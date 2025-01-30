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Esir takasında 3. tur! Hamas'ın bıraktığı 3 İsrailli | Yahya Sinvar detayı | Dünyaya haritalı mesaj

İşgalci İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında, bugün üçüncü esir takası gerçekleşiyor. Bu kapsamda Hamas 3 İsrailliyi Kızılhaç'a teslim etti. Teslimat Hamas'ın Şehit lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin önünde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:13 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:56
Esir takasında 3. tur! Hamas’ın bıraktığı 3 İsrailli | Yahya Sinvar detayı | Dünyaya haritalı mesaj

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımın gölgesinde ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

    İsrail ne kadar ateşkes ihlallerinde bulunsa da Hamas ile 19 Ocak'ta yürürlüğe anlaşmasının ilk aşaması kapsamında, bugün üçüncü rehine takası gerçekleşiyor.

    Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç’a teslim ettiHamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç’a teslim etti

    ESİRLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
    Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları, ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 3 İsrailli rehinenin isimlerini duyurdu.

    Hamas 3 İsrailliyi Kızılhaç'a teslim etti

    Yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı rehine takası anlaşması çerçevesinde perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) rehineleri serbest bırakma kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

    Hamas'ın bıraktığı 3 İsrailliHamas'ın bıraktığı 3 İsrailli

    SİNVAR'IN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANILDI
    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin serbest bırakacağı Han Yunus'taki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.

    Hamas İsraillileri, Şehit Yahya Sinvar'ın evinin önünde teslim ettiHamas İsraillileri, Şehit Yahya Sinvar'ın evinin önünde teslim etti

    HAMAS TESLİM ETTİ
    Bu kapsamda Hamas 3 İsrailliyi Kızılhaç'a teslim etti.

    HARİTALI MESAJ
    Hamas'ın İsrailli esirleri teslim ettiği masanın önünde, siyonistlerin işgal ettiği Filistin'in haritası yer aldı.

    Hamas 3 İsrailliyi Kızılhaç’a teslim etti (Fotoğraf: AA)Hamas 3 İsrailliyi Kızılhaç’a teslim etti (Fotoğraf: AA)

    110 FİLİSTİNLİ TUTUKLU SERBEST BIRAKILACAK: 30'U ÇOCUK
    Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı duyuruldu.

    Açıklamaya göre, serbest bırakılacak olan Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış tutuklular ve 48'i ise ağır hapis cezaları almış kişilerden oluşuyor.

    Ayrıca, müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi.

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