TRUMP İRAN'A VERİLEN SÜREYİ UZATTI

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş 37 gündür devam ediyor.Trump'tan küfürlü Hürmüz tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.
Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.
İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.
ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "pervasız hamlelerinin tüm bölgeyi ateşe atacağını" belirtti.
Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.
"Tek gerçek çözüm İran halkının haklarına saygı göstermek ve bu tehlikeli oyuna son vermektir." diyen Kalibaf, "Sizin pervasız hamleleriniz, ABD’yi, her aile için gerçek bir cehenneme dönüştürüyor ve Netanyahu'nun emirlerine uymaktaki ısrarınız tüm bölgeyi ateşe atacak." ifadesini kullandı.
Kalibaf ayrıca, "Yanlış yapma! Savaş suçlarıyla hiçbir şey elde edemezsin." uyarısında bulundu.
İran, Hürmüz Boğazı’nın "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.
Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki gösterilerek, "Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" denildi.
İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına tepki gösterildi. Paylaşımda, Trump’ın "Salı günü Elektrik Santrali Günü ve Köprü Günü olacak. Hepsi bir arada, daha önce benzeri görülmemiş olacak" sözleri hatırlatılarak, "ABD Başkanı bir kez daha İran’da sivillerin hayatta kalması için hayati öneme sahip altyapıyı yok etmekle açıkça tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletler’in vicdanı yaşıyor olsaydı, savaş yanlısı ABD Başkanının sivil altyapıyı hedef alma yönündeki açık ve pervasız tehdidi karşısında sessiz kalmazdı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Trump’ın bölgeyi "sonsuz bir savaşa sürüklemek istediği" belirtilerek, "Bu, sivilleri terörize etmeye yönelik doğrudan ve açık bir kışkırtma ve savaş suçu işleme niyetinin somut bir kanıtıdır. Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" ifadeleri kullanıldı
ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Eğer sözlerini tutmazlarsa, eğer santrali kapalı tutmak isterlerse, ülkedeki tüm enerji santrallerini ve diğer tüm tesislerini kaybedecekler" dedi.
Savaşın ne zaman biteceğine dair ısrarlı soruya Trump, "Size çok yakında bildireceğim" yanıtını verdi.
“Ama biz çok güçlü bir konumdayız ve o ülkenin yeniden inşası, şanslılarsa, eğer bir ülkeleri kalırsa, 20 yıl sürecek,” dedi. “Ve eğer Salı akşamına kadar bir şey yapmazlarsa, ne elektrik santralleri ne de ayakta kalan köprüleri olacak.”
93 milyon nüfuslu İran halkının sivil altyapıya zarar verilmesi durumunda bundan endişe duyup duymadığı sorulduğunda Trump, "Hayır, onlar bunu yapmamızı istiyorlar" diyerek İran halkının "cehennemde yaşadığını" savundu.
Trump, Pazar sabahı sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Hürmüz Boğazı yeniden açılmadığı takdirde Salı günü İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini yok etmekle tehdit etti. Ancak paylaşımda saldırıların ne kadar kapsamlı olabileceğine dair çok az ayrıntı verildi.
Uluslararası hukuka göre, ordunun sivil enerji santrallerine ve diğer önemli altyapılara yönelik saldırıları ancak askeri bir operasyona katkıda bulunması ve sivil zararın en aza indirilmesi koşuluyla mümkündür.
Katar, İran'dan atılan 2 seyir füzesi ile bir dizi insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Katar Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İran'dan ülkeye 2 seyir füzesi ile bir dizi İHA saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, hava savunma sistemleri ile silahlı kuvvetlerin tüm saldırıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine, "Başkalarını tehdit etme bahanesiyle kendi halkının refahını feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir." ifadeleriyle yanıt verdi.
Arif, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın altyapısını hedef alarak taş devrine göndereceğiz" şeklindeki tehditlerine yanıt verdi.
ABD Başkanı Trump'ın ülkesindeki halka "kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştığını" söyleyen Arif, şunları kaydetti:
"Dün gece Trump, Amerikan halkına kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştı. Bugün de İran'ı 'elektrik santralleri ve köprülerin' yıkımıyla tehdit etti. Kendi halkının refahını başkalarını tehdit etmek için feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir. Ancak İran farklı bir yol seçti: baskı altında bile inşa etmeye devam ediyor."
Fox News'un haberine göre, İran'daki protestoların ardından bölgeye Kürt gruplar aracılığıyla silah gönderildiği ve bu silahların bizzat Kürtler tarafından teslim alındığı iddia edildi.
Trump: "İran'daki protestolardan sonra Kürtler üzerinden silah yolladık. Kürtler silahları kendileri aldı."
