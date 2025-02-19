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Barzani'den "PKK'ya silah bırak" çağrısı: Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın silah bırakması gerektiğini söyledi. "Türkiye’de ciddi bir süreç başladı" diyen Barzani, Öcalan'ın PKK'yı feshetmeye dönük mesajına olumlu yanıt vermenin Kürtlerin faydasına olacağını belirtti. IKBY Başkanı, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için her türlü rolü üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:52
Barzani’den PKK’ya silah bırak çağrısı: Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın çağrısının Kandil-PKK, Suriye- YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.

    DEM PARTİ IKBY'DE... BARZANİLER VE TALABANİLER İLE GÖRÜŞTÜLER

    İmralı'ya iki kez giden DEM Parti heyeti ise rotayı Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne kırdı.

    Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın başını çektiği DEM grubu, IKBY'de Barzaniler ve Talabaniler ile bir araya geldi. Heyetin IKBY temasları sonrası yeniden İmralı'ya gitmek için başvuru yapması bekleniyor.

    DEM Parti heyeti Erbil’de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü (AA)DEM Parti heyeti Erbil’de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü (AA)

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, DEM heyetinin Erbil ziyareti ve PKK'nın lağvedilmesine yönelik atılan adımlara ilişkin konuştu.

    "TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"

    Münih Güvenlik Konferansı'nda Rudaw'ın sorularını yanıtlayan Barzani, "Türkiye'de ciddi bir süreç başladı. Geçtiğimiz dönemde Ankara'da bu konuyla ilgili birçok görüşme gerçekleştirdik ve bizim değerlendirmemize göre bu, hem Türkler hem Kürtler hem de Türkiye'de yaşayan tüm halklar için olumlu ve ciddi bir süreçtir. Şu an mesele, bundan sonra neler yapılacağıdır" değerlendirmesinde bulundu.

    "PKK ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA OLUMLU YANIT VERMELİ"

    "Abdullah Öcalan'ın bir mesaj vermesini bekliyoruz"     diyen Neçirvan Barzani, PKK'nın bu çağrıyı dikkate alması gerektiğini, Öcalan'ın PKK'yı feshetmeye dönük mesajına olumlu yanıt vermenin Kürtlerin faydasına olacağını belirtti.

    DEM Parti heyeti Erbil’de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü (AA)DEM Parti heyeti Erbil’de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü (AA)


    Barzani, "Süreç oldukça net. PKK'nin silah bırakması gerekiyor. Ancak bu, bir "teslim olma" anlamına gelmiyor. Burada mesele, artık silahlı mücadelenin ve askeri gücün Türkiye'deki Kürt meselesini çözemeyeceğidir. Eğer bir Kürt sorunu varsa, bu sorun Türkiye içinde diyalog yoluyla çözülmelidir" şeklinde konuştu.

    IKBY Başkanı, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için her türlü rolü üstlenmeye hazır olduklarını bildirip "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olarak, bize verilen her görevde barış sürecine katkı sunmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz" dedi.

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    BARZANİLER DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

    Neçirvan Barzani daha önce de PKK'nın kendileri için de büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Türkiye'deki barış sürecinin sonuca ulaşmasından büyük mutluluk duyarız. Çözüm sadece Türkiye için değil tüm bölgeye katkı sağlar" demişti.

    Mesut Barzani ise "Türkiye'deki barış sürecinin başarıya ulaşmasını ve hiç kimsenin buna engel çıkarmamasını ümit ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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    KANDİL SÜRECİ BALTALIYOR

    Ancak Kandil sürecin başından bu yana ortamı zehirleyen bir tutum içerisinde. Her gün bir elebaşı çıkıp silah bırakmayacağını söylüyor, İmralı üzerinden pazarlığa girişiyor.

    Büyükbaş terörist Murat Karayılan, Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK'nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunarak pazarlık yapmaya çalıştı.

    Bir diğer elebaşı Cemil Bayık ise "Onun elini kolunu bağlayıp süreç yürütmesini bekleyemezsiniz. Bu mümkün değildir. Eğer barış istiyorlarsa, öncelikle Apo'nun şartları değişmelidir" diyerek şart koştu.

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    ANKARA NET... YA SİLAH BIRAKIRLAR YA GÖMÜLÜRLER

    Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.

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