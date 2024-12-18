PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Batılı analistler Suriye’nin kazananı Başkan Erdoğan dedi

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesi, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin Ankara’da çözülmesi derken Batı’da gündem yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Batılı analistler Suriye’deki gelişmelerin ardından bölgede en büyük kazananın Başkan Erdoğan ve Türkiye olduğunu vurguladı. Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik bir harekatı da işaret eden Batılı analistler, Başkan Erdoğan’ın Suriye ve Afrika Boynuzu’ndaki rolüne dikkat çekti ve “Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye’de kıskanılacak bir ele sahip” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:10
Batılı analistler Suriye’nin kazananı Başkan Erdoğan dedi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi de çöktü ve bölgede yeni bir dönem başladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somaliland krizi dolayısıyla kriz halinde olan Somali ve Etiyopya arasında barışı sağladı. Dünya basını Suriye'deki gelişmelerin ve Ankara'dan çözülen Somali-Etiyopya krizinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk rolünü konuşuyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

    BATILI ANALİSTLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

    Marlow Global Araştırma Direktörü Anthony Skinner, uluslararası haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte "Erdoğan güç projeksiyonu ve güvenlik açısından uzun vadeli bir oyun oynadı" dedi.

    Marlow Global Araştırma Direktörü Anthony Skinner, uluslararası haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte “Erdoğan güç projeksiyonu ve güvenlik açısından uzun vadeli bir oyun oynadı” dedi.Marlow Global Araştırma Direktörü Anthony Skinner, uluslararası haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte “Erdoğan güç projeksiyonu ve güvenlik açısından uzun vadeli bir oyun oynadı” dedi.

    "ERDOĞAN KARTLARINI İYİ OYNADI"

    Skinner, Başkan Erdoğan'ın Suriye ve Afrika Boynuzu'ndaki rolüne dikkat çekerken "Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye'de kıskanılacak bir ele sahip" ifadelerini kullandı.

    Afrika’daki krizi Başkan Erdoğan çözdü dünya manşete taşıdı | ABden memnuniyet mesajıAfrika’daki krizi Başkan Erdoğan çözdü dünya manşete taşıdı | ABden memnuniyet mesajı

    "SURİYE'DEKİ KARIŞIKLIĞIN KAZANANI"

    Uluslararası güvenlik profesörü ve terör örgütlerinin dinamikleri üzerine bir kitabın yazarı olan Max Abrahms'a göre, "Erdoğan, Suriye'deki karışıklığın büyük kazananı oldu."

    Abrahms, Beşar Esad'ın Suriye'de devre dışı kaldığını belirtirken Rusya'nın Ukrayna Savaşı ve İran'ın Lübnan dolayısıyla Suriye'deki etkisinin azaldığına dikkat çekti ve bölgedeki kilit ismin Başkan Erdoğan olduğunu vurguladı.

    Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı, ReutersSuriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı, Reuters

    TERÖR ELEBAŞLARI BATI'YA YALVARIYOR

    Suriye'deki gelişmelerin ardından terör örgütü YPG/PKK elebaşları Batı'ya Türkiye'yi engellemeleri için yalvarmaya başladı. Son olarak Suriye'deki elebaşı İlham Ahmed, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı ve Başkan Erdoğan'a sınır ötesine asker göndermemesi konusunda baskı yapmamasını istedi. Batı basınında ise Türkiye'nin özellikle de Ayn el Arab'a terör operasyonu düzenleyeceğine ilişkin iddialar yer alıyor.

    YPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubuYPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubu

    SURİYE'YE HAREKAT YAKIN MI?

    AFP'ye konuşan Abrahms da Türkiye'nin Suriye'ye yönelik terör operasyonları hakkında "Türkiye'nin sınırındaki kontrolü sağlamlaştırmasıyla birlikte Ankara'nın PKK tehdidini azaltmaya yönelik adımlar atması muhtemel" dedi.

