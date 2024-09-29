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ABD'yi Helene Kasırgası vurdu! Eyaletler federal yardım talep etti: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın etkileri sürmeye devam ediyor. Büyük hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintilerinden milyonlarca kişi etkilenirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 12:59 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:01
ABD’yi Helene Kasırgası vurdu! Eyaletler federal yardım talep etti: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle çeşitli eyaletlerde en az 64 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’yi Helene Kasırgası vurdu! Eyaletler federal yardım talep etti: Çok sayıda ölü var

Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın ülkedeki etkileri sürüyor.

ABD’yi Helene Kasırgası vurdu! Eyaletler federal yardım talep etti: Çok sayıda ölü var

Yetkililer, kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde en az 64 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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