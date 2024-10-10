Almanya’dan soykırıma destek sözü: ’Silah sağlamaya devam edeceğiz’

Katliam sponsoru Almanya'nın Başbakanı Scholz, Gazze'deki 7 Ekim 2023 olaylarının birinci yılında Federal Meclis'te düzenlenen oturuma katıldı. Oturumda, ana muhalefet partisi CDU'nun Genel Başkanı Friedrich Merz 'in, Alman hükümetinin işgalci İsrail 'e silah ihracat izni vermediği ve bu nedenle işgalci İsrail'e yeterince destek sağlamadığı yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.

Scholz, ülkede silah ihracatlarına izin verilmesi kararları alan Federal Güvenlik Konseyi nin gizlilik yönetmeliklerini burada ihlal etmeyeceğini belirterek "Ancak hükümet olarak yakında başka teslimatlar yapılmasını da sağlayacak kararı aldık. O zaman bunun yanlış bir suçlama olduğunu göreceksiniz." açıklamasında bulundu.

Başbakan Scholz, Alman hükümetinin İsrail 'e "silah sağlamama kararı almadığını" belirterek, " Silah sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Hükümetin tutumu bu yönde" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN İŞGALCİLERLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yaptığı açıklamada Almanya'nın işgalci İsrail'in güvenliğini yeniden sağlamaya yönelik gerekli dayanışmayı göstermediğini ve bu konuda bir zafiyet yaşandığını savundu.

Merz, Almanya'nın gösterdiği dayanışmada çatlaklar oluşmaması gerektiğini belirterek "Alman hükümeti, haftalardır ve aylardır mühimmat ve hatta tankların yedek parçalarının İsrail'e gönderilmesi için ihracat izni vermeyi reddediyor." diye konuştu.

Friedrich Merz, birçok şirketin silah ihracat izni için başvuruda bulunduğunu, ancak hükümetin aylardır bu başvuruları işlemeye almadığını iddia ederek, "Bu, ihracat izinlerinin fiilen reddedilmesi değilse nedir? diye sordu.