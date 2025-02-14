Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde

Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Murat Karayılan'dan Sabri Ok'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı. Kandil'de ʺsilah bırakmaʺ sancısı sürüyor TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'DAN KANDİL'E MEKTUP

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e bir mektup yazdığı ve çatlak sesleri bastırmak için "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" dediği gündeme gelmişti. Takvim.com.tr "mektup" meselesini "Kandil'e mektup gitti" manşeti ile haberleştirdi. Haberin detayları için görsele tıklayınız. 15 Şubata günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEMin kulağını çekti sonra Kandilin...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum TERÖRİST CEMİL BAYIK MEKTUBU DOĞRULADI

PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Öcalan'dan kendilerine bir mektup ulaştığını açıkladı. Mektubun içeriğinden açıkça bahsetmeyen Bayık, teröristbaşı Öcalan için, "O, çözüm sürecini daha üst noktalara taşımak ve süreci hızlandırmak istiyor. Kürt sorununu savaş alanından çıkarıp demokratik zemine taşımak için mücadele ediyor." dedi.

"HERKES BU ADIMI SAHİPLENMELİ"

Öcalan'ın mesajlarının büyük bir coşkuyla karşılanacağını savunan terör elebaşı Cemil Bayık, "Önder Apo'nun başlattığı süreç herkes içindir. Bu sürecin daha güçlü ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkes bu adımı sahiplenmelidir. Çünkü bu, sadece Önder Apo'nun değil, halkın geleceği için atılmış bir adımdır." iddiasında bulundu. PKK elebaşlarından Cemil Bayık (Takvim.com.tr Arşiv) Öcalan üzerinden pazarlık yürüyerek süreci sabote etmeye çalışan Cemil Bayık, "Apo'nun süreci ilerletebilmesi için özgür koşullara sahip olması gerekiyor. Eğer onun hareket alanı kısıtlanır, talepleri karşılanmaz ve özgür bir şekilde mücadele edemezse, nasıl bir sonuç beklenebilir?" dedi.

PAZARLIĞA GİRİŞTİ

Olası bir silah bırakma çağrısının bu koşullarda sonuç vermeyeceğini ima eden terör elebaşı Bayık, "Onun elini kolunu bağlayıp süreç yürütmesini bekleyemezsiniz. Bu mümkün değildir. Eğer barış istiyorlarsa, öncelikle Önder Apo'nun şartları değişmelidir. İmralı'daki sistem sona ermelidir." diyerek pazarlığa girişti. PKK elebaşı Öcalan (Takvim.com.tr Arşiv) TÜRKİYE NET: YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA GÖMÜLECEKLER

Kandil'de yuvalanan terör elebaşları ne kadar pazarlık denese de Türkiye'nin terörü bitirme konusundaki tavrı net. Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli "Ya silah bırakacak ya da gömülecekler" diyerek buna defalarca kez dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Samsunda açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler! MHP lideri Devlet Bahçeliden 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur