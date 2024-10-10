ABD’de Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri'nde korku dolu anlar yaşanıyor.
"Yüzyılın Kasırgası" olarak adlandırılan Milton Kasırgası, Florida'nın batı kıyılarına Kategori 3 seviyesinde ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde korku dolu anlar yaşanıyor.
"Yüzyılın Kasırgası" olarak adlandırılan Milton Kasırgası, Florida'nın batı kıyılarına Kategori 3 seviyesinde ulaştı.
Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kasırga, Siesta Key bölgesinde karaya çıktı. Karaya çıktığı anlarda rüzgar hızının saatte 205 kilometreye ulaştığı belirtildi. Kasırga, birkaç saat içinde hız kaybederek Kategori 2 seviyesine düşerken, rüzgar hızının da saatte 165 kilometreye gerilediği açıklandı.
Kasırga Florida'da genelinde büyük yıkıma neden oldu. Şiddetli rüzgarlar ve hortumlar sonucunda en az 125 ev hasar gördü. Yaklaşık 1,5 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.
Ulusal Kasırga Merkezi (NHC)'nin yayınladığı uyarılara göre, Florida'nın batı kıyısındaki Flamingo'dan Yankeetown'a kadar olan bölgeler ve Charlotte Limanı, Tampa Körfezi, St. Johns Nehri dahil olmak üzere geniş bir alan fırtına dalgası riski altında.
SIĞINDIKLARI YERDE ÖLDÜLER
Ayrıca, Florida'nın doğu kıyısında St. Lucie/Martin County Line'dan Ponte Vedra Beach'e kadar uzanan bölgelere kasırga uyarısı verilmiş durumda.
DailyMail'de yer alan habere göre; St. Lucie İlçesi Şerifi, kasırga nedeniyle 'birden fazla ölüm' olduğunu açıkladı.
Şerif Keith Pearson, tam olarak kaç kişinin öldüğünü belirtmedi. Ancak Fort Pierce'daki Spanish Lakes Country Club'ı vuran hortumda çok sayıda kişinin sığındığı yerde hayatını kaybettiğini açıkladı.
ZORUNLU TAHLİYELER BAŞLADI
Kasırganın şiddetli rüzgarları ve potansiyel olarak ölümcül fırtına dalgaları nedeniyle Tampa Körfezi ve çevresindeki birçok bölgede zorunlu tahliyeler başlatıldı. Yetkililer, kasırganın neden olacağı su baskınları ve yıkıcı rüzgarlar nedeniyle bölgedeki halkın güvenli bölgelere tahliye edilmesini hızlandırdı.
Tahliye emirlerine uymayanların büyük bir tehlike altında olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Tahliyeler kapsamında evlerinde güvende olmayacağını düşünen Florida sakinleri en yakındaki barınaklarda yer bulabilmek için sıraya girdi. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu barınakların çoğunluğunun okul binaları olduğu görüldü.
NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına neden olacak. Meteorologlar, kasırganın merkezinden yaklaşık 30-40 km güneydeki alanların en ağır darbeyi alabileceğini belirtti. Milton'ın karaya çıkış yerinin, kasırganın neden olacağı hasarın derecesini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.
SEL BEKLENİYOR
Florida'nın batı kıyısındaki Tampa, Sarasota, Fort Myers gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde şiddetli yağışlar, ani sel ve kentsel sel riskiyle birlikte, orta ve büyük nehirlerde taşkınlara yol açma potansiyeline sahip. Yetkililer, sel riskinin felaket düzeyde olabileceği konusunda halkı uyararak gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.
İŞ YERLERİ KAPANDI
Florida yetkilileri, kasırgaya karşı hazırlıkları hızlandırmak amacıyla birçok bölgedeki okul ve iş yerlerinin kapalı kalacağını duyurdu. Tahliye merkezleri kurulmuş durumda ve halkın bu merkezlere yönlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik ve acil durum ekipleri, olası kurtarma ve tahliye operasyonları için tam kapasiteyle hazır durumda bekliyor.
NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın Florida'nın batı kıyısında geniş çapta yıkıcı etkiler yaratması bekleniyor. Kasırganın gücü nedeniyle elektrik kesintileri, altyapı hasarları ve büyük ölçekli tahliye operasyonları olası senaryolar arasında yer alıyor. Yetkililer, halkı kasırganın geçişi sırasında iç mekânlarda kalmaya ve güvenlik önlemlerine uymaya çağırıyor.