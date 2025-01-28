Yapay zeka savaşları kızıştı! DeepSeek’e siber saldırıya bir de böyle bakın... OpenAI ve ChatGPT’nin tahtını sallayıp meydan okudu

ABD'nin yapay zekâ endüstrisinde lideri olduğu yönündeki yaygın inancın sarsılmasına yol açan DeepSeek, ABD, İngiltere ve Çin'de en çok indirilen yapay zekâ uygulaması olmayı başardı. Çin merkezli yapay zekâ robotu DeepSeek'in kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng, Ulusal bir sempozyumda diğer yapay zekâ şirketlerine meydan okudu takip etmeyi bırakıp liderlik etme zamanı olduğuna dikkat çekti. CEO, şöyle konuştu:

"Silikon Vadisi'nin şaşkınlıkları, bir Çinli şirketin, takipçi değil yenilikçi olarak onların oyununa katılmasından kaynaklanıyor. Ki bu durum çoğu Çinli firmanın alışkın olduğu bir şey. Çin'in AI'sının sonsuza dek takipçi olarak kalamayacağına inanıyoruz. Çoğu zaman, Çin ve Amerikan AI arasında bir veya iki yıllık bir açık olduğunu söyleriz, ama gerçek fark orijinallik ve taklit arasında. Bu değişmezse, Çin her zaman takipçi olacak. Bazı keşifler kaçınılmaz."

Siber alemde yapay zeka savaşları hız kazandı. (AA)



YENİ RAKİBİN OLMASI MOTİVE EDİCİ!



Altman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduklarını ve gelecek yeni nesil modellerin şaşırtıcı olacağını söylerken "Deepseek'in R1 modeli, özellikle fiyatına göre sundukları açısından oldukça etkileyici. Elbette biz çok daha iyi modeller sunacağız ve sahada yeni bir rakibin olması gerçekten motive edici! Yakında bazı duyurular yapacağız." ifadelerini kullandı.

DeepSeek'in piyasaya girmesiyle beraber piyasada büyük bir düşüş yaşanırken DeepSeek'in siber saldırıya uğraması dikkat çekti.

TRUMP "UYANDIRMA ÇAĞRISI" OLARAK NİTELENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu olarak gördüğünü, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti.

Trump, Kongredeki Cumhuriyetçi üyelerle Florida'daki parti buluşmasında yaptığı konuşmada, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor." dedi.

Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketinin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." diye konuştu.



OpenAI ve ChatGPT’nin tahtı sallanıyor. (AA)

6 MİLYON DOLARLA BUNU BAŞARDI



Ocak ayında piyasaya sürülen DeepSeek-R1, kısa sürede ivme kazanarak ChatGPT ve Google gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı. OpenAI'ın en yetkin ürününün performansını 1/30 API (Application Programming Interface, Uygulama Programlama Arayüzü herhangi bir yazılımın, başka bir yazılımda tanımlanmış işlevlerini kullanabilmesi) maliyetiyle gerçekleştirerek teknoloji devrimi yapan şirket bunu 6 milyon dolarla gerçekleştirdi.

Çinli teknoloji laboratuvarı, ilk modellerinin ardından geçen hafta, güçlü muhakeme yeteneğine odaklanan DeepSeek-R1 adlı diğer modelini yayınladı. Bu model OpenAI'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü ChatGPT o1 ile rekabet ediyor.

YATIRIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

DeepSeek'in düşük maliyetle yüksek performans elde etmesi, büyük teknoloji firmalarının yatırımlarını sorgulatıyor. Microsoft, yalnızca 2025 yılında yapay zekâ altyapısına 80 milyar dolar harcamayı planladığını açıklamışken, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise aynı yıl için 60 ila 65 milyar dolarlık bir bütçe ayırdıklarını duyurdu.



