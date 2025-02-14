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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Kandil'e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde

Terörsüz Türkiye adımları kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “PKK’yı lağvettiğini açıkla” çağrısı, PKK içinde büyük bir kırılma yarattı. Kandil'den çatlak sesler yükselirken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil'e mektup yazdığı öğrenildi. Elebaşlarından Cemil Bayık mektubu doğrularken "Apo" üzerinden pazarlığa soyundu "Onun elini kolunu bağlayıp süreç yürütmesini bekleyemezsiniz. Bu mümkün değildir. Eğer barış istiyorlarsa, öncelikle Apo’nun şartları değişmelidir." diyerek pazarlığa girişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:29
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin attığı kararlı adımlarla terörle mücadelede yeni bir döneme girilirken, PKK içinde sancılar sürüyor...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" ve "İç cepheyi güçlendirme" mesajları doğrultusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ekim ayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı "Çık, PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısı örgütte büyük bir kırılma yarattı.

    DEM'li Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştükten sonra Ahmet Türk ile birlikte TBMM'deki partileri bilgilendirdi (Takvim.com.tr Arşiv)DEM'li Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştükten sonra Ahmet Türk ile birlikte TBMM'deki partileri bilgilendirdi (Takvim.com.tr Arşiv)

    DEM PARTİ TURLADI
    DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile iki tur görüşme gerçekleştirdi. Ancak henüz net bir silah bırakma çağrısı çıkmadı. PKK elebaşı Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği tarih olan15 Şubat'ta bir açıklama yapacağı iddiaları gündeme gelirken bunun ileri bir tarihte olabileceği de konuşuluyor.

    Teröristbaşı Apo'nun 15 Şubat 1999'da Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)Teröristbaşı Apo'nun 15 Şubat 1999'da Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)

    KANDİL'DE SANCILI BEKLEYİŞ
    Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik PKK'yı lağvet çağrısının ardından Kandil'de başlayan sancı, süreç ilerledikçe büyüdü.

    Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Murat Karayılan'dan Sabri Ok'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı.

    Kandil'de ʺsilah bırakmaʺ sancısı sürüyorKandil'de ʺsilah bırakmaʺ sancısı sürüyor

    TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'DAN KANDİL'E MEKTUP
    Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e bir mektup yazdığı ve çatlak sesleri bastırmak için "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" dediği gündeme gelmişti.

    Takvim.com.tr "mektup" meselesini "Kandil'e mektup gitti" manşeti ile haberleştirdi. Haberin detayları için görsele tıklayınız.

    15 Şubata günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEMin kulağını çekti sonra Kandilin...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum15 Şubata günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEMin kulağını çekti sonra Kandilin...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum

    TERÖRİST CEMİL BAYIK MEKTUBU DOĞRULADI
    PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Öcalan'dan kendilerine bir mektup ulaştığını açıkladı.

    Mektubun içeriğinden açıkça bahsetmeyen Bayık, teröristbaşı Öcalan için, "O, çözüm sürecini daha üst noktalara taşımak ve süreci hızlandırmak istiyor. Kürt sorununu savaş alanından çıkarıp demokratik zemine taşımak için mücadele ediyor." dedi.

    "HERKES BU ADIMI SAHİPLENMELİ"
    Öcalan'ın mesajlarının büyük bir coşkuyla karşılanacağını savunan terör elebaşı Cemil Bayık, "Önder Apo'nun başlattığı süreç herkes içindir. Bu sürecin daha güçlü ilerlemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkes bu adımı sahiplenmelidir. Çünkü bu, sadece Önder Apo'nun değil, halkın geleceği için atılmış bir adımdır." iddiasında bulundu.

    PKK elebaşlarından Cemil Bayık (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşlarından Cemil Bayık (Takvim.com.tr Arşiv)

    Öcalan üzerinden pazarlık yürüyerek süreci sabote etmeye çalışan Cemil Bayık, "Apo'nun süreci ilerletebilmesi için özgür koşullara sahip olması gerekiyor. Eğer onun hareket alanı kısıtlanır, talepleri karşılanmaz ve özgür bir şekilde mücadele edemezse, nasıl bir sonuç beklenebilir?" dedi.

    PAZARLIĞA GİRİŞTİ
    Olası bir silah bırakma çağrısının bu koşullarda sonuç vermeyeceğini ima eden terör elebaşı Bayık, "Onun elini kolunu bağlayıp süreç yürütmesini bekleyemezsiniz. Bu mümkün değildir. Eğer barış istiyorlarsa, öncelikle Önder Apo'nun şartları değişmelidir. İmralı'daki sistem sona ermelidir." diyerek pazarlığa girişti.

    PKK elebaşı Öcalan (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşı Öcalan (Takvim.com.tr Arşiv)

    TÜRKİYE NET: YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA GÖMÜLECEKLER
    Kandil'de yuvalanan terör elebaşları ne kadar pazarlık denese de Türkiye'nin terörü bitirme konusundaki tavrı net.

    Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli "Ya silah bırakacak ya da gömülecekler" diyerek buna defalarca kez dikkat çekti.

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