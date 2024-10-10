Biden’dan Helene ve Milton Kasırgaları için Kongre’ye acil bütçe çağrısı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Helene ve Milton kasırgalarının vurduğu bölgelerle ilgili düzenlenen brifingin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Biden, federal hükümetin kasırgaların etkilediği bölgelere her türlü desteği sağlamak için çalıştığını ve eyalet yönetimleriyle koordineli bir şekilde çaba sarf ettiğini ifade etti. Mevcut durum itibarıyla afet bölgelerinin yeniden inşası için ilave bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.