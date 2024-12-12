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Afrika’daki krizi Başkan Erdoğan çözdü dünya manşete taşıdı

Somali ve Etiyopya arasındaki Somaliland krizi, Ankara’da Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan arabuluculuğunda çözüldü. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Külliye’de Başkan Erdoğan ile bir araya gelirken dünya iki ülke arasındaki uzlaşmayı ve ardından duyurulan Ankara Anlaşması’nı manşete taşıdı. İşte, manşet manşet Başkan Erdoğan’ın arabuluculuğu…

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:12 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:35
Afrika’daki krizi Başkan Erdoğan çözdü dünya manşete taşıdı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Somali ile Etiyopya arasındaki Somaliland krizini çözmesi dünya gündemine damga vurdu.

Başkan Erdoğan’ın hamlesi dünya basınında manşete taşındı, İHABaşkan Erdoğan’ın hamlesi dünya basınında manşete taşındı, İHA

KRİZİ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ: DÜNYA MANŞETE TAŞIDI

Başkan Erdoğan'ın hamlesi dünya basınında manşete taşındı.

Başkan Erdoğan’ın hamlesi dünya basınında manşete taşındı, İHABaşkan Erdoğan’ın hamlesi dünya basınında manşete taşındı, İHA

ABD gazetesi The Washington Post, "Türkiye, Etiyopya'nın ocak ayında Somaliland ile kıyı şeridi boyunca bir deniz kuvvetleri üssü kurmak için arazi kiralamak üzere bir mutabakat zaptı imzalamasından bu yana aralarındaki gerginliklerin giderek arttığı iki Doğu Afrika ülkesi arasında arabuluculuk yapıyor." dedi ve uzlaşmada Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.

Washington Post, 800Washington Post, 800

"ARABULUCU ERDOĞAN"

İngiliz Reuters "İki ülke liderleri, çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerin ardından, denize kıyısı olmayan Etiyopya'nın 'güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde denize açılıp kapanmasına' olanak sağlamak için ticari düzenlemeler yapılması konusunda anlaştıklarını açıkladı." ifadelerini kullandı.

ReutersReuters

Katar merkezli El Cezire "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ve Somali liderleri arasında Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından anlaşmayı duyurdu." dedi.

El CezireEl Cezire

France 24, Başkan Erdoğan'ın uzlaşmadaki rolüne dikkat çekti ve "Erdoğan, düzenlediği ortak basın toplantısında, sekiz saat sürdüğü bildirilen görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın, karayla çevrili Etiyopya'nın denize erişimini güvence altına alacak bir yol getireceğine inandığını söyledi." dedi.

France 24, Takvim Ekran GörüntüsüFrance 24, Takvim Ekran Görüntüsü

AFRİKA'DAKİ KRİZ ANKARA'DA ÇÖZÜLDÜ

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan arabuluculuğundaki görüşmelerden uzlaşı çıktı.

Başkan Erdoğan Anlaşma gereği atılacak adımlarla bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraber hayata geçireceklerini belirtti ve "Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk." dedi. Somali ve Etiyopya liderleri anlaşmazlığın çözülmesi konusunda sunduğu gayretlerden ötürü Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Afrika krizini Türkiye çözdü! Başkan Erdoğandan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama | Ankara Bildirisi yayımlandıAfrika krizini Türkiye çözdü! Başkan Erdoğandan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama | Ankara Bildirisi yayımlandı

ANKARA BİLDİRİSİ MÜZAKERELERİ İŞARET EDİYOR

Türkiye'nin öncülüğünde çözülen Afrika krizine müteakip dünyaya Ankara Bildirisi duyuruldu. Ankara Bildirisi'nin en önemli maddelerinden biri, Somali ve Etiyopya teknik heyetlerinin Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında en geç Şubat 2025'e kadar müzakerelere başlamasını ve bu müzakereleri dört ay içinde tamamlamalarını öngörüyor.

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