Trump, pazartesi gününe kadar İran’la anlaşmaya varabileceğine inandığını belirterek, "İran şu an görüşmelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli grupların Irak'ta ABD'nin diplomatik misyonlarına 2 ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı’nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.
Velayeti, “Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır.” diye konuştu.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin "ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma için İran'a tanıdığı süre dolarken" bu akşam İran gündemiyle toplanacağı belirtildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Güvenlik Kabinesi toplantısının bu akşam saat 20.00'de yapılacağını kaydetti.
Dün yapılması planlanan İran konulu İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının Trump'ın İran'a tanıdığı 10 günlük sürenin sonuna gelinirken, bugün saat 20.00'de yapılacağı ifade edilen haberde, toplantının daha önce 2 kez ertelendiği kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, 27 Mart'ta, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran'ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını ileri sürmüştü.
Daha sonra "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine "kıyametin kopmasının" yakın olduğunu iddia etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulunarak İran'ı küfür kıyamet tehdit etti.
İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşarsınız. Sadece izleyin!" dedi.
ABD hükümetinin, uydu görüntüleme şirketlerinden İran'daki uydu görüntülerinin dağıtımını kısıtlamalarını talep ettiği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından müşterilere gönderilen mesajda, İran'daki uydu görüntülerine erişim sisteminin değiştirildiği kaydedildi.
Görüntülerinin sadece "acil ve görev açısından kritik gereksinimler ya da kamu yararı" durumlarında paylaşılacağı belirtilen mesajda, söz konusu adımın ABD hükümetinin talebi doğrultusunda atıldığı aktarıldı.
Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, hükümetin uydu görüntü sağlayıcılarından çatışma bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini ifade etti.
Sözcü, Planet Labs'in yeni erişim politikasının savaş sona erene kadar geçerli olacağı bilgisini paylaştı.
ABD merkezli bir diğer uydu görüntüleme şirketi Vantor'un sözcüsü de çatışma zamanlarında uydu görüntülerine erişimin ek kontrollerle sınırlandırıldığını belirtti.
Sözcü, bu kontrollerin özellikle uyduların yüksek çözünürlüklü görüntüleri nedeniyle uygulandığına ve halihazırda Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde geçerli olduğuna dikkati çekti.
The Economist dergisinin martta yayımladığı haberinde, Planet Labs'in, geçmişte hassas bölgelerin uydu görüntülerini diğer şirketlere kıyasla daha açık şekilde paylaştığı ancak ABD-İsrail ile İran arasında başlayan gerilimin ardından politikasını değiştirdiği kaydedilmişti.
Planet Labs'in konuya ilişkin açıklamasında, şirketin amacının, "şeffaflık konusundaki taahhüt ile görüntülerinin müttefiklere, NATO güçlerine ya da sivillere zarar verecek saldırıların planlanmasında kullanılma riskini sınırlama sorumluluğu arasında denge kurmak" olduğu belirtilmişti.
The New York Times haberine göre, İran’da düşen F-15 savaş uçağının mürettebatını bulmak için yüzlerce özel kuvvet askeri ile onlarca ABD savaş uçağı ve helikopteri bölgeye sevk edildi.
ABD uçakları, pilotun saklandığı bölgeye yaklaşmalarını engellemek amacıyla İran konvoylarını hedef aldı. Kurtarma için gönderilen iki adet C-130 Hercules uçağı ise İran’da kuma saplandı. İddiaya göre ABD güçleri, ele geçirilmemeleri için bu uçakları imha etti.
İran Devrim Muhafızları ise söz konusu uçakların İran ateşiyle düşürüldüğü iddiasını savundu.
Öte yandan kazanın enkaz görüntülerine ulaşıldı.
.
ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran’ın İsfahan kentinde, Hermes 900 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Karargahı tarafından yapılan resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.
SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA 160’TAN FAZLA İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Yayımlanan açıklamada yer alan, “İsfahan semalarında tespit edilen bir Hermes 900 tipi İHA imha edilmiştir.” ifadeleriyle operasyon doğrulanırken, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana Devrim Muhafızları tarafından düşürülen İHA sayısının 160’ı geçtiği kaydedildi.
MQ-9 VE ABD HAVA ARAÇLARI HEDEFTE
Bölgedeki hareketliliğe dair verilen bilgilere göre, gece saatlerinde yine İsfahan semalarında tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA’nın imha edildiği bildirilmişti.
Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu, iki gün önce düşen savaş uçağının pilotunu kurtarmak için bölgeye intikal eden ABD hava aracının da İsfahan’ın güneyinde düşürüldüğünü duyurmuştu.
İran’da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen geçen aylardaki sokak olaylarında Tahran’daki askeri tesisin silah deposuna saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle idama mahkum edilen iki kişinin cezası infaz edildi.
