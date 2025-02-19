Barzani'den "PKK'ya silah bırak" çağrısı: Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın çağrısının Kandil-PKK, Suriye- YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.



DEM PARTİ IKBY'DE... BARZANİLER VE TALABANİLER İLE GÖRÜŞTÜLER



İmralı'ya iki kez giden DEM Parti heyeti ise rotayı Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne kırdı.



Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın başını çektiği DEM grubu, IKBY'de Barzaniler ve Talabaniler ile bir araya geldi. Heyetin IKBY temasları sonrası yeniden İmralı'ya gitmek için başvuru yapması bekleniyor.

DEM Parti heyeti Erbil’de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü (AA)



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, DEM heyetinin Erbil ziyareti ve PKK'nın lağvedilmesine yönelik atılan adımlara ilişkin konuştu.



"TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"



Münih Güvenlik Konferansı'nda Rudaw'ın sorularını yanıtlayan Barzani, "Türkiye'de ciddi bir süreç başladı. Geçtiğimiz dönemde Ankara'da bu konuyla ilgili birçok görüşme gerçekleştirdik ve bizim değerlendirmemize göre bu, hem Türkler hem Kürtler hem de Türkiye'de yaşayan tüm halklar için olumlu ve ciddi bir süreçtir. Şu an mesele, bundan sonra neler yapılacağıdır" değerlendirmesinde bulundu.



"PKK ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA OLUMLU YANIT VERMELİ"



"Abdullah Öcalan'ın bir mesaj vermesini bekliyoruz" diyen Neçirvan Barzani, PKK'nın bu çağrıyı dikkate alması gerektiğini, Öcalan'ın PKK'yı feshetmeye dönük mesajına olumlu yanıt vermenin Kürtlerin faydasına olacağını belirtti.