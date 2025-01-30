İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımın gölgesinde ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

İsrail ne kadar ateşkes ihlallerinde bulunsa da Hamas ile 19 Ocak'ta yürürlüğe anlaşmasının ilk aşaması kapsamında, bugün üçüncü rehine takası gerçekleşiyor.