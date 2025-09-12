Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, aktivist Charlie Kirk'ü öldüren ve başına ödül koyulan katilin gözaltına alındığını bildirdi.
ÇOK YAKIN BİRİ İHBAR ETTİ
Şüphelinin kimliğini açıklamayan Trump, "Ona çok yakın biri onu ihbar etti. İdam cezası almasını umuyorum." dedi.
Başkan Trump, şüphelinin babası tarafından ihbar edildiğini duyurdu. The New York Post'a konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, şüphelinin 22 yaşındaki Utah yerlisi Tyler Robinson olduğunu söyledi.
YAKINLARI ANLATTI: NEFRET DOLUYDU
Charlie Kirk'ün suikastçısı olduğu iddia edilen Tyler Robinson, bir aile dostunun ifadesine göre, silahlı saldırıdan önceki günlerde "nefret dolu"ydu.