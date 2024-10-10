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Biden'dan Helene ve Milton Kasırgaları için Kongre'ye acil bütçe çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Helene ve Milton kasırgasının yaşandığı felaket bölgeleri için Kongre'yi acil ek bütçe onayı için seçim öncesi toplantıya çağırdı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 23:38 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 23:40
Biden’dan Helene ve Milton Kasırgaları için Kongre’ye acil bütçe çağrısı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Helene ve Milton kasırgalarının vurduğu bölgelerle ilgili düzenlenen brifingin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Biden, federal hükümetin kasırgaların etkilediği bölgelere her türlü desteği sağlamak için çalıştığını ve eyalet yönetimleriyle koordineli bir şekilde çaba sarf ettiğini ifade etti. Mevcut durum itibarıyla afet bölgelerinin yeniden inşası için ilave bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu (Fotoğraf: AA)ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu (Fotoğraf: AA)

BİDEN'DEN KONGREYE GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Seçim bölgelerinde faaliyet gösteren Kongre üyelerine seslenen Biden,"Bence Kongre geri dönmeli ve acil ihtiyaçlar konusuna hızlı şekilde eğilmeli. Seçimlerden sonra da aynı şekilde gelip çalışmalılar." dedi.

Biden, afet bölgelerinin toparlanmasının ilave milyarlarca dolarlık bütçe gerektirdiğini belirterek, bu bütçenin hem afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması hem de yeniden inşa çalışmaları için kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Milton Kasırgası, 3 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı ( Fotoğraf: AA) Milton Kasırgası, 3 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı ( Fotoğraf: AA)

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, seçimlerden önce Meclis'in toplanmasının zor olduğunu belirtti. Johnson, Meclis'in yalnızca seçimlerden sonra çalışabileceğini ve gerekli bütçenin o dönem çıkarılabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Siesta Key bölgesinde 3. kategori olarak karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı. Kasırganın şiddetinin, karaya vurmasının ardından birkaç saat içinde kademeli olarak azalarak 1. kategoriye düştüğü kaydedildi.

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