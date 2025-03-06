SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İmralı'nın "fesih" çağrısı sonrası MSB'den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK'nın "ateşkes" oyunu ve Özgür Özel'e dava

MSB kaynakları, İmralı'dan gelen "fesih" çağrısı üzerine "PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir" açıklaması yaptı. Çağrının YPG ve diğer unsurları da kapsadığı belirtildi. PKK'nın silah bırakmak yerine "ateşkes" söylemine sığınması "Kafa karışıklığı yaratma çabası" olarak tanımlanırken MSB sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceklerini ilan etti. Bakanlık Şam'da Türk F-16'ları uçtu iddiasını yanıt verdi, Özgür Özel'e tazminat davası açıldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 12:30
İmralı’nın fesih çağrısı sonrası MSB’den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK’nın ateşkes oyunu ve Özgür Özel’e dava

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsin" çağrısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok net bir mesaj geldi.

MSB'den net mesajlar!



Çağrının sadece PKK'ya değil YPG başta olmak üzere adı farklı amacı aynı tüm terör örgütlerini kapsadığını işaret eden Bakanlık kaynakları "Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

PKK ʺSilah bıraktımʺ demeyip ʺAteşkes ilan ettikʺ diyerek şark kurnazlığına girişti (Takvim.com.tr)PKK ʺSilah bıraktımʺ demeyip ʺAteşkes ilan ettikʺ diyerek şark kurnazlığına girişti (Takvim.com.tr)



PKK'NIN "ATEŞKES" OYUNUNA DİKKAT!

Şark kurnazlığına girişen PKK'nın "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ettik" demesini "Kafa karışıklığı yaratma çabası" olarak tanımlayan MSB, sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Konuya ilişkin "Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" denildi.

MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir (AA)MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir (AA)

MSB'nin haftalık basın bilgilendirmesinden öne çıkanlar şu şekilde;

"PKK VE ONUNLA İLTİSAKLI TÜM GRUPLARIN SİLAHLARINI TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır.

Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.

Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

CHPli Özgür Özel TSKnın komuta kademesini tehdit etti!CHPli Özgür Özel TSKnın komuta kademesini tehdit etti!




"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTIR"

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."

TÜRK F-16'LARININ ŞAM ÜZERİNDE UÇUŞ YAPTIĞI İDDİASI

Bakanlık kaynakları, İsrail medyasında "Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir.
Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir."

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değildir. Ancak, ülkemizin AB'nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır. Avrupa'nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa'nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir."

MSB haftalık Z raporunu yayımladı (Takvim.com.tr)MSB haftalık Z raporunu yayımladı (Takvim.com.tr)

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİLECEĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Bakanlık kaynakları, Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Adil ve kalıcı bir barışa, her iki tarafın da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilmesiyle ulaşılabileceğine yönelik görüşümüz bakidir. Ülkemiz bu süreçte bölgede barışın sağlanması, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişim desteklenmeyi sürdürecektir. Bununla birlikte savaşın sona erdirilmesine yönelik çok boyutlu diplomatik girişimleri Devletimizin ilgili kurumları ile yakın koordine içerisinde takip ediyoruz. Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecektir. "

RED FLAG-2025 TATBİKATINA KATILIM

Bakanlık kaynakları, ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 tatbikatına ilişkin sorulara şunları söyledi:

"10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekâtı tatbikatına ülkemiz tarafından 5 adet F-16 uçağı ve 73 personel ile sekizinci kez katılım sağlanmaktadır. Uçaklarımız ve personelimizin ABD'ye intikali tamamlanmıştır.
Bahse konu tatbikat ilk olarak 1975 yılında icra edilmeye başlanmıştır. Her yıl 3-6 kez Nevada'da Red Flag; 4-6 kez, Alaska'da Red Flag-Alaska ismiyle icra edilen tatbikata ülkemiz tarafından son olarak 2016'da katılım sağlanmıştır".

SON BİR HAFTADA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 478'e yükseldi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalandı, bin 357 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 oldu.

Türkiye'nin Suriye büyükelçiliği askeri ataşesi göreve başladı (Takvim.com.tr)Türkiye'nin Suriye büyükelçiliği askeri ataşesi göreve başladı (Takvim.com.tr)

"ASKERİ ATEŞEMİZ SURİYE'DE GÖREVE BAŞLADI"

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen Askerî Ataşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır.

Öte yandan, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesi kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlalidir. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür" .

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmralı’nın fesih çağrısı sonrası MSB’den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK’nın ateşkes oyunu ve Özgür Özel’e dava
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı’nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
Türk Telekom
Trump Zelenskiy’i indirmeye kararlı! Ukrayna’da gizli görüşme: ABD’li yetkililer rakipleriyle buluştu
Beykoz Belediyesi’ndeki suç örgütünün şeması ortaya çıktı! 65 bin TL maaş alıyor 200 bin TL’lik rezidansta oturuyor
Ece Gürel’in anne ve babasından duygusal sözler: Allah onu bize bağışladı | Kurtarılma haberini nasıl aldılar?
Ece Gürel olayı gündemdeyken... Mobbing Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Huzursuz iş hayatın varsa buraya başvur: ALO 170
Kennedy Jr’ın seksting skandalı! Oyuncu karısı peşinden Washington’a gitti
Kadın istatistikleri şaşırttı: Erkeklerden daha uzun yaşıyorlar… Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kadın?
TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı
Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu
Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek?
Fenerbahçe’de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic’le 1 yıl daha
CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’in topu attığı Mansur Yavaş patladı: Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
İmralı’dan DEM’e Barış üzerine konuşun barışı sahiplenin mesajı: 40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yapılan usulsüzlükler
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...