Bakan Fidan Financial Times’a konuştu! Suriye’ye askeri harekat mesajı | Trump’tan sonra Avrupa | 2017’de El Şara’ya ne dedi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz gazete Financial Times'a konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın son hamleleri, Şam'daki yeni yönetim ve İsrail'in saldırıları hakkında konuşan Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin teröristleri dağıtmaması durumunda Türkiye'nin bölgeye askeri harekat düzenleyebileceğini işaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İHA

FINANCIAL TIMES: ANKARA'NIN SURİYE'Yİ İSTİKRARA KAVUŞTURMA ROLÜ

Financial Times Bakan Fidan'ın, devrik diktatör Beşar Esad sonrası Ankara'nın Suriye'yi istikrara kavuşturma rolünün kamusal yüzü olduğunu yazdı.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BAKAN FİDAN "TRUMP'IN HAMLELERİ AÇIK BİR UYARI" DEDİ

Financial Times'a konuşan Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya gündemine damga vuran son hamlelerini ele aldı. Trump'ın eylemlerinin "birleşip kendi ağırlık merkezimizi tasarlamamız için bir uyarı" olduğuna dikkat çeken Bakan Fidan NATO dağılırsa Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

"CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI"

Bakan Fidan Avrupa güvenliğiyle ilgili olarak ise "Cin şişeden çıktı ve onu geri koymanın bir yolu yok" dedi ve "Başkan Trump şu anda Avrupa'dan çekilmemeye karar verse bile, gelecekte benzer görüş ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa güvenliğine katkısını azaltmayı düşünmesi mümkün." şeklinde konuştu.

SURİYE'DE KİLİT ROL

Financial Times ise diğer bölgesel güçler devrik Esad'la yeniden ilişki kurmaya çalışırken bile Ankara'nın Suriye'de muhalefeti desteklediğini belirtti ve Bakan Fidan'ın yeni Suriye'de kilit bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

Bakan Fidan'ın eski bir asker olduğunu hatırlatan Financial Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği teymenlerden biri olduğuna dikkat çekti. Ayrıca FETÖ'nün 2016'da 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında birçok isim "gemiyi terk ederken Bakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevine devam ettiğini hatırlattı. Financial Times ayrıca Bakan Fidan'ın, Başkan Erdoğan'ın olası bir halefi olarak görüldüğünü vurguladı.

YIL 2017: BAKAN FİDAN'DAN ŞARA'YA EL KAİDE VE DEAŞ UYARISI

Financial Times Bakan Fidan'ın HTŞ'nin Suriye'de Esad rejimini deviren son saldırılardan haberdar olmadığını söylediğini belirtirken Ankara'nın bilgisi olmaksızın böyle bir operasyon düzenlenemeyeceğini vurguladı. İngiliz gazete Bakan Fidan'ın ayrıca 2017'de gizli bir toplantıda Ahmed el Şara ile görüştüğünü ve o dönem HTŞ'nin lideri şimdi ise Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olan Şara'ya El Kaide ve DEAŞ ile tüm bağlarını kesmelerini tavsiye ettiğini söylediğini belirtti.

Bakan Fidan'ın Şara için "O da bu yolu izledi." dediğini ve Şara'nın artık "muhatap olduğu toplumu daha iyi kavradığına inandığını, İdlib'de hizmet sunma deneyiminin Şara'ya hayatın sadece savaştan ibaret olmadığını görmesini sağladığını" söylediğini belirtti.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ

Bakan Fidan Financial Times'a İsrail'in Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ya yönelik saldırılarla ilgili "Toprağa yönelik devam eden saldırılar ve yeni birlik hareketleri açık bir provokasyondur. İsrail her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınır devletlerini zayıf tutma stratejisi savunulamaz." şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇIK MESAJ: TÜRKİYE HAREKAT BAŞLATABİLİR

Bakan Fidan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG konusunda da net bir uyarıda bulundu. Financial Times'ın aktardığına göre SDG'nin Suriyeli olmayan teröristlerini ülkeden çıkarması ve dağıtması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan aksi takdirde Türkiye'nin bölgeye yeniden askeri harekat başlatabileceğini söyledi.

"Bu insanlar Türkiye'nin yeminli düşmanıdır" diyen Bakan Fidan yaklaşık 2.000 teröristin PKK'dan ve 5.000'e kadarının da Suriye'deki bağlı örgütlerden olduğunu belirtti ve "Bunların devam etmesine izin veremeyiz." dedi.

Financial Times Ankara'nın Şara hükümetine PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG ile çıkmazı çözmesi için zaman tanımaya istekli olduğunu belirtirken Bakan Fidan'ın "Sonuç olarak onlara sorunun sorumluluğunu üstlenmeleri için bir şans vermek istiyoruz" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Bakan Fidan ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda on binlerce DEAŞ'lı teröristin yaşadığı SDG kontrolündeki kamp ve hapishaneleri de ele geçirebileceğini söyledi ve "Bu bir istihbarat ve hava gücü meselesi. Yani Suriye'nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilmeye karar verse bile DEAŞ'a karşı savaşmaya devam edebiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İHA

"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DİĞERİNE KARŞI KIŞKIRTMAK DOĞRU DEĞİL"

Trump, ilk döneminde Suriye'deki ABD askerlerini çekmekle tehdit etmiş ve aralık ayında ABD'nin "Suriye ile hiçbir ilgisi olmaması gerektiğini" yineleyerek yaklaşık 2.000 askerini çekebileceği yönündeki spekülasyonları yenilemişti.

Bakan Fidan, "Bir gün, ABD, İngiltere ve Fransa, Esad'a karşı Suriye muhalefetine verdikleri desteği geri çekmeye ve Suriye'deki rollerini PKK'yı destekleyerek DEAŞ ile mücadele etmekle sınırlamaya karar verdiler. Bir terör örgütünü diğerine karşı kışkırtmak doğru bir fikir değildi." dedi.