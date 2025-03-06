Bosnalı Sırp lider Dodik darbe hazırlığı mı yapıyor? Dışişlerinden tepki: Endişe ile takip ediyoruz

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in kararıyla Bosna Hersek özerk Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nde (NSRS) yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklandı.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, AFP

DODİK'E TEPKİ YAĞIYOR

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in, RS Ulusal Meclisi'nin (NSRS) ülke anayasasına aykırı aldığı kararları onaylaması ülkede tepki gördü.

DODİK DARBE Mİ YAPIYOR?

Ulusal medya, Dodik ve NSRS'den gelen bu kararları "darbe" olarak niteledi.

Ulusal medyada, Dodik'in "halk arasında panik oluşturma" amacıyla yaptığı belirtilen adımlar kapsamında RS'de faaliyetleri durdurulacak 4 kurumda çalışan Bosnalı Sırpların işlerinden istifa etmeleri aksi durumda hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıkladı.

NSRS'nin bu kararlarına meclisteki Boşnak milletvekilleri karşı çıkarken, söz konusu ayrılıkçı kararların yürürlüğe girmesinin birkaç ay süreceği kaydedildi.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Reuters

DODİK'E HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Söz konusu kararlar, Bosna Hersek Mahkemesi'nin Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermesinin ardından alınmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINACAK

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, ulusal basına yaptığı değerlendirmede, Dodik'in ülkenin "en büyük suçlusu" haline geldiğini belirterek, sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic de Dodik'in tehditlerinin Bosna Hersek'teki anayasal düzeni bozmayacağını ve ülkenin bu süreçten de kazanarak çıkacağını ifade etti.

Boşnak kökenli olan RS Başkan Yardımcısı Camil Durakovic ise Dodik'in kararları imzalamasıyla "darbe teşebbüsünde" bulunduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından Dodik'e tepki, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ: ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ

Dodik'in hamlesine Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür. Bosna-Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması önem taşımaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bosna-Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

SIRP CUMHURİYETİNDEN DE TEPKİ GELDİ

NSRS'de Demokratik İlerleme Partisi (PDP) Grubu Başkanı Igor Crnadak, Dodik'in adımlarının RS'de çatışma oluşturabileceğini söyleyerek "İlgili karar doğrultusunda SIPA, RS'de faaliyet göstermeyecek ancak SIPA'nın tüm ülkede faaliyet gösterme yetkisi var. SIPA'nın RS'de de merkezi var. Bu kararlarla kimin sakin kalabileceğini bilemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Entitedeki Sırp Demokratik Partisi (SDS) Başkanı Milan Milicevic de NSRS'de yapılacak görüşmelere katılmayacaklarını ifade ederek krizden çıkmanın tek yolunun Dodik'in istifası olduğunu kaydetti.