Siber alem ikiye bölündü! Çinlileri "Deep" köşe sıkıştırıyorlar... Elon Musk da kılıç kuşandı

Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek'in rakiplerinin aksine çok az bütçe ve çip kullanımıyla piyasayı sallaması teknoloji liderlerinin şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Elon Musk ve Palmer Luckey de şüpheci yaklaşım sergileyen isimlerin başında geliyor.

Üretken yapay zekayı güçlendirme alanında neredeyse tekel konumunda olan Kaliforniya merkezli Nvidia'nın hisseleri pazartesi günü yüzde 17 düşüş gösterdi ve çip devinin piyasa değerinden yaklaşık 593 milyar dolar silindi. Bu rakam, İsveç'in gayri safi yurt içi hasılasıyla (GSYİH) kıyaslanabilir bir değer. Google ve OpenAI ile rekabet edebilecek yeteneklere sahip bir yapay zekâ modeliyle şok dalgalarına neden olan Çinli DeepSeek'in R1'i, Silikon Vadisi'ndeki son modellerin maliyetinin çok altında geliştirdiğini duyurması, ABD'nin yapay zekâ alanındaki hakimiyeti ve önde gelen teknoloji şirketlerinin fahiş piyasa değerleri hakkındaki varsayımları sorgulatmaya başladı. Bazı şüpheciler, DeepSeek'in kısıtlı bir bütçeyle çalıştığı iddiasına itiraz ederek firmanın muhtemelen kabul ettiğinden daha gelişmiş çiplere ve daha fazla fona erişimi olduğunu öne sürdü.

"ELON MUSK'TAN DEEPSEEK'İN YÜKSELİŞİNDEN ŞÜPHE EDENLERE DESTEK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın sırdaşlarından teknoloji milyarderi Elon Musk, Wang'ın iddiasıyla ilgili X'te yaptığı paylaşımın altına "Elbette" yazarak DeepSeek'in şüphecilerine destek verdi.

Washington Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında emekli profesör olan Pedro Domingos, Al Jazeera'ya konuştu. "DeepSeek'in iddialarının olduğu gibi kabul edilip edilemeyeceği çok açık bir soru. Yapay zekâ topluluğu bunları araştıracak ve biz de öğreneceğiz" ifadelerini kullanan Domingos, "6 milyon dolarla bir model eğitebilecekleri bana makul geliyor.Ancak bunun, daha pahalı olan modellerin ince ayarının ve son işlemesinin maliyeti olması ve DeepSeek'in başkalarının daha pahalı modellerine dayanarak bunu yapamaması da oldukça olası."diye ekledi.

Elon Musk, DeepSeek'in şüphecilerine destek verdi. (AA)

ABD KONTROLLERİNE UYMAK İÇİN AZ GELİŞMİŞ ÇİP KULLANDILAR

Bir araştırma makalesinde DeepSeek geliştirme ekibi, başlangıçta ABD ihracat kontrollerine uymak için tasarlanmış daha az gelişmiş bir çip olan 2.000 adet Nvidia H800 GPU kullandıklarını ve R1'in temel modeli olan V3'ü eğitmek için 5,6 milyon dolar harcadıklarını söyledi.

MALİYETİ 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA

OpenAI CEO'su Sam Altman, chatbot GPT-4'ü geliştirmenin 100 milyon dolardan fazla maliyet gerektirdiğini belirtirken analistler modelin 25.000'e kadar daha gelişmiş H100 GPU kullandığını tahmin ediyor.

Seri girişimci Liang Wenfeng tarafından 2023'ün sonlarında kurulan DeepSeek'in duyurusu, yapay zekâ alanında öncü olmak isteyen şirketlerin veri merkezlerine ve büyük miktarlarda pahalı üst düzey çiplere milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiği yönündeki yaygın inancı altüst etti.

Ayrıca Washington'un en gelişmiş çiplerin ihracatını yasaklayarak Çin'in yapay zeka sektörünü kısıtlama çabalarının ne kadar etkili olduğu konusunda da soru işaretleri oluştu.

Sanal gerçeklik şirketi Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey, DeepSeek'in iddia edilen bütçesini ʺsahteʺ olarak nitelendirdi. (AFP)

"SAHTE" BÜTÇE İDDİASI

DeepSeek'in R1'i yayınlamasının en azından önemli bir başarıyı temsil ettiği konusunda geniş bir fikir birliği olsa da bazı önemli gözlemciler iddiaların olduğu gibi kabul edilmemesi konusunda uyarıyor.

Sanal gerçeklik şirketi Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey, DeepSeek'in iddia edilen bütçesini "sahte" olarak nitelendirdi ve çok sayıda "yararlı aptalın" "Çin propagandasına" kandığını söyledi.