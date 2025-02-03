



"HERKES ELİNİ ÇEKSİN BİZ YPG İLE DEAŞ'IN BAŞINI EZERİZ"



DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'yi gardiyan gibi kullanma hayallerine kapılan Batı ülkelerine sert tepki gösteren Erdoğan, "DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz" ifadelerini kullandı.