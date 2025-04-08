Trump parayı Pentagon’a ayırdı! 1 trilyon dolarla rekor bütçe

ABD Başkanı Donald Trump dünyayı ticaret savaşına sürüklerken diğer bir yandan ise Pentagon'un bütçesini ABD ordusu için rekor seviye olan 1 trilyon dolara çıkaracağını söyledi.

Trump tarifeleri, Reuters

TRUMP'TAN PENTAGON'A DEV BÜTÇE

Trump pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordumuzu inşa etmeliyiz ve maliyet konusunda çok bilinçliyiz ancak ordu inşa etmemiz gereken bir şey ve güçlü olmalıyız çünkü şu anda çok sayıda kötü güç var." dedi.

ABD Başkanı "Bu yüzden bir bütçe onaylayacağız ve bunun ordu için şimdiye kadar yaptığımız en büyük bütçe olduğunu söylemekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.