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BM'den İsrail'in katlettiği gazeteciler için dikkat çeken mesaj: 'Alarm verici düzeyde'

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki göstererek, "Gazetecilerin öldürülmesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 00:39 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 00:39
BM’den İsrail’in katlettiği gazeteciler için dikkat çeken mesaj: ’Alarm verici düzeyde’

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze Şeridi'nde meydana gelen olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haq, Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları takip eden Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi'nin işgalci İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanmasını değerlendirerek, savaş koşullarında bile hiçbir gazetecinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Haq, Gazze'de alarm verici düzeyde gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bu durumun basın özgürlüğü ve güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

BM Sözcü Yardımcısı, "Gazetecilerin öldürülmesini kınıyoruz." diye konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yüzden fazla gazeteci katledildi ( Fotoğraf: AA) 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yüzden fazla gazeteci katledildi ( Fotoğraf: AA)

İŞGAL ALTINDAKİ GAZZE'DE SON DURUM

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki son durumu aktaran Haq, Ekim ayının ilk haftasında işgalci İsrail ordusunun çocuklar da dahil olmak üzere 20'den fazla sivili katlettiğine dikkat çekti. Aynı dönemde, işgalci İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından 16 çocuk ve 6 sağlık çalışanı dahil olmak üzere toplam 130 Filistinli yaralandı.

Katil İsrailin Gazzeye saldırılarında AA kameramanı katledildiKatil İsrailin Gazzeye saldırılarında AA kameramanı katledildi
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında AA kameramanı katledildi

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