    Fransa gazetesi France 24 de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cuma günü yaptığı açıklamada "Bu yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü yok edilecek. Hem biz hem de Suriye'deki yeni yönetim bunu istiyor" dedi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DHADışişleri Bakanı Hakan Fidan, DHA

    GOLANİ'DEN TÜRKİYE MESAJI

    Suriye'deki muhalif grupların lideri Muhammed el Golani yani gerçek adı ile Ahmed el Şara da TRT Arabi'den Muhammed Ünalmış'a verdiği röportajda, bölgede terör örgütü YPG/PKK'ya alan tanımayacaklarını açıkça ifade etti ve "Suriyeli Kürtler Suriye'deki kardeşlerimizdir ve rejim tarafından zulme uğradılar ancak ordunun dışında silahlı grupların varlığına izin vermeyeceğiz." dedi.

    Suriye’deki muhalif grupların lideri Muhammed el Golani yani gerçek adı ile Ahmed el Şara , ReutersSuriye’deki muhalif grupların lideri Muhammed el Golani yani gerçek adı ile Ahmed el Şara , Reuters

    Golani, "Ayrıca Suriye'yi Türkiye gibi diğer ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına da izin vermeyeceğiz." diyerek Türkiye'nin Suriye'de terör koridoru kurulmasını engelleme çabalarına da destek vereceğini açıkça ifade etti.

    Golani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçerGolani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçer
    Golani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçerGolani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçer
    Golani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçerGolani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçer
    Golani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçerGolani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçer

    "MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ ANKARA'NIN NÜFUZUNU ARTIRACAK"

    Verisk Maplecroft'un kıdemli analisti Hamish Kinnear, Esad'ın devrilmesinin "Türkiye'de yaşayan mültecilerin geri dönmesinin ve Ankara'nın Suriye'deki nüfuzunun artmasının önünü açtığını" söyledi.

    Kinnear, Başkan Erdoğan'ın Etiyopya ve Somali ile müzakerelerdeki başarısının yanı sıra Ortadoğu'daki artan rolü göz önüne alındığında, ʺBu durum, Türkiye'nin artan jeopolitik ve diplomatik nüfuzu izlenimini daha da güçlendiriyorʺ dedi, ReutersKinnear, Başkan Erdoğan'ın Etiyopya ve Somali ile müzakerelerdeki başarısının yanı sıra Ortadoğu'daki artan rolü göz önüne alındığında, ʺBu durum, Türkiye'nin artan jeopolitik ve diplomatik nüfuzu izlenimini daha da güçlendiriyorʺ dedi, Reuters

    SOMALİ VE ETİYOPYA'DA ÇÖZÜM ERDOĞAN

    Kinnear, Başkan Erdoğan'ın Etiyopya ve Somali ile müzakerelerdeki başarısının yanı sıra Ortadoğu'daki artan rolü göz önüne alındığında, "Bu durum, Türkiye'nin artan jeopolitik ve diplomatik nüfuzu izlenimini daha da güçlendiriyor" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Batılı analistler Suriye’nin kazananı Başkan Erdoğan dedi
    Esad rejiminin devrilmesi 2009’da rafa kaldırılan projeyi gündeme getirdi! Sakarya doğal gazıyla Katar gazı birleşecek mi?
    Devlet 25 yıl önce SGK borçlarını ödemeyen belediyelere balyoz indiriyordu
    Ahmet Özer soruşturmasında yeni gelişme | Talimat Kandil’den! O isim ile dikkat çeken para trafiği! Belgeler bulundu
    Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! 3. toplantı tarihi belli oldu | İşte masadaki rakamlar
    Nihat Özçelik tutuklanmıştı | Borsa şantajından CHP’li isim de çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var
    Servet onlarda! Dünyanın en zengin aileleri
    ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT | Çabuk davran az öde: Borçlanma, ihya ve bedelliye yeni tarife
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Külliye’de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani’yi kabul etti: Suriye’deki istikrarsızlık acilen son bulmalı
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!
    Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...
    Esad sonrası Yunanistan’ı Mavi Vatan korkusu sardı
    İsrail adım adım işgal planını uyguluyor: Netanyahu Suriye’de işgal ettiği Hermon Dağı’nda poz verdi
    Galatasaray’dan Dries Mertens kararı! Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basıldı