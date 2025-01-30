Trump’tan suçlu göçmenler için Guantanamo talimatı: 30 bin kişilik tesis kurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemeyi amaçlayan "Laken Riley Yasası"nı imzalayarak yürürlüğe koydu. 2. döneminde imzaladığı ilk yasanın düzensiz göçmenlerle ilgili olduğunu kaydeden Trump, sınır güvenliği konusunun kendisi için enflasyondan da diğer başlıklardan da daha önemli olduğunun altını çizdi.

Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda suçlunun giriş yaptığını ve Joe Biden yönetimi sırasında bu durumun kontrolsüz hale geldiğini öne sürdü. Bu kapsamda, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin suçlu göçmenin tutulacağı bir tesis kurulması için Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına talimat verdiğini açıkladı.