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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da | Tarihi görüşmenin perde arkası... "YPG'nin başını ezme" zirvesi

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'ın Şara'yı kabul etmesi beklenirken görüşmedeki en önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG işgali. Terör örgütü ısrarla "Federal yapı" isteyip "kantonculuk" hayaline kapıldı. Bu noktada "askeri çözümler" konuşulmaya başlandı. Erdoğan - Şara zirvesinde YPG'nin başını ezecek çözümlerin masaya yatırılacağı söyleniyor. Bilindiği üzere Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulunmuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 17:14
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara’da | Tarihi görüşmenin perde arkası... YPG’nin başını ezme zirvesi

İÇİNDEKİLER

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    Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'ya geldi.

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    Suriye devlet ajansı SANA, El Şara'nın havalimanındaki görüntülerini "Kardeş Türkiye'ye ziyaret" başlığıyla duyurdu.

    Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (Fotoğraf: SANA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (Fotoğraf: SANA)

    BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şara'yı kabul etmesi bekleniyor. Bu ziyaret Türkiye - Suriye ilişkilerinden yeni döneme ve Suriye'nin geleceğine ilişkin kritik önem arz ediyor.

    Suriye PKK/YPG'nin başı ezilecek (Takvim.com.tr)Suriye PKK/YPG'nin başı ezilecek (Takvim.com.tr)

    GÜNDEM PKK/YPG İŞGALİ

    Görüşmedeki en önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG işgali.

    Türkiye hiçbir surette güney sınırlarında bir "teröristan" kurulmasına müsaade etmeyecek. Şam'daki yeni yönetim de bu noktada Ankara ile aynı çizgide ilerliyor.

    PKK/YPG'nin silah bırakması için tanınan süre de doldu. Terör örgütünden hala "fesih" ilanı açıklaması gelmedi. Aksine PYD ısrarla "Federal yapı" taleplerini dile getirip "kantonculuk" hayalleri peşine düştü.

    Örgüt, Ahmed El Şara'nın da cumhurbaşkanlığını tanımayıp "meşru değil" duyurusu yaptı.


    YPG'NİN BAŞI EZİLECEK... ASKERİ ÇÖZÜMLER MASADA

    Gelinen bu noktada Suriye'deki PKK/YPG sorununa ilişkin "askeri çözümler" konuşulmaya başlandı.

    Ahmed El Şara'nın ziyaretinde Türkiye ve Suriye'nin PKK/YPG'ye yönelik müşterek askeri operasyon düzenleme hususunu masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr)

    "YPG SİLAH BIRAKMAZSA YAKLAŞAN AKIBETTEN KURTULAMAYACAKTIR"

    Bilindiği üzere Ankara, "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" diyerek çelik yumruğunu göstermekten geri durmuyor.

    Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulundu.

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    "HERKES ELİNİ ÇEKSİN BİZ YPG İLE DEAŞ'IN BAŞINI EZERİZ"

    DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'yi gardiyan gibi kullanma hayallerine kapılan Batı ülkelerine sert tepki gösteren Erdoğan, "DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz" ifadelerini kullandı.

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