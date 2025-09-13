PODCAST CANLI YAYIN

Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti

ABD’de siyasi aktivist Charlie Kirk’ün suikasta uğramasının ardından sokak protestoları daha da alevlendi. Fox and Friends’e röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, sokak eylemlerinde küresel tetikçi George Soros’u işaret etti. Trump "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump özellikle de siyasi aktivist George Soros'un suikasta uğramasının ardından sokak protestolarını küresel tetikçi George Soros'un finanse ettiğini söyledi.

KARGAŞANIN FİNANSÖRÜ SOROS

ABD Başkanı Donald Trump Fox and Friends'te yayımlanan röportajında ülkedeki sokak eylemlerinde küresel tetikçi George Soros'un olduğunu söyledi. Polisle çatışmalara kadar varan sokak eylemlerine katılan bazı protestocuların parayla tutulmuş provokatörler olabileceğini belirten Trump, bunların finansörünün Soros olduğunu söyledi.

CHARLIE KIRK SUİKASTİYLE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Utay Valley Üniversitesi'nde Trump yanlısı siyasi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından ABD'de Soros müdahaleleri yeniden gündeme geldi.

Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından olan Soros, son seçimde de Kamala Harris'e büyük bir fon sağlamıştı. 2022 ara seçimlerinde de Soros Demokratlara 128,5 milyon dolar destek sağlamıştı. George'un oğlu Alex Soros ise Açık Toplum Vakfı'nın (Open Society Foundations) yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Trump cuma günkü açıklamalarında, George Soros'u normalde organize suçlara özgü bir Rico soruşturmasıyla tehdit etti. Soros'u "profesyonel ajitatörlere" fon sağlamakla suçladı.

Kirk'ün ölümünün açıklanmasından saatler sonra Oval Ofis'te yaptığı konuşmada Trump, siyasi şiddeti "finanse eden ve destekleyen" örgütlerden intikam alacağını ima eden tehditkar ifadeler kullandı. Mevcut durumun sorumluluğunu tamamen "radikal sol" olarak adlandırdığı kesime yükledi.

"SİZE BAŞIMI BELAYA SOKACAK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"

Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde gündüz vakti vurulmasının üzerinden 48 saatten az bir süre geçtikten sonra Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum" şeklinde yanıt verdi ve şöyle konuştu:

Sağdaki radikaller, suç görmek istemedikleri için radikaller... Soldaki radikaller ise sorunun ta kendisi. Onlar acımasız, korkunç ve politik açıdan bilgililer. Kadın sporlarında erkek istiyorlar, herkes için transseksüellik istiyorlar, açık sınırlar istiyorlar. Bu ülkenin başına gelen en kötü şey.

