tan flaş açıklama: Birkaç ay içinde…

ABD Başkanı Donald Trump Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Elon Musk'ın görevden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin iddialar hakkında konuştu.

Elon Musk ve Donald Trump, AFP

TRUMP "AYRILMASI GEREKEN BİR NOKTA OLACAK" DEDİ

Trump, sosyal medyada Musk'ın görevden ayrılacağına yönelik yayılan iddiaların ardından ilk kez konuştu.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elon harika ancak yönetmesi gereken birkaç şirketi var" dedi. Trump ayrıca, "Onun mümkün olduğunca uzun süre kalmasını istiyorum. Ayrılması gereken bir nokta olacak." İfadelerini kullandı.

Musk, federal hükümetin küçültülmesi ve elden geçirilmesinde öncü rol oynayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na öncülük ediyor. Trump, çeşitli kurumlarda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Donald Trump ve Elon Musk, AFP

MUSK GÖREVDEN AYRILACAK MI?

Beyaz Saray, DOGE'nin kapatılması için herhangi bir zaman çizelgesi açıklamadı. Maliyet azaltma örgütünün Washington'da kalıcı bir tesis olması beklenmiyor fakat ancak beklenenden daha hızlı bir sonuca varabilir. DOGE'nin başlangıçta 4 Temmuz 2026'ya kadar faaliyet göstermesi planlanıyordu.

GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Musk'ın görev süresi muhtemelen tükeniyor. Özel bir devlet memuru olarak işe alındı. Bu da 365 günlük bir zaman diliminde yalnızca 130 gün çalışabileceği anlamına geliyor. Musk, belirli bir tarihte yönetimden ayrılma sözü vermedi ve yönetimin Musk'ın zamanını nasıl takip ettiği belirsiz. 30 Mayıs'ta, Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlamasının üzerinden 130 gün geçmiş olacak.