İran Resmi Haber Ajansı (IRNA), yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Muhammed Emin Bigleri ve Şahin Vahidperes’in, Ocak 2026’da çıkan sokak olayları sırasında Tahran’da askeri bir tesise saldırdıkları, söz konusu alanı tahrip edip ateşe verdikleri ve silah deposuna erişmeye çalıştıkları suçlamasıyla idama mahkum edildikleri belirtildi.
Sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.
Olaylarda bazı unsurların, geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmek amacıyla askeri tesislere girerek silah çalma girişiminde bulundukları hatırlatıldı.
EKONOMİK SIKINTILAR PROTESTOLARI TETİKLEDİ
İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.
CAN KAYIPLARINA İLİŞKİN FARKLI VERİLER
İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir resmi tablo sunulmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Öte yandan, İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak’ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
Bu kişilerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran polisinden aldığı bilgiye göre, ABD'ye ait bir C-130 destek uçağının İran'ın İsfahan kentinde düşürüldüğünü bildirdi.
Aynı dakikalarda ABD medyası İran'da iki askeri nakliye uçağını arızalandığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.
ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.
Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:
"Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi."
Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.
Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.
Trump, şunları kaydetti:
"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."
İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, gece saatlerinde düşen savaş uçağının kayıp pilotunun yerinin tespit edildiği belirtildi.
Haberde, pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında "şiddetli çatışma" çıktığı iddia edildi.
Pilotun İran topraklarından çıkarıldığına ilişkin bilgilerin doğrulanamadığı haberde, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle hem kayıp pilotun hem de kurtarma ekibinin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.
Sosyal medyada, İran'ın güneybatısında pilota ulaşmak için ABD ile İran güçleri arasında geçtiği iddia edilen çatışma görüntüleri paylaşıldı.
Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.
Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.
Kuveyt, iki ayrı bölgedeki "elektrik ve su arıtma tesisi"ne İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.
İran Yargı Erki, ABD ve İsrail'le işbirliği yaptığı veya bu devletleri desteklediği gerekçesiyle 100'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.
Fars Haber Ajansı, İran Yargı Erki tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Ülke güvenliği ve ulusal çıkarlar aleyhine faaliyetlerle mücadele çerçevesinde, ABD ve İsrail ile işbirliği yaptığı veya bunları desteklediği öne sürülen muhalif medya unsurlarına yönelik adli işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında oyuncular, sporcular ve muhalif medya çalışanlarının da yer aldığı yurt dışında bulunan 100'den fazla tanınmış isim hakkında mal varlıklarının tespiti ve el konulması ile banka hesaplarının dondurulmasına yönelik yargı kararı çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ABD, İsveç, Hollanda, Gürcistan ve İngiltere gibi çeşitli ülkelerde ikamet ettikleri ileri sürülen söz konusu kişilerin, 63'ünün Iran International televizyonu yönetici-çalışanı, 25'inin Manoto TV yönetici-çalışanı ve 25 kişinin de sosyal medyada ABD ve İsrail saldırılarına destek verdikleri iddia edilen yurt dışında yaşayan İran vatandaşları olduğu ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye gönderdiği mektupta, İsrail’in İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne yönelik saldırısını kınayarak, bu durumun tüm bölgeyi radyoaktif kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine bir mektup göndererek İsrail’in İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne yönelik saldırısını kınadı. Bir örneğinin de Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye gönderildiği mektupta Arakçi, ülkesinin nükleer tesislerine yönelik saldırıların ciddi insani ve çevresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail’in İran’daki barışçıl ve UAEA denetimindeki nükleer tesisleri hedef aldığını belirtti. Özellikle aktif durumdaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali çevresinde gerçekleşen saldırıların "ciddi radyolojik sızıntı riski" oluşturduğunu vurguladı.
Söz konusu saldırıların yasa dışı olduğunu ifade eden Arakçi, bu durumun tüm bölgeyi radyoaktif kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını ve uluslararası toplumun bu gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydetti.
Arakçi, BM Güvenlik Konseyi ile UAEA’yı söz konusu saldırılar karşısında etkili adımlar atmamakla eleştirerek, bu durumun saldırıları gerçekleştiren tarafları cesaretlendirdiğini ifade etti. Arakçi, aktif bir nükleer tesisin yakınında gerçekleşen saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve bunun ciddi bir radyolojik yayılma riski doğurduğunu yineledi.
SALDIRIYA UĞRAYAN BÖLGELER VURGULANDI
Mektupta, son haftalarda İran’daki nükleer tesislere yönelik çeşitli saldırının gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Buna göre, 1 Mart’ta Natanz nükleer tesisi iki kez hedef alınırken, 17 Mart’ta Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne 350 metre mesafedeki bir yapı vuruldu. 21 Mart’ta Natanz’da yeni saldırılar düzenlenirken, 24 Mart’ta Buşehr çevresine bir füze isabet etti. Ayrıca 27 Mart’ta Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin üçüncü kez hedef alındığı, aynı gün Hendab’daki ağır su üretim tesisinin ve Şehid Ahmedi-Roşen uranyum işleme tesisinin de saldırıya uğradığı belirtildi.
BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NE DÖRDÜNCÜ SALDIRI
İran medyası, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına bir füzenin isabet ettiğini aktarmıştı. Santralin yan binalarından birinde hasar meydana gelirken, santralde görevli 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İlk incelemelere göre saldırının santralin ana bölümlerine zarar vermediği ve işletim sürecinin etkilenmediği belirtilmişti.
BD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısa süre önce yapılan saldırıda "pek çok askeri liderin" öldürüldüğünü bildirdi.
Trump, Truth Social'den yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı son saldırının görüntülerini paylaştı.
ABD Başkanı, video paylaşımının altına, "İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!" diye yazdı.
Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üçüncü dünyayı ithal ederseniz, üçüncü dünya olursunuz. Ben başkan olduğum sürece ABD'de böyle bir şey olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine ve göçmen yasalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üçüncü dünyayı ithal ederseniz, üçüncü dünya olursunuz. Ben başkan olduğum sürece ABD'de böyle bir şey olmayacak" dedi. Trump açıklamasında herhangi bir detay paylaşmadı.
Trump yönetiminin son dönemde izlediği iç politikalar doğrultusunda, ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) başta olmak üzere güvenlik güçlerinin farklı ülkelerden gelen göçmenlere karşı sert bir tutum sergilediği biliniyor. Trump yönetiminde ABD'de yasa dışı göçmenlikle mücadele kapsamında sıkı denetimler uygulanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşmaya yanaşarak Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği sürenin daraldığını bildirerek "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı." ifadesini kullandı.
Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a anlaşma yapmak için verdiği sürenin daraldığına işaret etti.
Trump, "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadelerini kullandı.
İran'ın bu süre içinde Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin trafiğine yeniden açması gereğini vurgulayan Trump, "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı. Şükürler olsun Tanrı'ya!" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Trump, 27 Mart'ta ABD medyasına yaptığı açıklamada, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran’ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını belirtmişti.
İran Ordusu, “İsrail’de yer alan Ben Gurion Havalimanı’nı İHA saldırılarıyla hedef alındığını” açıkladı.
İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ordusu, İsrail’e yönelik misilleme saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, “İran’a karşı saldırılarda kullanılan Ben Gurion Havalimanı’nın yeni kontrol kulesi ile radar ve navigasyon sistemleri yoğun İHA saldırıları ile hedef alındı.” ifadelerine yer verildi.
İHA saldırılarının, ABD ve İsrail’in hava trafiğini kontrol etme kapasitesine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirildiğinin belirtildiği bildiride, misilleme saldırılarının devam edeceği mesajı verildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir çimento fabrikasının ABD-İsrail saldırısında hedef alındığı bildirildi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Hürmüzgan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Bender Hemir kentindeki bir Çimento Fabrikası, ABD-İsrail'in saldırısına uğradı.
Saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Çimento fabrikasında üretim faaliyetinin kesintiye uğramadığı bilgisi verildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sürdürdüğü saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, hedef alınan bir cami yerle bir oldu.
İsrail ordusunun başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Beraşit beldesine hava saldırıları düzenledi.
İsrail savaş uçakları beldedeki camiyi hedef alarak tamamen yıktı.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriye, Cuviye ve Batuliye beldelerini de hedef alan İsrail saldırısında, Batuliye kırsalında bir kişi hayatını kaybetti.
Kentin Mareke beldesi yakınındaki bir sanayi bölgesini hedef alan İsrail saldırısı sonucu 2'si kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail savaş uçaklarının Kana beldesine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü.
Sur'a bağlı Ayn Baal beldesinde İsrail ordusunun bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i evdeki aileden diğeri evin yakınında bulunan bir kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Bir kişinin enkaz altında kaybolduğu evde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ayn Baal'de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alınması sonucu ise bir kişi yaralandı.
Kentin Burc Şimali beldesinde İsrail savaş uçakları bir kafeyi hedef aldı.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Bazuriye beldesinde bir araca saldırı düzenledi.
ABD-İsrail'in, Irak ile İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak basınına göre, Basra kentindeki Şelemçe’nin İran tarafına, ABD-İsrail hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu 1 Iraklı hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Basra Valisi Esad İdani, yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle sınır kapısındaki hareketliliğin durduğunu aktardı.
