ABD ve AB arasında Ukrayna teması! Bakan Marco Rubio Avrupalı mevkidaşlarıyla görüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupalı liderlerin görüşmesi ve ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya'nın düzenlediği toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupalı mevkidaşları ve diplomatlarla görüştü.

Rubio Avrupalı mevkidaşları ve diplomatlarla yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gündemini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Reuters

TRANSATLANTİK BEŞLİSİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, "Transatlantik Beşlisi (Quint)" olarak bilinen ülkelerin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO'DAN UKRAYNA TEMASI

Rubio, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Kallas ile değerlendirmelerde bulundu.

Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmede, Rubio ile Lavrov arasında yapılan toplantı ele alınırken, taraflar Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için birlikte çalışacaklarını teyit etti.

"Quint" olarak bilinen transatlantik işbirliği mekanizması, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya olmak üzere 5 büyük Batı ülkesinden oluşuyor.

RİYAD'DA TARİHİ ZİRVE

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti.

4,5 SAATLİK UKRAYNA TOPLANTISI

Riyad'daki görüşmeler 4,5 saat sürmüş ve taraflar Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev yer alırken, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunmuştu.