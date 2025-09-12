Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı

Suikastçı Tyler Robinson, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

ÇOK YAKIN BİRİ İHBAR ETTİ



Şüphelinin kimliğini açıklamayan Trump, "Ona çok yakın biri onu ihbar etti. İdam cezası almasını umuyorum." dedi.

Kirk'ü öldüren şüpheli gözaltında

Başkan Trump, şüphelinin babası tarafından ihbar edildiğini duyurdu. The New York Post'a konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, şüphelinin 22 yaşındaki Utah yerlisi Tyler Robinson olduğunu söyledi.