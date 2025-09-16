PODCAST CANLI YAYIN

Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj

ABD’de siyasi aktivist Charlie Kirk suikastından tutuklanan Tyler Robinson’ın yakalanmadan 2 saat önce Discord hesabından arkadaşlarına suikastı itiraf ettiği ortaya çıktı. Robinson babasının itirafıyla tutuklanmıştı. İşte suikastçının kan donduran mesajları…

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikastçısı Tyler Robinson'ın yakalanmadan 2 saat önce arkadaşlarına saldırıyı itiraf ettiği ortaya çıktı.

Suikastçının görüntüleri, AFPSuikastçının görüntüleri, AFP

DISCORD'DA SUİKAST İTİRAFI

The Washington Post'un bildirdiğine göre konuya yakın kaynaklar, 22 yaşındaki Tyler'ın, Kirk'ün öldürülmesinden yaklaşık otuz saat sonra Discord hesabından arkadaşlarına bir mesaj gönderdiğini söyledi.

TUTUKLANMADAN İKİ SAAT ÖNCE YAZDI

Grup üyelerinden birinin Washington Post ile paylaştığı ekran görüntüsünde "Dün UVU'daydım. Onlar için üzgünüm." ifadeleri yer alıyor.

Robinson'ın tutuklanmadan iki saat önce "Bir şerif arkadaşım aracılığıyla birkaç dakika içinde teslim olacağım. Bütün güzel zamanlar ve kahkahalar için teşekkürler, hepiniz harikaydınız." İfadelerini kullanarak arkadaşlarına mesaj attı.

Suikastçı Robinson "Her şey için teşekkür ederim" mesajını 30 kişilik arkadaş grubuna gönderdi.

Kirk'ü öldürmek için kullanılan tüfek, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırKirk'ü öldürmek için kullanılan tüfek, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

GRUPTAKİ ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU

Kirk'ün çarşamba günü Orem'deki Utah Valley Üniversitesi'nde öldürülmesinin ardından, grup sohbetindeki üyeler, Kirk'ün politikalarına katılmadıklarını ancak suikastın rahatsız edici olduğunu itiraf ettiler.

Üyelerden biri "Kardeşim bu kadar üzgün gitmeyi hak etmiyordu." ifadelerini kullandı. Robinson'ın hesabı ise çarşamba günkü görüşmeler boyunca sessiz kaldı ve suikastçı perşembe gecesine kadar mesaj göndermedi. İtirafın ardından grup da saatlerce sessiz kaldı.

Ertesi gün Robinson'ın şüpheli olduğunun açıklanmasıyla birlikte üyeler gerçekle yüzleşti. Bir arkadaşı "Chirlie Kirk'ün siyasi görüşleri bazıları tarafından kabul görmese de bu kafa karıştırıcı zamanlarda hepimizin kendisi ve ailesi için dua etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tyler Robinson, ReutersTyler Robinson, Reuters

DISCORD'DAN AÇIKLAMA

Discord ise "Şüphelinin bu olayı planladığına ve mesajlaşma uygulamasında şiddeti teşvik ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Utah yetkilileri daha önce, şüphelinin Kirk'ü öldürmek için kullanılan av tüfeğinin teslim noktalarını tartıştığı izlenimi veren mesajlar gönderildiğini açıklamıştı.

Ancak Discord, bunların "şüphelinin oda arkadaşı ile bir arkadaşı arasında, olaydan sonra gerçekleşen ve şüphelinin başka bir yere bıraktığı notun içeriğini anlatan yazışmalar" olduğunu açıkladı.

ÜRKÜTÜCÜ MESAJLAR

The New York Times'a göre Robinson'la ilişkili hesaptan gönderilen diğer mesajlar, onun başka bir grup sohbetinde suikast hakkında şaka yaptığını gösteriyor.

FBI'ın şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamasının ardından, Discord'daki arkadaşları şüphelinin Robinson'a benzediğini öne sürdü. Bir kişi "wya" yani "neredesin?" yazısına bir de kafatası emojisi yazdı ve Robinson, adamın kendisinin "ikizi" olduğunu söyledi.

Bir diğer kullanıcı "Tyler Charlie'yi öldürdü!!!!" ifadelerini kullandı.

BABASI GÖRÜNCE TANIDI

Yetkililer, bu gözetleme görüntülerinin Robinson'ın yakalanmasında önemli rol oynadığını, şüphelinin babasının kameraya yakalanan kişinin oğlu olduğunu anladığını söyledi. Utah Valisi Spencer Cox'a göre Robinson'un babası, fotoğraflarla ilgili olarak çocuğuyla yüzleşti ve suçunu itiraf etti.

FBI Direktörü Kash Patel'in, DNA kanıtlarının Robinson'ı suç mahalline bağladığını söylemesinin ardından bu mesajlar geldi.

