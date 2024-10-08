Florida’da kasırga alarmı! 290 kilometre hıza ulaştı

Florida Acil Durum Yönetimi'nin yöneticisi Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, kategori 5'e yükselen Milton Kasırgası hakkında eyalet sakinlerine uyarıda bulundu. Guthrie, "Eğer Tampa Körfezi bölgesindeyseniz, tahliye olmanız gerekiyor" dedi.

Bölgenin zamanında terk edilmesi halinde yükselen dalgalar nedeniyle meydana gelebilecek ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" vurguladı. Yetkililer, tahliye emrinin Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtirken, sakinlere birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiğini" açıkladı. Kasırga Merkezi, Milton'un çarşamba akşamı "yaşamı tehdit eden" büyük bir kasırga olarak karaya ulaşmasının beklendiğini ve Tampa Körfezi dahil bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde yıkım gücü yüksek dalgalara yol açabileceğini öngördü.

Merkezden yapılan açıklamada, "Milton, Batı-Orta Florida için kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip" denildi. Ayrıca, akşam saatlerinde hızı saatte 180 mile (yaklaşık 290 kilometre) ulaşan kasırganın, geçiş güzergahındaki Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletinde Helene Kasırgası'nın etkilerinin devam ettiği sırada acil durum ilanını onayladı.

Miami'de yetkililer kasırgaya önlem olarak kum torbaları dağıttı (Fotoğraf: AA)

HELENE KASIRGASI 225 KİLOMETRE HIZLA VURDU

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın 26 Eylül'de Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu bildirmişti. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına aldı.

Florida'da 1,2 milyondan fazla, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan etkilenenler için federal yardım talimatı vermişti. Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde toplamda 227 kişi hayatını kaybetmişti.

Florida eyaleti, 227 kişinin yaşamını yitirdiği Helene Kasırgası'nın ardından Milton Kasırgası'nın etkilerine karşı önlem almaya başlamıştı.