Yapay zeka savaşları durulmuyor! OpenAI'dan karşı hamle: "ChatGPT Gov"

DeepSeek'in hızlı yükselişinin ardından tahtı sallanan OpenAI'dan karşı hamle geldi. OpenAI Kurucusu ve CEO'su Sam Altman, sosyal medya hesabından "bazı duyurular" yapacağını söyledikten ve düşük maliyetli Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in yapay zeka bağlantılı hisse senetlerini alt üst etmesinin ardından ilk kez kamuoyuna açıklama yaparak ABD'de devlet kurumları için tasarlanmış yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni ve özelleştirilmiş sürümü "ChatGPT Gov"u duyurdu.

Yapay zeka şirketi OpenAI, ʺChatGPT Govʺu duyurdu. (USA Today)

HÜKÜMETİN YAPAY ZEKAYI BENİMSEMESİ VERİMLİLİĞİ ARTTIRACAK

Modelin popülaritesi, ABD'li teknoloji devlerine yatırım yapanların, yapay zeka operasyonlarının ölçeklendirilmesi için taahhüt edilen milyarlarca dolarlık yatırımların denetimini sıkılaştırmasına yol açarken OpenAI tarafından yapılan basın açıklamasında; ABD hükümetinin yapay zekayı benimsemesinin verimliliği ve üretkenliği artırabileceği, Amerika'nın bu teknolojideki küresel liderliğini sürdürmesi ve geliştirmesi için hayati önem taşıdığı ifade edildi.Yapay zeka (AI) öncüsü OpenAI, ABD hükümet kurumları için ChatGPT'nin özel bir versiyonu olarak tasarlanan ChatGPT Gov'u piyasaya sürdüğünü duyurdu. OpenAI, kurumların ChatGPT Gov'u kendi Microsoft Azure ticari bulutlarında saklayabileceğini ve özel GPT'ler de dahil olmak üzere ChatGPT Enterprise'ın birçok özelliğine ve yeteneğine erişebileceğinin bilgisini verdi.