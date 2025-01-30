SİNVAR'IN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANILDI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin serbest bırakacağı Han Yunus'taki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.
Hamas İsraillileri, Şehit Yahya Sinvar'ın evinin önünde teslim etti
HAMAS TESLİM ETTİ
Bu kapsamda Hamas 3 İsrailliyi Kızılhaç'a teslim etti.
HARİTALI MESAJ
Hamas'ın İsrailli esirleri teslim ettiği masanın önünde, siyonistlerin işgal ettiği Filistin'in haritası yer aldı.
Hamas 3 İsrailliyi Kızılhaç’a teslim etti (Fotoğraf: AA)
110 FİLİSTİNLİ TUTUKLU SERBEST BIRAKILACAK: 30'U ÇOCUK
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı duyuruldu.
Açıklamaya göre, serbest bırakılacak olan Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış tutuklular ve 48'i ise ağır hapis cezaları almış kişilerden oluşuyor.
Ayrıca, müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi.