Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'ya geldi.
Suriye devlet ajansı SANA, El Şara'nın havalimanındaki görüntülerini "Kardeş Türkiye'ye ziyaret" başlığıyla duyurdu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (Fotoğraf: SANA)
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şara'yı kabul etmesi bekleniyor. Bu ziyaret Türkiye - Suriye ilişkilerinden yeni döneme ve Suriye'nin geleceğine ilişkin kritik önem arz ediyor.
Suriye PKK/YPG'nin başı ezilecek (Takvim.com.tr)
GÜNDEM PKK/YPG İŞGALİ
Görüşmedeki en önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG işgali.
Türkiye hiçbir surette güney sınırlarında bir "teröristan" kurulmasına müsaade etmeyecek. Şam'daki yeni yönetim de bu noktada Ankara ile aynı çizgide ilerliyor.
PKK/YPG'nin silah bırakması için tanınan süre de doldu. Terör örgütünden hala "fesih" ilanı açıklaması gelmedi. Aksine PYD ısrarla "Federal yapı" taleplerini dile getirip "kantonculuk" hayalleri peşine düştü.
Örgüt, Ahmed El Şara'nın da cumhurbaşkanlığını tanımayıp "meşru değil" duyurusu yaptı.
YPG'NİN BAŞI EZİLECEK... ASKERİ ÇÖZÜMLER MASADA
Gelinen bu noktada Suriye'deki PKK/YPG sorununa ilişkin "askeri çözümler" konuşulmaya başlandı.
Ahmed El Şara'nın ziyaretinde Türkiye ve Suriye'nin PKK/YPG'ye yönelik müşterek askeri operasyon düzenleme hususunu masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr)
"YPG SİLAH BIRAKMAZSA YAKLAŞAN AKIBETTEN KURTULAMAYACAKTIR"
Bilindiği üzere Ankara, "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" diyerek çelik yumruğunu göstermekten geri durmuyor.
Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulundu.