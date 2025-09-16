Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikastçısı Tyler Robinson'ın yakalanmadan 2 saat önce arkadaşlarına saldırıyı itiraf ettiği ortaya çıktı.
DISCORD'DA SUİKAST İTİRAFI
The Washington Post'un bildirdiğine göre konuya yakın kaynaklar, 22 yaşındaki Tyler'ın, Kirk'ün öldürülmesinden yaklaşık otuz saat sonra Discord hesabından arkadaşlarına bir mesaj gönderdiğini söyledi.
TUTUKLANMADAN İKİ SAAT ÖNCE YAZDI
Grup üyelerinden birinin Washington Post ile paylaştığı ekran görüntüsünde "Dün UVU'daydım. Onlar için üzgünüm." ifadeleri yer alıyor.
Robinson'ın tutuklanmadan iki saat önce "Bir şerif arkadaşım aracılığıyla birkaç dakika içinde teslim olacağım. Bütün güzel zamanlar ve kahkahalar için teşekkürler, hepiniz harikaydınız." İfadelerini kullanarak arkadaşlarına mesaj attı.
Suikastçı Robinson "Her şey için teşekkür ederim" mesajını 30 kişilik arkadaş grubuna gönderdi.
GRUPTAKİ ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU
Kirk'ün çarşamba günü Orem'deki Utah Valley Üniversitesi'nde öldürülmesinin ardından, grup sohbetindeki üyeler, Kirk'ün politikalarına katılmadıklarını ancak suikastın rahatsız edici olduğunu itiraf ettiler.
Üyelerden biri "Kardeşim bu kadar üzgün gitmeyi hak etmiyordu." ifadelerini kullandı. Robinson'ın hesabı ise çarşamba günkü görüşmeler boyunca sessiz kaldı ve suikastçı perşembe gecesine kadar mesaj göndermedi. İtirafın ardından grup da saatlerce sessiz kaldı.
Ertesi gün Robinson'ın şüpheli olduğunun açıklanmasıyla birlikte üyeler gerçekle yüzleşti. Bir arkadaşı "Chirlie Kirk'ün siyasi görüşleri bazıları tarafından kabul görmese de bu kafa karıştırıcı zamanlarda hepimizin kendisi ve ailesi için dua etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.