Basra’da ayrıca insansız hava araçlarının, Mecnun ve Kuzey Rumeyle petrol sahaları ile Bercisiye petrol kompleksini hedef aldığı kaydedildi.
Irak makamlarından ise saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Fars Haber Ajansı: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına ABD-İsrail tarafından saldırı düzenlendi, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
ABD istihbarat raporlarına göre, İranlı ajanlar Amerikan ve İsrail bombalarının vurduğu yer altı füze sığınaklarını ve silolarını kazarak, saldırıdan saatler sonra tekrar faaliyete geçiriyorlar.
Haberlere göre İran, füzelerinin ve mobil fırlatma rampalarının önemli bir bölümünü de elinde tutmaya devam ediyor.
Pentagon ve Beyaz Saray bu hafta İran'a karşı önemli ilerleme kaydettiklerini iddia etti. Pentagon bu haftaki bir brifingde, beş haftalık savaşta İran'da 11.000 hedefi vurduğunu söyledi.
Ancak Amerikan istihbarat teşkilatları, savaşın kilit hedeflerinden biri olan İran'ın füze kabiliyetini yok etmeye ABD'nin ne kadar yakın olduğu konusunda şüphe duyuyor. ABD istihbarat teşkilatları kalan fırlatma rampalarının sayısını yüksek bir güvenle tahmin edemese de istihbarat konusunda bilgilendirilen Amerikalı yetkililere göre İran, kalan balistik füze ve füze fırlatma rampası cephaneliğini kullanarak İsrail'e ve bölgedeki diğer ülkelere saldırma yeteneğini koruyor.
Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio, İran'ın füze fırlatma kabiliyetinin "ciddi şekilde azaltılmasını" savaşın temel hedeflerinden biri olarak belirledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ve İsrail saldırılarının İran'a verdiği zarardan ve İran'ın füze saldırılarının sayısındaki düşüşten defalarca bahsetti.
Irak'ta "İslami Direniş" isimli Şii milis grup, ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) son 24 saatte 19 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ABD üslerine yönelik yapılan saldırılar hakkında bilgi verildi.
Şii milis grubun açıklamasında, "Irak ve bölgedeki ABD üslerine karşı son 24 saatte İHA ve füzelerle 19 operasyon düzenlendiği" belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin, Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirtti.
Trump, NBC televizyonuna telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada, ABD savaş uçaklarının İran tarafından düşürülmesinin ardından mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının ayrıntıları hakkında konuşmayı reddetti.
İran'a karşı saldırıları "yoğun ve hassas bir askeri operasyon" olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, olayın ülkede bazı haberlerde yer alma biçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirterek "Hayır, hiç etkilemeyecek. Hayır, bu bir savaş. Savaş halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait bir A-10 savaş uçağının Hürmüz Boğazı çevresinde vurularak Fars (Basra) Körfezi’ne düştüğü öne sürüldü.
Amerikan NBC televizyonu ise İran’da düşürülen bir F-15 savaş uçağına yönelik arama kurtarma çalışmalarına katılan iki ABD helikopterinin de vurulduğunu iddia etti. Haberde, helikopterlerde bulunan mürettebatın sağ olarak kurtulduğu bilgisine yer verildi.
Fars Haber Ajansı, İranlı üst düzey bir yetkiliye atıfta bulunarak, "ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" belirtti.
İranlı üst düzey bir yetkili, İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na, İran ile ABD ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı.
Öte yandan Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre, ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından gündeme geldi.
Söz konusu değerlendirmede, İran’ın ateşkes teklifine sahada saldırılarına devam ederek cevap verdiği savunuldu.
New York Times: Bugün F-15 savaş uçağıyla aynı anlarda, Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağı daha düşürüldü.
ABD'nin 48 saatlik ateşkes teklifi İran tarafından reddedildi.
ABD medyasına göre, İran'da düşürüldüğü belirtilen ABD'ye ait savaş uçağındaki iki pilottan birinin kurtarıldığı yönündeki haberler yetkililerce doğrulandı.
CBS News'e konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD’li kaynaklar, uçağın iki pilotundan birinin ABD güçleri tarafından kurtarıldığını savundu.
Yetkililer, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğuyla atlayan diğer pilot için bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuş, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak ülke içine indiği belirtilmişti.
İranlı yerel haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve C-130 tipi askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu bildirdiği aktarılmıştı.
İsrail'in düşürülen ABD uçağının mürettebatını arama kurtarma çalışmalarını engellememek için İran'a yönelik planlı hava saldırılarını iptal ettiği iddia edildi.
