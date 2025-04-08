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Trump parayı Pentagon’a ayırdı! 1 trilyon dolarla rekor bütçe

ABD Başkanı Donald Trump Pentagon’a dev bütçeyi duyurdu. Dünya ticaret savaşının fitilini ateşleyen Trump “Önce Amerika” programı kapsamında tüm dünyaya vergileri artırırken Pentagon bütçesini ise ABD ordusu için rekor seviye olan 1 trilyon dolara çıkaracağını söyledi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:09
Trump parayı Pentagon’a ayırdı! 1 trilyon dolarla rekor bütçe

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ABD Başkanı Donald Trump dünyayı ticaret savaşına sürüklerken diğer bir yandan ise Pentagon'un bütçesini ABD ordusu için rekor seviye olan 1 trilyon dolara çıkaracağını söyledi.

Trump tarifeleri, ReutersTrump tarifeleri, Reuters

TRUMP'TAN PENTAGON'A DEV BÜTÇE

Trump pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordumuzu inşa etmeliyiz ve maliyet konusunda çok bilinçliyiz ancak ordu inşa etmemiz gereken bir şey ve güçlü olmalıyız çünkü şu anda çok sayıda kötü güç var." dedi.

ABD Başkanı "Bu yüzden bir bütçe onaylayacağız ve bunun ordu için şimdiye kadar yaptığımız en büyük bütçe olduğunu söylemekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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