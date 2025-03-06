İmralı'nın "fesih" çağrısı sonrası MSB'den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK'nın "ateşkes" oyunu ve Özgür Özel'e dava

Çağrının sadece PKK'ya değil YPG başta olmak üzere adı farklı amacı aynı tüm terör örgütlerini kapsadığını işaret eden Bakanlık kaynakları "Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsin" çağrısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı 'ndan çok net bir mesaj geldi.

PKK ʺSilah bıraktımʺ demeyip ʺAteşkes ilan ettikʺ diyerek şark kurnazlığına girişti (Takvim.com.tr) PKK'NIN "ATEŞKES" OYUNUNA DİKKAT! Şark kurnazlığına girişen PKK'nın "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ettik" demesini " Kafa karışıklığı yaratma çabası" olarak tanımlayan MSB, sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceklerini duyurdu. Konuya ilişkin "Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" denildi.

MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir (AA)



MSB'nin haftalık basın bilgilendirmesinden öne çıkanlar şu şekilde;



"PKK VE ONUNLA İLTİSAKLI TÜM GRUPLARIN SİLAHLARINI TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır.



Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.

Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."