ABD merkezli Axios haber platformunun bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin arama kurtarma çalışmalarını aksatmamak adına söz konusu kararı aldığı ileri sürüldü.
Öte yandan Axios'a konuşan yetkili, İran’da düşürülen ABD savaş uçağının iki mürettebatından birinin ABD özel kuvvetleri tarafından kurtarıldığını öne sürdü.
ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, İran'da ABD'ye ait bir savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki haberleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Jeffries, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
"İran'da bir F-15'in düşürüldüğü haberini yakından takip ediyoruz." mesajını paylaşan Jeffries, uçağın mürettebatı ve arama kurtarma çalışmalarında yer alan tüm ABD askerlerinin güvenliği için dua ettiklerini belirtti.
İranlı yerel haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu bildirdiği kaydedilmişti.
ABD basınına konuşan kaynaklar, İran’da ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğünü ve mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğunu belirtmişti.
İsrail ordusu Lübnan başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef aldı.
İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.
Saldırılar nedeniyle Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Beyrut'a saldırılar başlatıldığı belirtildi.
İsrail ordusu Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine sık sık saldırılar düzenliyor.
Sabah saatlerinde İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Dahiye bölgesine yönelik saldırı tehdidini yinelemişti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresi üzerinde İsrail dronları alçak uçuş gerçekleştirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz daha zamanımız olsa, Hürmüz Boğazı'nı kolayca açıp, petrolü çıkarıp, büyük bir servet kazanabilirdik. Bu, dünya için bir "petrol patlaması" olurdu, değil mi?" ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonu, düşürülen ABD'ye ait savaş uçağının pilot ya da pilotlarını sağ yakalayana ödül verileceğini duyurdu.
Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletinin televizyon kanalında eyalet sakinlerine hitaben okunan açıklamada, "Düşmanın pilot ya da pilotlarını sağ halde polis ve askeri yetkililere teslim ederseniz değerli bir ödül elde edeceksiniz." ifadeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.
İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Bazı bilgilere göre, bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gelişmiş Amerikan savaş uçağının imha edilmesinin ardından uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak ülke içine indi." ifadelerine yer verilmişti.
Uçağın düştüğü Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletindeki haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu bildirdiği aktarılmıştı.
İran'ın sabah saatlerinde düşürüldüğünü açıkladığı uçağa ilişkin ise CENTCOM'dan henüz bir paylaşım yapılmadı.
İran'da düşürülen ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceği öne sürüldü.
Haberde, ABD güçlerinin pilotun hayatta olduğuna inanarak arama çalışmalarına başladığına dair bilgilerin olduğu ancak bazı kaynakların pilotun İran tarafından yakalanarak esir alındığını söylediği aktarıldı.
Diğer yandan uçağın düştüğü Kohgiluye eyaletindeki haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu ifade ettiği kaydedildi.
Haberde, ismi açıklanmayan kaynaklar, "Bu olayda Amerika'nın 'itibarının' bir kez daha zedelenmesi göz önüne alındığında, önümüzdeki saatlerde kurtarılan pilot olarak başka bir kişiyi tanıtmaları muhtemeldir." ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından da uçağın fırlatma koltuğunun ve paraşütün düştüğü yerin fotoğrafı paylaşıldı.
İran ordusu, ABD ve İsrail'in ülkedeki altyapıya saldırılarına ve tehditlerine karşılık, "Altyapıya saldırırsanız, bölgedeki tüm varlıklarınızı ve altyapınızı yok edeceğiz" ifadeleriyle yanıtladı.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yeni tehditler savurmasının ardından açıklama yayımladı.
ABD-İsrail'in, İran'ın altyapısına saldırılarına ve tehditlerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD Başkanı'nın saçmalıklarına ve İran'ın köprülerini, enerji santrallerini ve elektrik ve enerji altyapısını yok etme tehditlerine cevaben, bu tehditlerin yerine getirilmesi halinde, İran Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki ve işgal altındaki topraklardaki yakıt, enerji, ekonomik merkezler ve enerji santralleri alanlarında Siyonist rejimin ve ABD'nin tüm varlıklarını ve ABD ile rejimin müttefiki olan ülkelerin daha önemli bölgelerini daha şiddetli ve yıkıcı bir şekilde hedef alacağı konusunda tekrar uyarıyoruz."
Açıklamada, "ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin zarar görmemesi için Amerikan güçlerini ülkelerinden ayrılmaya zorlamaları gerektiği" savunuldu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Habşan Doğal Gaz Tesisleri'nde düzenlenen saldırı sonrası yangın çıkması nedeniyle tesisteki faaliyetler geçici olarak askıya alındı.