HİSSELERİ YERİNDEN OYNATTI



ABD merkezli Nvidia, Microsoft ve Meta gibi yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri DeepSeek'in piyasaya girmesinin ardından gözle görülür düşüş yaşamaya başladı. DeepSeek-V3'ün geliştirilmesinin ardından Nvidia H800 çiplerinden 6 milyon dolardan az işlem gücü gerektirdiği bildirildikten sonra küresel yapay zeka çevreleri buna ilgi gösterdi. Böylece DeepSeek-V3 ile desteklenen DeepSeek'in Yapay Zeka Asistanı, Nvidia'nın hisselerini yerinden oynattı. Tek bir günde piyasa değerinden 600 milyar dolar (589 milyar dolar) kaybedilirken bu durum ABD piyasalarında bugüne kadar yaşanan en büyük günlük düşüş olarak tarihe geçti.



Fransa'daki hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, DeepSeek'in akıllı tekniklere sahip çevik şirketlerin, daha az paraları olsa veya en iyi AI çiplerine sınırlı erişimleri olsa bile AI yarışında hala rekabet ettiğini gösterdiğini söyledi. Sadece Çin için değil aynı zamanda Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinin de Silikon Vadisi'ni yakalaması için fırsatlar olduğunu savunuyorlar.



DEEPSEEK NEDİR?



DeepSeek, Ocak ayında R1 adını verdiği en son AI modelini piyasaya süren Çinli bir AI şirketi olup kısa sürede kazandığı ivmeyle ABD için iPhone indirme sıralamasında en üst sırada yer almayı başardı. Çinli hedge fon yöneticisi Liang Wenfeng, DeepSeek'in gelişiminin arkasında yer alıyor. İş, 8 milyar dolarlık hedge fon şirketi High-Flyer'ın yapay zeka araştırma biriminden büyüdü ve DeepSeek, yenilikçi model eğitim teknikleriyle birlikte daha az gelişmiş çipler kullanıyor.

DeepSeek, ABD için iPhone indirme sıralamasında en üst sırada yer aldı. (AA)



DeepSeek'in modellerinin kalitesi ve maliyeti tüm önyargıları yıktı. Çinli girişim, Silikon Vadisi yöneticileri ve ABD teknoloji şirketi mühendisleri tarafından övgü yağmuruna tutulan iki model olan DeepSeek-V3 ve DeepSeek-R1'in OpenAI ve Meta'nın en gelişmiş modelleriyle aynı seviyede olduğunu söyledi. Ayrıca kullanımı daha ucuz. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen DeepSeek-R1, DeepSeek'in resmi WeChat hesabındaki bir gönderiye göre, göreve bağlı olarak OpenAI o1 modelinden 20 ila 50 kat daha ucuz. Ancak bazıları DeepSeek'in başarı öyküsüne şüpheyle yaklaştıklarını kamuoyuna açıkladılar.



Scale AI CEO'su Alexandr Wang, Perşembe günü CNBC ile yaptığı bir röportajda, kanıt sunmadan, DeepSeek'in 50.000 adet Nvidia H100 çipine sahip olduğunu söyledi ve bunun, Washington'ın Çinli şirketlere bu tür gelişmiş AI çiplerinin satılmasını yasaklayan ihracat kontrollerini ihlal edeceği için ifşa edilmeyeceğini iddia etti. DeepSeek, iddiaya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Bernstein analistleri Pazartesi günü bir araştırma notunda DeepSeek'in V3 modeli için toplam eğitim maliyetlerinin bilinmediğini ancak girişimin hesaplama gücü için kullandığını söylediği 5,58 milyon dolardan çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Analistler ayrıca eşit derecede beğenilen R1 modelinin eğitim maliyetlerinin açıklanmadığını söyledi.



DeepSeek'in arkasındaki araştırmacılar, R1'i OpenAI'nin en iyi AI modellerinden bazılarına karşı test ettiklerini ve çok rekabetçi olduğunu bulduklarını söylüyorlar. Bu değerlendirmeler, OpenAI'nin kendisi tarafından geliştirilen ve bir AI modelinin belirli bir yazılım parçasındaki bir hatayı yamalamak gibi kendi başına tamamlaması gereken bilgisayar programlama görevlerini içeren bir değerlendirmeyi içeriyor.

