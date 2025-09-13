Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti

George Soros, Takvim Fotoğraf Arşivi

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Trump cuma günkü açıklamalarında, George Soros'u normalde organize suçlara özgü bir Rico soruşturmasıyla tehdit etti. Soros'u "profesyonel ajitatörlere" fon sağlamakla suçladı.

Kirk'ün ölümünün açıklanmasından saatler sonra Oval Ofis'te yaptığı konuşmada Trump, siyasi şiddeti "finanse eden ve destekleyen" örgütlerden intikam alacağını ima eden tehditkar ifadeler kullandı. Mevcut durumun sorumluluğunu tamamen "radikal sol" olarak adlandırdığı kesime yükledi.

"SİZE BAŞIMI BELAYA SOKACAK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"

Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde gündüz vakti vurulmasının üzerinden 48 saatten az bir süre geçtikten sonra Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum" şeklinde yanıt verdi ve şöyle konuştu:

Sağdaki radikaller, suç görmek istemedikleri için radikaller... Soldaki radikaller ise sorunun ta kendisi. Onlar acımasız, korkunç ve politik açıdan bilgililer. Kadın sporlarında erkek istiyorlar, herkes için transseksüellik istiyorlar, açık sınırlar istiyorlar. Bu ülkenin başına gelen en kötü şey.