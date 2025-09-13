Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump özellikle de siyasi aktivist George Soros'un suikasta uğramasının ardından sokak protestolarını küresel tetikçi George Soros'un finanse ettiğini söyledi.
KARGAŞANIN FİNANSÖRÜ SOROS
ABD Başkanı Donald Trump Fox and Friends'te yayımlanan röportajında ülkedeki sokak eylemlerinde küresel tetikçi George Soros'un olduğunu söyledi. Polisle çatışmalara kadar varan sokak eylemlerine katılan bazı protestocuların parayla tutulmuş provokatörler olabileceğini belirten Trump, bunların finansörünün Soros olduğunu söyledi.
CHARLIE KIRK SUİKASTİYLE YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Utay Valley Üniversitesi'nde Trump yanlısı siyasi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından ABD'de Soros müdahaleleri yeniden gündeme geldi.
Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından olan Soros, son seçimde de Kamala Harris'e büyük bir fon sağlamıştı. 2022 ara seçimlerinde de Soros Demokratlara 128,5 milyon dolar destek sağlamıştı. George'un oğlu Alex Soros ise Açık Toplum Vakfı'nın (Open Society Foundations) yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.