Çin yapay zeka robotu, ChatGPT'ye rakip oldu. (AA)



Çinli hisse senedi alım satım firması High-Flyer tarafından kurulan ve sahip olunan bir start-up. Amacı, OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotu veya Google'ın Gemini'si doğrultusunda yapay zeka teknolojileri oluşturmaktır. 2021 yılına kadar DeepSeek, ABD'li yonga üreticisi Nvidia'dan güçlü yapay zeka sistemleri yaratma çabalarının temel bir parçası olan binlerce bilgisayar çipi satın almıştı. > Özge Çağıl: Çin'de start-up, en iyi üniversitelerden genç ve yetenekli yapay zeka araştırmacılarını kapması, yüksek maaşlar ve son teknoloji araştırma projeleri üzerinde çalışma fırsatı vaat etmesiyle tanınıyor. Hem High-Flyer hem de DeepSeek, Çinli bir girişimci olan Liang Wenfeng tarafından yönetilmektedir.



Geçtiğimiz birkaç yıl içinde DeepSeek, ChatGPT ve Gemini gibi sohbet robotlarının temelini oluşturan teknoloji türü olan birkaç büyük dil modeli yayınladı. 10 Ocak'ta, DeepSeek-V3 adlı yeni bir modele dayanan ilk ücretsiz chatbot uygulamasını yayınladı.

Dünyanın en iyi şirketleri, sohbet robotlarını genellikle 16.000 veya daha fazla çip kullanan süper bilgisayarlarla eğitiyor. DeepSeek mühendisleri sadece yaklaşık 2.000 Nvidia çipine ihtiyaç duyuyor.



OpenAI'nin yapay zekâ patlamasını başlattığı 2022'nin sonlarından bu yana, hâkim olan fikir, en güçlü yapay zeka sistemlerinin, özel yapay zeka çiplerine milyarlarca dolar yatırım yapmadan inşa edilemeyeceği yönündeydi. Bu, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri merkezli Microsoft, Google ve Meta gibi en büyük teknoloji şirketlerinin önde gelen teknolojileri inşa edebileceği anlamına geliyor. DeepSeek mühendisleri, yeni sistemlerini eğitmek için yalnızca 6 milyon dolarlık ham bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu, Meta'nın en son yapay zeka teknolojisini oluşturmak için harcadığından yaklaşık 10 kat daha azdı. DeepSeek'in teknolojisi OpenAI ve Google'ın sistemleri kadar iyi mi? DeepSeek-V3, standart kıyaslama testlerine göre soruları cevaplayabilir, mantık problemlerini çözebilir ve kendi bilgisayar programlarını halihazırda piyasada bulunan herhangi bir şey kadar etkili bir şekilde yazabilir. DeepSeek teknolojisini piyasaya sürmeden hemen önce OpenAI, DeepSeek-V3'ten daha güçlü görünen OpenAI o3 adlı yeni bir sistemi tanıtmıştı. Ancak OpenAI bu sistemi daha geniş bir kitleye açıklamadı.

DeepSeek'e siber saldırı gerçekleştirildi. (AA)

"OLAĞANÜSTÜ BİR EKİP KURDU"



OpenAI o3, matematik, fen bilimleri ve bilgisayar programlamayı içeren problemler aracılığıyla "akıl yürütmek" için tasarlandı. Birçok uzman, DeepSeek'in yapay zekanın geleceği olarak görülen bu çizgiler boyunca bir akıl yürütme modeli oluşturmadığına dikkat çekti.

Biden yönetimi, küresel yapay zekâ yarışında ABD'nin liderliğini korumak için Çin'e ve diğer rakiplere satılabilecek güçlü çiplerin sayısını sınırlayan kurallar koydu.



Ancak DeepSeek modelinin etkileyici performansı, Amerikan hükümetinin ticaret kısıtlamalarının istenmeyen sonuçları hakkında soruları gündeme getirdi. Kontroller, Çin'deki araştırmacıları internette ücretsiz olarak bulunan çok çeşitli araçlarla yaratıcı olmaya zorladı.

Rakip bir LLM şirketinin kurucusu, "Liang, çiplerin nasıl çalıştığını gerçekten anlayan olağanüstü bir altyapı ekibi kurdu" dedi. "En iyi insanlarını hedge fonundan DeepSeek'e götürdü."