Abu Dabi hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, doğal gaz tesisini hedef alan saldırıya BAE hava savunma sistemlerince müdahale edildi.
Müdahalenin ardından düşen şarapneller nedeniyle Habşan Doğal Gaz Tesisleri'nde yangın çıkması sonucu tesisteki faaliyetler geçici olarak askıya alındı.
Açıklamada ayrıca, hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından Abu Dabi Emirliğindeki Acban bölgesine de şarapnaller düştüğü kaydedildi.
Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı, İran'dan yapılan saldırısı sonucu enerji ve su arıtma tesislerinden birinde maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü Fatma Abbas Cevher Hayat, bakanlığın ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "enerji ve su arıtma tesislerinden birinde İran tarafından saldırı düzenlendiğini" kaydetti.
Tesislerin bazı bölümlerinde saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini olayın ardından derhal müdahale edildiği ve tesisin çalışma kapasitesinin devamı için gerekli operasyonun yapıldığını belirtti.
Bakanlık Sözcüsü Hayat, hasar gören bölgelerin güvenliğini sağlamak için güvenlik birimleri ve ilgili makamlarla tam koordinasyon içinde olunduğunu ifade etti.
Halkı sükunete ve asılsız söylentilere itibar etmemeye ve bilgileri resmi kaynaklardan almaya davet eden Sözcü, tüm teknik ekiplerin her türlü acil duruma karşı yüksek verimlilikle 24 saat esasına göre çalıştığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde bir F-35 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü iddia etti.
Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Amerikan yapımı gelişmiş bir F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran'ın orta semalarında imha edildi." denildi.
Son 12 saat içinde ikinci savaş uçağının düşürüldüğü öne sürülen açıklamada, savaş uçağının tamamen imhası nedeniyle pilotun akıbeti hakkında bilginin henüz bulunmadığı ifade edildi.
Düşürülen uçağa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, ülke medyasında paylaşıldı.
Vurulan uçağın, İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne de ev sahipliği yapan Lakenheath Hava Üssü'ndeki filoya bağlı olduğu aktarıldı.
- Paylaşılan fotoğraflardaki detaylar
Düşürüldüğü açıklanan uçağa ilişkin İran basınında yayımlanan fotoğraflarda, uçağın kuyruk enkazındaki "U.S. Air Forces in Europe" yazısının bulunduğu amblem, F-15 Eagle uçakları üzerindeki amblemlerle eşleşiyor.
Bir diğer karede, kalın sarı şeridin görüldüğü parça da aynı model uçakların kanat kısmındaki şeritle örtüşüyor.
İngiltere'nin Lakenheath Hava Üssü'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda F-15 Eagle savaş uçağı bulunduğu ve rotasyonlar halinde Orta Doğu'ya gönderildiği biliniyor.
İran, dün de Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda gelişmiş bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıklayarak, vurulma anına ait olduğu iddia edilen radar görüntülerini paylaşmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) uçağın vurulmadığını duyurmuştu.
İran'ın sabah saatlerinde düşürüldüğünü açıkladığı uçağa ilişkin ise CENTCOM'dan henüz bir paylaşım yapılmadı.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin kara saldırısı tehditlerine ilişkin "Amerika'nın kara saldırısının başlamasını bekliyoruz çünkü onlara dünyanın en zayıf ülkesini dahi asla işgal etmeyi düşünemeyecekleri bir ders vereceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz buna hazır." dedi.
Devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Şikarçi, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşa dair gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.
ABD'nin İran'a karşı yanlış hesaplamalar yaptığını söyleyen Şikarçi, şöyle devam etti:
"Trump, İran'la savaşa yanlış tahminler ve hesaplamalarla girdi ve hiçbir gerekçe olmadan İran halkına karşı saldırganlığa başladı. Halkımıza verdikleri zarara karşılık veriyoruz, savaş kışkırtıcılığı yapmıyoruz. Minab'da genç kız ve erkek çocukların bulunduğu bir okula Tomahawk füzelerini attılar ve 160'tan fazla çocuğu kana buladılar.
Bu, Amerika gibi bir ülkenin ve Trump gibi bir Başkan'ın çaresizliğini ortaya koyuyor. Devrim Rehberini (Ayetullah Ali Hamaney) öldürürlerse ülkenin kısa sürede lidersiz kalacağını sandılar. Bunların İran'ın yapısı hakkında hiçbir bilgileri yok ve cehalet içindeler."
ABD'nin kara saldırısı tehditlerine ilişkin ise Şikarçi, "Amerika'nın kara saldırısının başlamasını bekliyoruz çünkü onlara dünyanın en zayıf ülkesini dahi asla işgal etmeyi düşünemeyecekleri bir ders vereceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz buna hazır." diye konuştu.
