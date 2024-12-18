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Papa otobiyografisinde açıkladı: İki suikast girişimi atlattım

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, otobiyografisinde 2021 Irak ziyaretinde iki suikast girişimini atlattığını açıkladı. Patlayıcı taşıyan intihar bombacısı ve minibüsle planlanan saldırıların Irak polisi tarafından engellendiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:34 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:38
Papa otobiyografisinde açıkladı: İki suikast girişimi atlattım

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    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "Spera" adıyla gelecek yıl içinde yayınlanması beklenen otobiyografisinde çarpıcı detaylara yer verdi.

    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus. (AA)Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus. (AA)



    Papa'nın kitabında 5-8 Mart 2021'de yaptığı Irak ziyareti ve bu gezisi sırasında atlatılan saldırı girişimi oldukça ses getirdi.

    SUİKAST GİRİŞİMİNİ ANLATTI
    Papa Franciscus otobiyografisinde, "(Irak) Polis, İngiliz gizli servislerinden alınan bilgiler üzerine Vatikan Jandarması'nı uyarmıştı: Patlayıcılarla dolu genç bir intihar bombacısı olan kadın, kendini havaya uçurmak için Musul'a gidiyordu. Aynı amaçla yola çıkan bir minibüs de hızla hareket ediyordu ama seyahat devam etti." ifadelerini kullandı.

    Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu. (AA)Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu. (AA)

    Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyaretinin Musul ayağında jandarmaya iki saldırganı sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıt verdi: 'Artık yoklar.' dedi. Irak polisi önlerini kesip onları patlatmıştı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi." yorumunu yaptı.

    Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu.

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