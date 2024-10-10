ABD’de Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var

Florida eyaletinin güneybatı kıyısında bulunan Sarasota şehrinde kasırga geceyi aydınlattı. (Fotoğraf: DailyMail)

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kasırga, Siesta Key bölgesinde karaya çıktı. Karaya çıktığı anlarda rüzgar hızının saatte 205 kilometreye ulaştığı belirtildi. Kasırga, birkaç saat içinde hız kaybederek Kategori 2 seviyesine düşerken, rüzgar hızının da saatte 165 kilometreye gerilediği açıklandı.

Kasırga Florida'da genelinde büyük yıkıma neden oldu. Şiddetli rüzgarlar ve hortumlar sonucunda en az 125 ev hasar gördü. Yaklaşık 1,5 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.