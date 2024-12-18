Batılı analistler Suriye’nin kazananı Başkan Erdoğan dedi

Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi de çöktü ve bölgede yeni bir dönem başladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somaliland krizi dolayısıyla kriz halinde olan Somali ve Etiyopya arasında barışı sağladı. Dünya basını Suriye'deki gelişmelerin ve Ankara'dan çözülen Somali-Etiyopya krizinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk rolünü konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

BATILI ANALİSTLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Marlow Global Araştırma Direktörü Anthony Skinner, uluslararası haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte "Erdoğan güç projeksiyonu ve güvenlik açısından uzun vadeli bir oyun oynadı" dedi.

Marlow Global Araştırma Direktörü Anthony Skinner, uluslararası haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte “Erdoğan güç projeksiyonu ve güvenlik açısından uzun vadeli bir oyun oynadı” dedi.

"ERDOĞAN KARTLARINI İYİ OYNADI"

Skinner, Başkan Erdoğan'ın Suriye ve Afrika Boynuzu'ndaki rolüne dikkat çekerken "Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye'de kıskanılacak bir ele sahip" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ KARIŞIKLIĞIN KAZANANI"

Uluslararası güvenlik profesörü ve terör örgütlerinin dinamikleri üzerine bir kitabın yazarı olan Max Abrahms'a göre, "Erdoğan, Suriye'deki karışıklığın büyük kazananı oldu."

Abrahms, Beşar Esad'ın Suriye'de devre dışı kaldığını belirtirken Rusya'nın Ukrayna Savaşı ve İran'ın Lübnan dolayısıyla Suriye'deki etkisinin azaldığına dikkat çekti ve bölgedeki kilit ismin Başkan Erdoğan olduğunu vurguladı.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı, Reuters

TERÖR ELEBAŞLARI BATI'YA YALVARIYOR

Suriye'deki gelişmelerin ardından terör örgütü YPG/PKK elebaşları Batı'ya Türkiye'yi engellemeleri için yalvarmaya başladı. Son olarak Suriye'deki elebaşı İlham Ahmed, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı ve Başkan Erdoğan'a sınır ötesine asker göndermemesi konusunda baskı yapmamasını istedi. Batı basınında ise Türkiye'nin özellikle de Ayn el Arab'a terör operasyonu düzenleyeceğine ilişkin iddialar yer alıyor.

SURİYE'YE HAREKAT YAKIN MI?

AFP'ye konuşan Abrahms da Türkiye'nin Suriye'ye yönelik terör operasyonları hakkında "Türkiye'nin sınırındaki kontrolü sağlamlaştırmasıyla birlikte Ankara'nın PKK tehdidini azaltmaya yönelik adımlar atması muhtemel" dedi.

Fransa gazetesi France 24 de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cuma günü yaptığı açıklamada "Bu yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü yok edilecek. Hem biz hem de Suriye'deki yeni yönetim bunu istiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DHA

GOLANİ'DEN TÜRKİYE MESAJI

Suriye'deki muhalif grupların lideri Muhammed el Golani yani gerçek adı ile Ahmed el Şara da TRT Arabi'den Muhammed Ünalmış'a verdiği röportajda, bölgede terör örgütü YPG/PKK'ya alan tanımayacaklarını açıkça ifade etti ve "Suriyeli Kürtler Suriye'deki kardeşlerimizdir ve rejim tarafından zulme uğradılar ancak ordunun dışında silahlı grupların varlığına izin vermeyeceğiz." dedi.

Suriye’deki muhalif grupların lideri Muhammed el Golani yani gerçek adı ile Ahmed el Şara , Reuters

Golani, "Ayrıca Suriye'yi Türkiye gibi diğer ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına da izin vermeyeceğiz." diyerek Türkiye'nin Suriye'de terör koridoru kurulmasını engelleme çabalarına da destek vereceğini açıkça ifade etti.

"MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ ANKARA'NIN NÜFUZUNU ARTIRACAK"

Verisk Maplecroft'un kıdemli analisti Hamish Kinnear, Esad'ın devrilmesinin "Türkiye'de yaşayan mültecilerin geri dönmesinin ve Ankara'nın Suriye'deki nüfuzunun artmasının önünü açtığını" söyledi.

Kinnear, Başkan Erdoğan'ın Etiyopya ve Somali ile müzakerelerdeki başarısının yanı sıra Ortadoğu'daki artan rolü göz önüne alındığında, ʺBu durum, Türkiye'nin artan jeopolitik ve diplomatik nüfuzu izlenimini daha da güçlendiriyorʺ dedi, Reuters

SOMALİ VE ETİYOPYA'DA ÇÖZÜM ERDOĞAN

Kinnear, Başkan Erdoğan'ın Etiyopya ve Somali ile müzakerelerdeki başarısının yanı sıra Ortadoğu'daki artan rolü göz önüne alındığında, "Bu durum, Türkiye'nin artan jeopolitik ve diplomatik nüfuzu izlenimini daha da güçlendiriyor" dedi.