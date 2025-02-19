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Papa Francis ölüyor mu? Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Koltuk savaşı başladı

14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa Francis’in sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi. Vatikan’ın en yaşlı Papa’sı Francis’in iki akciğerinde de zatürre geliştiği belirtilirken yerine yeni bir ismin geleceğine dair spekülasyonlar arttı. Papa Francis’in kendisinin de “bu kez hayatta kalamayacağını” söylediği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:27 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:36
Papa Francis ölüyor mu? Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Koltuk savaşı başladı

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    Vatikan'da 2013 yılında Papa seçilen ve "en yaşlı Papa" olan 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlığının giderek kötüleştiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde zatürre dolayısıyla hastaneye kaldırılan Papa Francis'in yerine yeni bir kişinin seçileceğine dair spekülasyonlar da arttı.

    Papa Francis, Takvim Fotoğraf ArşiviPapa Francis, Takvim Fotoğraf Arşivi

    PAPA FRANCIS ZATÜRRE OLDU

    Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, 88 yaşındaki Papa'nın hafta sonu her iki akciğerinde de zatürre tespit edildi. Enfeksiyonla mücadele eden Papa Francis'in hastanede kalmaya devam edeceği bildirildi.

    Papa Francis, Takvim Fotoğraf ArşiviPapa Francis, Takvim Fotoğraf Arşivi

    HASTANEDEN ÇIKAMIYOR: İKİ AKCİĞERİNDE DE ZATÜRRE VAR

    Vatikan salı günü, 14 Şubat'ta solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Francis'in her iki akciğerinde de zatürre geliştiğini duyurdu. Papa başlangıçta bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ancak her iki akciğerinde de zatürre olduğu bildirildi.

    Vatikan ise papanın hala iyi bir ruh halinde olduğunu ve kahvaltı ettiğini, gazete okuduğunu ve her gün biraz çalıştığını söylüyor. Papa'nın hastanede ne kadar kalacağı bilinmiyor.

    Papa Francis, Takvim Fotoğraf ArşiviPapa Francis, Takvim Fotoğraf Arşivi

    PAPA "BU SEFER HAYATTA KALAMAYACAĞIM" DEDİ

    Politico'ya göre, 88 yaşındaki Arjantinli Papa ciddi bir acı içinde ve "bu sefer hayatta kalamayacağından emin olduğunu" söyledi.

    VATİKAN'DA "BEYAZ DUMAN" HAZIRLIĞI

    Papa'ya yakın iki kaynağa atıfta bulunan Politico, bir papa öldüğünde, cenaze törenini yapan, papalık konklavını hazırlayan ve bir sonraki papanın istenen niteliklerini tartışmak üzere kardinalleri bir araya getiren dekan olan 91 yaşındaki İtalyan kardinal Giovanni Battista Re'nin görev süresinin uzatılmasının planlandığı belirtildi.

    Vatikan, papanın ölümün yakın olduğuna inandığını iddia eden daha önceki bir rapor hakkında yorum yapmadı.

    Vatikan, Takvim Fotoğraf ArşiviVatikan, Takvim Fotoğraf Arşivi

    PAPA FRANCIS'İN YERİNE KİM GELECEK?

    Teknik olarak herhangi bir Roma Katolik erkeği Aziz Petrus'un varisi olarak seçilebilir ancak dünyanın dört bir yanından 253 kardinalden biri de papalık tacını takabilir.

    Bir papanın ölümünden veya istifa etmesinden sonra, Vatikan'ın Sistine Şapeli'nde bir konklav toplanır ve burada kardinaller Kilise'nin bir sonraki başkanını belirlemek için oylama turlarına katılırlar. 253 kardinalin yalnızca 138'i bir sonraki konklavda seçmen olarak görev yapabilecek ve 80 yaşın üzerindeki hiçbir kardinal oylamaya katılamaz.

    Papa Francis'in sağlık durumu kötüleşirse, birkaç önemli kardinalin onun yerine geçmesi bekleniyor.

    Vatikan duyurdu: Papa Francis hastaneye kaldırıldı!Vatikan duyurdu: Papa Francis hastaneye kaldırıldı!
    Vatikan duyurdu: Papa Francis hastaneye kaldırıldı!

    ADAYLAR BELLİ

    Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, bir sonraki papa olmak için yarışan adaylar şöyle:

    Kardinal Pietro Parolin, 70, İtalya;

    Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, 65, Demokratik Kongo Cumhuriyeti;

    Kardinal Wim Eijk, 71, Hollanda

    Kardinal Peter Erdo, 72, Macaristan

    Kardinal Luis Antonio Tagle, 67, Filipinler

    Kardinal Raymond Burke, 76, Amerika Birleşik Devletleri

    Kardinal Mario Grech, 67, Malta

    Kardinal Matteo Zuppi, 69, İtalya

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