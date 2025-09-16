PODCAST CANLI YAYIN

İspanya’dan İsrail şirketlerine silah ambargosu! 1 milyar avroluk sözleşmeler iptal

İspanya İsrail silah şirketlerine ambargo uyguluyor. İspanya Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avro değerindeki iki sözleşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi:
İspanya’dan İsrail şirketlerine silah ambargosu! 1 milyar avroluk sözleşmeler iptal

İspanya'dan İsrailli şirketlere veto geldi. İspanya Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avro değerindeki iki sözleşmeyi iptal ettiği bildirildi.

İspanya'da Filistin eylemi, EPAİspanya'da Filistin eylemi, EPA

İSRAİL'E 9 MADDELİK YAPTIRIM

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin 9 Eylül'de İsrail'e karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırımdan biri olan, İsrail'e uygulanan silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesini henüz onaylamasa da uyguladığını yazdı.

EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini öngören Kraliyet kararnamesinin gelecek hafta onaylanmasının beklendiği ancak şimdiden somut adımların atıldığı belirtildi.

İspanya'da Filistin eylemi, EPAİspanya'da Filistin eylemi, EPA

FÜZE SİSTEMİ SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLDİ

Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığının, her ikisi de Silahlı Kuvvetler için tasarlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar ve Spike L.R. tanksavar füze sistemi satın alma sözleşmelerini resmen iptal ettiği bildirildi.

Verilen bilgilerde, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden 700 milyon avro değerindeki Silam roketatar satın alma sözleşmesinin ve İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen 287,5 milyon avro değerindeki 168 Spike füzesi satın alma sözleşmesinin iptal edildiği bilgileri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığının İsrail ile askeri teknolojik bağların kesilmesi planı ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olmasını sağlayacak alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtildi.

Diğer yandan İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal olarak yasaklayacak Kraliyet kararnamesinin şimdiye kadar onaylanmamasının arkasında metnin hazırlanmasının karmaşık olması ve içeriğinin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması olduğu iddia edildi.

İngiltereden siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecekİngiltereden siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek

