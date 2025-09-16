Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj

Tyler Robinson, Reuters

DISCORD'DAN AÇIKLAMA

Discord ise "Şüphelinin bu olayı planladığına ve mesajlaşma uygulamasında şiddeti teşvik ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Utah yetkilileri daha önce, şüphelinin Kirk'ü öldürmek için kullanılan av tüfeğinin teslim noktalarını tartıştığı izlenimi veren mesajlar gönderildiğini açıklamıştı.

Ancak Discord, bunların "şüphelinin oda arkadaşı ile bir arkadaşı arasında, olaydan sonra gerçekleşen ve şüphelinin başka bir yere bıraktığı notun içeriğini anlatan yazışmalar" olduğunu açıkladı.

ÜRKÜTÜCÜ MESAJLAR

The New York Times'a göre Robinson'la ilişkili hesaptan gönderilen diğer mesajlar, onun başka bir grup sohbetinde suikast hakkında şaka yaptığını gösteriyor.

FBI'ın şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamasının ardından, Discord'daki arkadaşları şüphelinin Robinson'a benzediğini öne sürdü. Bir kişi "wya" yani "neredesin?" yazısına bir de kafatası emojisi yazdı ve Robinson, adamın kendisinin "ikizi" olduğunu söyledi.

Bir diğer kullanıcı "Tyler Charlie'yi öldürdü!!!!" ifadelerini kullandı.

BABASI GÖRÜNCE TANIDI

Yetkililer, bu gözetleme görüntülerinin Robinson'ın yakalanmasında önemli rol oynadığını, şüphelinin babasının kameraya yakalanan kişinin oğlu olduğunu anladığını söyledi. Utah Valisi Spencer Cox'a göre Robinson'un babası, fotoğraflarla ilgili olarak çocuğuyla yüzleşti ve suçunu itiraf etti.

FBI Direktörü Kash Patel'in, DNA kanıtlarının Robinson'ı suç mahalline bağladığını söylemesinin ardından bu mesajlar geldi.