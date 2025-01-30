Trump’tan suçlu göçmenler için Guantanamo talimatı: 30 bin kişilik tesis kurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemeyi amaçlayan "Laken Riley Yasası"nı imzalayarak yürürlüğe koydu. 2. döneminde imzaladığı ilk yasanın düzensiz göçmenlerle ilgili olduğunu kaydeden Trump, sınır güvenliği konusunun kendisi için enflasyondan da diğer başlıklardan da daha önemli olduğunun altını çizdi.
Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda suçlunun giriş yaptığını ve Joe Biden yönetimi sırasında bu durumun kontrolsüz hale geldiğini öne sürdü. Bu kapsamda, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin suçlu göçmenin tutulacağı bir tesis kurulması için Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına talimat verdiğini açıkladı.
Trump’tan suçlu kaçak göçmenler için Guantanamo'da 30 bin kişilik tesis kurulması talimatı verdi (Fotoğraf: AA)
30 BİN KİŞİLİK TESİS KURULACAK
Trump, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
Trump’tan suçlu kaçak göçmenler için Guantanamo'da 30 bin kişilik tesis kurulması talimatı verdi (Fotoğraf: AA)
"BU TESİSLERDEN KİMSE KAÇAMAYACAK"
Bu adımla Guantanamo'daki kapasitenin iki katına çıkacağını belirten Trump, "Bu tesislerden kimse kaçamayacak" diyerek güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılacağını vurguladı.
Adını, yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisinden alan "Laken Riley Yasası", Kongre'deki bazı Demokratların da desteğini alarak yasalaşmıştı. Bu düzenleme, sınır muhafızlarına çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmadan tutuklama yetkisi veriyor.