"Yüz yüze çatışmalarda Amerikalılara öyle bir felaket yaşatacağız ki gelecek nesiller boyunca hiç kimse bir daha ABD ordusuna gönüllü olarak katılmayacak." ifadelerini kullanan Şikarçi, ABD'nin bölgedeki üslerini vurduklarını ve Amerikan askerlerinin üsleri terk ettiğini hatırlattı.
Şikarçi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bölge halkını canlı kalkan olarak kullandınız. Bugün kayıplardan kaçınmak için ticari limanlarda, fabrikalarda, ofislerde ve otellerde saklanıyorsunuz ancak kara saldırısında böyle bir sığınak veya insan kalkanı yoktur ve biz böyle bir senaryoya çok güçlü şekilde hazırlandık. Şu ana kadar söylediğimiz her şeyi de gerçekleştirdik."
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran’a karşı başlattıkları savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İran yönetimini vakit kaybetmeden kendileri ile bir anlaşma yapmaya çağıran Trump, "Dünyanın açık ara en büyüğü ve en güçlüsü olan ordumuz, İran’da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı bile. Sırada köprüler var, ardından elektrik santralleri. Yeni rejimin liderleri ne yapılması gerektiğini biliyor ve bu işin bir an önce halledilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" bildirdi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un görevinden ayrılacağı bilgisini paylaştı.
Parnell'in açıklamasında, "General Randy George, Ordu'nun 41. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yürüttüğü görevinden derhal emekliye ayrılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında Parnell, Savunma Bakanlığının, Amerikan ulusuna sunduğu "onlarca yıllık hizmetten dolayı" George'a "minnettar" olduğunu belirterek emeklilik yaşamında kendisine "esenlikler" diledi.
Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'tan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.
İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.
Görevini 2023'ten bu yana sürdüren George, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında 2021-2022 yıllarında dönemin Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kıdemli askeri danışmanı olarak görev yapmıştı.
Kariyerine piyade subayı olarak başlayan Kara Kuvvetleri Komutanı, ilk olarak Birinci Körfez Savaşı'nda ve daha yakın tarihli Irak ve Afganistan çatışmalarında görev almıştı.
ABD'de Kara Kuvvetleri Komutanı genel olarak 4 yıllık bir süre için atanırken, Biden tarafından aday gösterilen George bu göreve Senato'nun onayı sonrasında 2023'te atanmıştı ve normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.
İran savaşında 35 gün geride kaldı. ABD ve İsrail, Başkan Donald Trump'ın İran'ı "taş devrine" geri döndürmekle tehdit etmesinin ardından, Tahran'daki yüzyıllık bir tıp araştırma merkezini, başkent yakınlarındaki bir köprüyü ve çelik fabrikalarını hedef alarak saldırılarını artırdı. ABD/İsrail Tahran yakınlarındaki Kerec'de B1 Köprüsü'nü ikinci kez vurdu. Köprü yakınlarında hareket halindeki araçlardaki yolcular ile Tabiat Günü kutlamaları dolayısıyla çevrede vakit geçiren 8 kişi yaşamını yitirdi.
Trump ise saldırıların devamının geleceğini söyledi.
AMAZON'UN BİLİŞİM MERKEZİ HEDEF ALINDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak ABD'li e-ticaret devlerinden Amazon'un Bahreyn’deki bulut bilişim merkezini hedef aldığını duyurdu.
Trump, perşembe günü ulusa sesleniş konuşmasında ABD'nin İran'daki temel hedeflerini tamamlamaya yakın olduğunu söyledi ancak çatışmanın ne zaman sona ereceğine dair kesin bir zaman çizelgesi sunmadı. İran ise Tahran'ın "karşı koymaya" devam edeceğini söylüyor.
İran ordusu, savaşın düşmanlarını teslim olana kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulunarak olası bir ABD kara işgaline karşı ikazda bulundu.
İsrail ordusu son 24 saatte 40'tan fazla Hizbullah üyesini öldürdüğünü iddia ederken Lübnan grubu ise Güney Lübnan ve Kuzey İsrail'de İsraillilere yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini söylüyor. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ülkedeki durumun "çok kritik" olduğunu belirtiyor.
40 ÜLKELİ HÜRMÜZ TOPLANTISI
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, dünya genelindeki ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için "mümkün olan her türlü diplomatik, ekonomik ve koordineli önlemi" almaya kararlı olduğunu bildirdi.
Cooper'ın ev sahipliğinde Hürmüz Boğazı'na ilişkin, 40'tan fazla ülkenin yanı sıra Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Avrupa Birliği (AB) dahil uluslararası kuruluşları bir araya getiren çevrim içi toplantı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.
Toplantının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel refah için doğrudan tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.