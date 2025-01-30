DeepSeek’e meydan okuyan okuyana! Gövde gösterileri başladı: Alibaba da artık oyunda!

Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Holding, çarşamba günü Qwen yapay zekâ (AI) modelinin yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Alibaba tarafından yapılan açıklamada Çin'in en popüler yapay zekâ girişiminin aralık ayında piyasaya sürdüğü büyük dil modeli (LLM) DeepSeek-V3'ün belirli kıyaslama testlerinde "kapsamlı bir şekilde daha iyi performans gösterdiği" belirtildi. Alibaba'ya göre bu model; mantıksal akıl yürütme, kod yazma ve metin oluşturma yeteneklerinde mevcut büyük dil modellerine kıyasla önemli ölçüde geliştirildi.

Çinli e ticaret devi Alibaba, DeepSeek’e meydan okudu.(AA)

DEEPSEEK YEREL RAKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Alibaba'nın ücretsiz yapay zekâ modeli Qwen 2.5-Max'in Çinlilerin izinli olduğu Ay Yeni Yılı'nın ilk gününe denk gelen alışılmadık bir zamanda piyasaya sürülmesi, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in son üç haftadaki hızlı yükselişinin yalnızca yurt dışındaki rakiplerine değil aynı zamanda yerel rakiplerine de baskı yaptığını akıllara getiriyor.

Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek'in pazartesi günü piyasaları sarsması ve şirketin yapay zekasının daha uygun maliyetli olduğunu ve önde gelen ABD modellerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia etmesinin ardından ABD ve Avrupa'da teknoloji odaklı bir satış dalgasına yol açmasının ardından geldi.

DeepSeek'in yapay zeka asistanının 10 Ocak'ta ve R1 modelinin 20 Ocak'ta piyasaya sürülmesi, Silikon Vadisi'ni şok etti. (AA)

DeepSeek-V3 modeliyle desteklenen DeepSeek'in yapay zeka asistanının 10 Ocak'ta ve R1 modelinin 20 Ocak'ta piyasaya sürülmesi, Silikon Vadisi'ni şok ederek teknoloji hisselerinde düşüşe neden oldu. Çinli girişimin iddia edilen düşük geliştirme ve kullanım maliyetleri, yatırımcıların ABD'deki önde gelen yapay zeka şirketlerinin büyük harcama planlarını sorgulamasına yol açtı.

REKABET KIZIŞIYOR

Qwen2.5-Max, 20 trilyondan fazla token ile eğitilmiş ve SFT ile RLHF teknikleri kullanılarak optimize edilmiş bir Mixture-of-Experts (MoE) modeli olarak geliştirildi. Alibaba'nın paylaştığı verilere göre bu model MMLU-Pro, LiveCodeBench, LiveBench ve Arena-Hard gibi farklı benchmark testlerinde öne çıkıyor. Özellikle Arena-Hard, LiveBench, LiveCodeBench ve GPQA-Diamond testlerinde DeepSeek-V3'ten daha iyi performans sergiliyor. Bu durum, Qwen2.5-Max'in sektörde rekabeti kızıştıran bir unsur olacağını gösteriyor.